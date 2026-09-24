Coty Romero reveló cómo consiguió el dinero para comprarse su primera casa: “Me pagaron súper bien”

Coty Romero conversó con La Tía Sebi sobre cómo administró los ingresos obtenidos de su participación en un reality show (Entrevista Rosa)

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Desde que ingresó a Gran Hermano 2022, Coty Romero sostuvo su presencia en redes sociales, televisión y streaming. Su recorrido posterior al reality incluyó viajes, participaciones en distintos formatos y una exposición que mantuvo activa incluso después de su salida de la casa más famosa del país. Ahora, contó que pudo cumplir uno de sus objetivos personales: compró una casa en Corrientes con parte del dinero que recibió por un reality español.

La revelación ocurrió durante una entrevista con La Tía Sebi, donde Romero habló de su experiencia en La cárcel de los gemelos, el ciclo que grabó en España y que tuvo una salida conflictiva. Allí compartió la convivencia con otros participantes, entre ellos Juliana “Furia” Scaglione, también surgida de Gran Hermano. Aunque su paso por el programa terminó antes de lo previsto, la influencer aseguró que la remuneración que recibió le permitió avanzar con un proyecto que tenía desde hacía tiempo.

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“Me pagaron súper bien, en euros. Me compré mi casa gracias a eso, imaginate”, dijo Coty cuando el conductor quiso saber si le habían pagado bien por participar del reality. Ante la sorpresa de La Tía Sebi, la joven confirmó que la propiedad está ubicada en su provincia natal. “Sí, me la compré en Corrientes. Pero sí, gracias a Dios y a la Virgen hoy puedo decir: me compré mi casa”, expresó.

La ex Gran Hermano aclaró que no utilizó únicamente ese ingreso para concretar la compra. “Obviamente, tenía un poquito de ahorros míos ahí también”, explicó. Aun así, dejó en claro que el dinero obtenido en España fue determinante para alcanzar la meta.

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A poco tiempo de su llegada al reality, Coty Romero se peleó con otra participante ante las cámaras (La Cárcel de los Gemelos)

La participación en el reality no estuvo exenta de tensión. La convivencia dentro del programa derivó en un altercado con Palace, una de sus compañeras, que incluyó una agresión física. Como consecuencia, la producción decidió expulsarla.

Durante la charla, Romero recordó ese episodio sin esquivar el tema. “Me expulsaron por piñas, de todo. Imaginate que salí de ahí más loca de lo que estaba”, contó entre risas. El conductor le comentó que había seguido parte de esa convivencia y definió al ciclo como un formato intenso. Según relató la correntina, muchas de las situaciones que se vieron en pantalla no respondían a una consigna ni a una estrategia de producción. “Lo di todo’. Era muy real”, sostuvo.

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La declaración dio cuenta de la intensidad que atravesó durante los días que permaneció dentro del programa. Si bien el conflicto precipitó su salida, la participante volvió a poner el foco en el aspecto económico de la propuesta. Había aceptado el desafío por el pago acordado y, según contó, ese ingreso terminó vinculado a la compra de su primera vivienda.

La Cárcel Gemelos: Momentos previos a la expulsión de Coty Romero

En otro tramo de la entrevista, fue consultada sobre si había recibido una convocatoria para una nueva temporada. Coty explicó que la propuesta no era exactamente para repetir La cárcel de los gemelos, sino para una edición que tendría una dinámica diferente. Sin embargo, aclaró que decidió no sumarse porque las condiciones económicas no eran las mismas y el encierro se extendería durante 14 días. “Ya no estoy como para psicológicamente volver a pasar por una situación así sin que obviamente sea remunerada exactamente bien”, afirmó.

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A cuatro años de su aparición televisiva en Gran Hermano 2022, la correntina logró mantener una presencia sostenida en el ambiente. Al igual que otros exparticipantes de aquella edición, como Julieta Poggio, Lucila “La Tora” Villar o Nacho Castañares, encontró espacios en medios, plataformas digitales y eventos vinculados al entretenimiento.

En este panorama, cumplió el sueño de tener la casa propia en Corrientes, el lugar donde nació y creció y al que vuelve cada vez que puede. “Gracias a Dios y a la Virgen hoy puedo decir: me compré mi casa”, celebró durante la entrevista.