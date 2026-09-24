El demoledor sprint de la argentina Micaela Levaggi para sacarle 5 segundos a su rival y ganar el oro en los Juegos Suramericanos

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La fondista Micaela Levaggi volvió a lo más alto del podio este jueves en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y consumó un doblete histórico para el atletismo argentino: después del oro del miércoles en los 1500 metros, la marplatense de 27 años se impuso también en los 5000 metros con un tiempo de 15′48″73, en otra carrera resuelta con un sprint demoledor en la última vuelta para sacarle cinco segundos a su perseguidora. La peruana Lizaida Valdivia llegó segunda con 15′53″97 y la ecuatoriana Carmen Alder completó el podio con 15′54″23 en la pista santafesina. El cierre de Levaggi fue el más rápido entre todas las participantes: cubrió los últimos 400 metros en 1′05″73, una diferencia que le bastó para despegarse del grupo y retener el primer lugar con claridad.

Durante la mayor parte de los 5000 metros, la corredora argentina se mantuvo cerca de las líderes sin forzar el ritmo. Esperó el tramo decisivo, como ya lo había hecho en los 1500 metros del miércoles, y cuando la carrera entró en su vuelta final aceleró con contundencia. El resultado fue el mismo: primer lugar y medalla de oro. Con este doblete, la marplatense lidera el medallero del atletismo argentino en Santa Fe 2026 y aún tiene pendiente una prueba más: los 3000 metros con obstáculos.

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El miércoles, Levaggi transitó los 1500 metros femeninos en el grupo sin marcar el ritmo, midió sus fuerzas dentro del pelotón y esperó el momento preciso para atacar. Cuando la chilena Laura Acuña parecía encaminarse al título tras la última curva, la marplatense encontró el carril en la recta final, aceleró de manera contundente y la superó en los últimos 100 metros. Cruzó la meta con un tiempo de 4′22″43, por delante de Acuña (4′23″22) y la brasileña Tatiane Da Silva (4′23″42).

La atleta marplatense Micaela Levaggi logró una remontada histórica en la prueba de 1500 metros y se colgó la medalla de oro en los Juegos Suramericanos 2026

El triunfo también le aseguró a la argentina la clasificación para los Panamericanos de Lima 2027. Su entrenador, Leonardo Malgor, la observó desde la zona técnica mientras su atleta protagonizaba uno de los finales más recordados de la competencia y ganaba la medalla de oro.

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Detrás del doblete hay una historia de autogestión y esfuerzo que la propia atleta contó con la voz quebrada al salir de la pista. Meses antes de los Juegos Suramericanos, Levaggi había publicado en su cuenta de Instagram una queja directa por no tener una beca del ENARD. Sin ese respaldo institucional, y con la necesidad de viajar a Europa para competir al más alto nivel, decidió organizarse de otra manera: lanzó una venta de rifas comunitarias. “Son miles de personas las que me ayudaron y estoy agradecida con todos ellos. Pude mejorar mis marcas, hacer récord sudamericano, récord nacional, ser campeona iberoamericana, panamericana y ahora sudamericana. Todo eso implica una preparación, viajes, hospedaje, cuidados. Sin ellos no hubiera podido”, dijo en declaraciones a TyC Sports.

La atleta argentina Micaela Levaggi obtuvo la medalla de oro en la competencia femenina de 1500 metros y contó los sacrificios que hizo para poder competir al máximo nivel

La gira europea financiada con esa rifa resultó decisiva. El 4 de julio de 2026, en el Meeting Internacional José Antonio Peña de Ordizia, España, la marplatense registró 4′05″50 en los 1500 metros, una marca que no solo fue récord argentino sino también sudamericano, superando la plusmarca que la surinamesa Letitia Vriesde mantenía desde 1991. Tras ese logro, en julio, el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) la incorporó finalmente al sistema de becas.

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La historia de Levaggi con el atletismo empezó mucho antes, en una escuela primaria pública de Mar del Plata, donde un profesor de educación física le abrió la puerta a la pista. Su elección del deporte no fue casual: eligió correr porque no requería una inversión en equipamiento. Desde ese punto de partida, construyó una carrera que incluyó lesiones de rodilla, de tendón de Aquiles y de fascia plantar, la interrupción forzada por la pandemia de COVID-19 y un período en el que se alejó de la competencia.

Fue Malgor, su entrenador, quien influyó de manera determinante en su regreso. Desde 2024, Levaggi retomó la actividad con una progresión sostenida que la llevó a ganar el oro en el Campeonato Iberoamericano de Lima en los 1500 metros y los 5000 metros, y la medalla de oro en los 3000 metros con obstáculos del Campeonato Panamericano de Medellín, ya en 2026. Ahora, con dos oros suramericanos en dos días, la fondista marplatense está a una prueba de cerrar los Juegos con un triplete dorado.

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