Guatemala extradita a cuatro presuntos narcotraficantes para que enfrenten procesos por tráfico de cocaína en Estados Unidos

Guatemala extraditó a Estados Unidos a cuatro presuntos narcotraficantes requeridos por delitos vinculados con el tráfico de cocaína. (Ministerio de Gobernación)

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Guatemala extraditó a cuatro presuntos narcotraficantes hacia Estados Unidos, donde enfrentarán procesos por delitos vinculados con el tráfico de cocaína. Juan Carlos Cruz Ovalle, Rudy Leonel Grijalva García, Ronald Alexys Morales Guerra y Manuel Ignacio de Jesús Velasco Gómez fueron entregados a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos tras cumplirse las instancias judiciales requeridas.

Los cuatro permanecían recluidos en el Centro de Detención Preventiva para Hombres Mariscal Zavala, en la zona 17 de la capital guatemalteca, y en el Centro de Detención Preventiva para Hombres Reinstauración Constitucional, conocido como Pavoncito, en Fraijanes. La entrega fue ejecutada por guardias del Grupo Élite del Sistema Penitenciario, con apoyo de unidades especiales de la Policía Nacional Civil.

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Guatemala extraditó a Estados Unidos a cuatro presuntos narcotraficantes requeridos por delitos vinculados con el tráfico de cocaína. (Ministerio de Gobernación)

Procesos por cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos

Cruz Ovalle, alias “Hielero”, era requerido por el Tribunal Distrital de Estados Unidos para el Distrito Este de Texas. Fue capturado el 7 de abril de 2020 durante un operativo en Tecún Umán, Ayutla, en el departamento de San Marcos.

La investigación lo vinculó con una organización que habría coordinado la recepción de cargamentos de cocaína en Guatemala y su posterior traslado hacia México, dentro de una ruta que atravesaba América del Sur, Central y del Norte. El Ministerio Público indicó que esa estructura utilizaba recursos para “producir, adquirir, almacenar, transportar y distribuir varias toneladas de cocaína destinada a los Estados Unidos”.

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Su presunta actividad estaba relacionada con Los Pochos, una organización que operó durante años en la frontera entre Guatemala y México. El grupo comenzó a desarticularse en 2019, cuando su fundador, el entonces alcalde de Ayutla, San Marcos, Érick Salvador Súñiga Rodríguez, inició su proceso de extradición hacia Estados Unidos.

Las investigaciones de la Fiscalía del Distrito Este de Texas y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalaron que Los Pochos almacenaba, trasladaba y distribuía cocaína desde Guatemala hacia México para abastecer al cartel de Sinaloa. Súñiga Rodríguez, requerido por la justicia estadounidense, se entregó a las autoridades en diciembre de 2019.

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Velasco Gómez fue detenido cuando viajaba en un tuk tuk por una calle de Malacatán. La acusación sostiene que integraba una estructura que, desde 2011, transportaba, dirigía y administraba actividades vinculadas con el tráfico de cocaína.

El requerido enfrenta cargos por conspiración para fabricar y distribuir cocaína, con conocimiento de que la sustancia sería importada ilegalmente a Estados Unidos. Las autoridades lo señalan además por participar en la producción y distribución de cinco kilogramos o más de esa droga.

El tribunal determinó que ya no había asuntos pendientes por resolver en Guatemala y ordenó informar a la Cancillería para coordinar la entrega con las autoridades estadounidenses.

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Guatemala extraditó a Estados Unidos a cuatro presuntos narcotraficantes requeridos por delitos vinculados con el tráfico de cocaína. (Ministerio de Gobernación)

Capturas en San Marcos y Petén

Grijalva García, conocido como “Caballo”, fue detenido el 10 de marzo de 2022 en San Marcos. Deberá comparecer ante la Corte Distrital del Distrito Este de Texas por cargos de fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de una mezcla que contenía cocaína.

Su captura formó parte de un despliegue con 30 allanamientos en San Marcos, a cargo de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica y fiscales del Ministerio Público. El Ministerio de Gobernación informó entonces que también fueron detenidas otras cuatro personas y que se localizaron vehículos, armas de fuego y paquetes con posibles sustancias ilícitas.

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Las diligencias respondieron al plan operativo Emperador, ejecutado en Ocós, Ayutla y La Blanca, municipios de San Marcos. Las autoridades describieron aquellas acciones como parte de una coordinación entre el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y el Gobierno de Estados Unidos contra estructuras transnacionales dedicadas al tráfico de drogas.

Morales Guerra, detenido el 20 de febrero de 2026, fue requerido por conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína destinada al mercado estadounidense. La acusación lo relaciona con una estructura que trasladaba grandes cantidades de droga y administraba parte de las operaciones en Honduras, Guatemala y México.

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El hermano del alcalde de Dolores, Petén, Francisco Morales, aceptó el 29 de julio ser extraditado durante una audiencia celebrada en el Tribunal Quinto de Sentencia Penal. Con su decisión se convirtió en el segundo de tres hermanos del jefe edil que resolvió enfrentar su situación judicial ante tribunales estadounidenses.

El Ministerio Público informó que los hermanos Morales Guerra fueron capturados en Petén junto con Ottoniel Obeniel, quien aceptó ser extraditado el 29 de abril. A los integrantes de ese grupo se les atribuyen operaciones de conspiración para fabricar y distribuir cocaína destinada a Estados Unidos entre 2006 y 2024.

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Las autoridades elevaron a 34 el número de personas capturadas con fines de extradición en Guatemala durante 2026. Entre ellas figura Mauro Ismael Morales Martínez, detenido la última semana de agosto con fines de extradición a Estados Unidos en Teculután, Zacapa