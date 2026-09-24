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Buscar Fútbol Libre o Tarjeta Roja para ver Alemania vs Países Bajos aumenta el robo de contraseñas

Los partidos de la UEFA Nations League atraen la atención de muchos fanáticos que intentan seguir los encuentros en páginas gratuitas sin saber sus riesgos

Un jugador con la camiseta de la selección alemana y un hombre sosteniendo una camiseta naranja con el nombre Xavi y el número 2030
Fútbol Libre y Tarjeta Roja son dos alternativas peligrosas que exponen la información personal de los usuarios. (Fotocomposición Infobae)
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Durante los partidos de la UEFA Nations League, como Alemania vs Países Bajos, algunos usuarios buscan alternativas piratas para seguir la transmisión. Consultas como Fútbol Libre o Tarjeta Roja pueden conducir a páginas que imitan servicios de video, muestran anuncios invasivos o proponen descargas que ocultan malware.

El acceso a sitios y aplicaciones de origen no verificado puede exponer contraseñas, datos bancarios y archivos personales. El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) advierte que las apps maliciosas circulan en repositorios no oficiales, páginas de descarga directa y enlaces sospechosos.

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Cómo puede una aplicación maliciosa robar las contraseñas

Una de las amenazas es el uso de programas capaces de registrar las pulsaciones realizadas en la pantalla o el teclado. Esta técnica, conocida como keylogger, permite capturar nombres de usuario, claves de acceso y mensajes escritos en aplicaciones de correo, redes sociales, bancos u otros servicios.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los programas maliciosos pueden monitorear las pulsaciones en el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La obtención de credenciales puede pasar inadvertida porque la aplicación aparenta cumplir una función legítima, como reproducir contenido deportivo, mejorar la señal o bloquear anuncios.

Una vez instalada, puede ejecutarse en segundo plano y recoger información sin que la persona advierta de inmediato cambios visibles en el teléfono.

Por qué los permisos concedidos a la aplicación pueden comprometer el celular

Las aplicaciones solicitan permisos para utilizar funciones del dispositivo. Según INCIBE, el problema aparece cuando una app destinada, en teoría, a reproducir video pide acceso a los contactos, la ubicación, la cámara, los archivos o los mensajes de texto sin que exista una razón clara para ello.

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Mano sobre trackpad de laptop con pantalla de partido de fútbol, anuncios de apuestas y alerta de seguridad. Hay una taza, un teléfono móvil, un ratón y un cuaderno.
Las páginas ilegales contienen virus que afecta el rendimiento del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso a los SMS representa un riesgo adicional para quienes usan códigos de verificación enviados por el banco u otras plataformas. Si una aplicación maliciosa puede leer esos mensajes, podría obtener claves de un solo uso y facilitar la validación de operaciones.

Qué otros daños puede causar una descarga maliciosa

El robo de contraseñas no es la única consecuencia. El ransomware puede bloquear o cifrar fotografías, documentos y otros archivos del teléfono para exigir un pago a cambio de recuperarlos. Las copias de seguridad resultan útiles para restaurar la información si ocurre una infección de este tipo.

Además, en las páginas piratas pueden aparecer anuncios inesperados, redirecciones constantes y una reducción del rendimiento del dispositivo.

Una persona sostiene un smartphone con una alerta de virus, mientras una mano elimina aplicaciones sospechosas en un portátil con código digital y símbolos de advertencia.
Un malware puede secuestrar archivos privados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas aplicaciones de dudosa procedencia utilizan el dispositivo para abrir sitios web, instalar más programas o reunir información sobre los hábitos de navegación. Estos indicios justifican revisar las apps instaladas y eliminar las que no sean necesarias.

Cuáles señales alertan que una aplicación para ver partidos es peligrosa

Una aplicación que exige descargar un archivo desde una página externa, desactivar protecciones del sistema o habilitar permisos que no guardan relación con su función debe generar desconfianza.

Asimismo, conviene revisar el nombre del desarrollador, las valoraciones disponibles y los comentarios de otros usuarios antes de instalarla. Las solicitudes urgentes, como “instale ahora para ver el partido”, buscan reducir el tiempo de evaluación.

contraseñas y protección virtual - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Se deben implementar medidas de seguridad antes de instalar una app. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presión por acceder a una transmisión puede llevar a aceptar descargas o permisos sin comprobar su origen. Si una plataforma exige datos sensibles para mostrar contenido que debería ser gratuito o no tiene condiciones claras, es preferible cerrar la página.

Cómo evitar fraudes al navegar por internet

La pauta principal es utilizar transmisiones oficiales y descargar aplicaciones únicamente desde Google Play o App Store. Estas plataformas aplican controles de seguridad y pueden retirar programas detectados como dañinos, aunque esa revisión no elimina por completo todos los riesgos.

INCIBE aconseja mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones, usar una solución de seguridad de confianza y realizar copias de respaldo de los datos.

La entidad sugiere comprobar los permisos antes de aceptar una instalación. Ante una sospecha de infección, conviene cambiar las contraseñas desde un dispositivo seguro, revisar las sesiones abiertas y desinstalar la aplicación vinculada al problema.

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