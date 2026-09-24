Cuba

“Sin derecho a volver jamás”: el desgarrador recuerdo de la Dama de Blanco más joven tras su destierro de Cuba

La activista cubana Sissi Abascal Zamora recordó que tras cumplir más de cuatro años de prisión por las protestas del 11J fue conducida directamente de la cárcel al aeropuerto para ser expulsada de Cuba en mayo de este año

Ilustración al óleo de una mujer que alza el dedo índice junto a un cuadro enmarcado con la bandera de Cuba.
Sissi Abascal Zamora denunció que su excarcelación derivó en un exilio forzado sin posibilidad de retornar a Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La activista cubana Sissi Abascal Zamora afirmó que su salida de prisión derivó en un exilio forzado de Cuba, sin la posibilidad de volver a su casa ni de despedirse. En una publicación difundida este martes, relató el impacto de los más de cuatro años que pasó encarcelada tras las protestas del 11 de julio de 2021.

“Salí de mi casa un día cualquiera, sin imaginar que esa mañana dejaría atrás, para siempre, el lugar donde construí mi vida”, escribió Abascal. La integrante más joven de las Damas de Blanco sostuvo que su detención cambió su vida de forma inmediata: pasó de participar en las manifestaciones a enfrentar un proceso judicial que terminó con una condena de prisión.

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Abascal fue detenida en noviembre de 2021 en el municipio de Jovellanos, en la provincia de Matanzas. El Tribunal Municipal de Jovellanos la condenó a seis años de cárcel por los delitos de desacato, atentado y desórdenes públicos, de acuerdo con reportes de medios independientes y organizaciones de derechos humanos.

Las autoridades trasladaron a la integrante más joven de las Damas de Blanco directamente desde el penal hacia el aeropuerto. (Cortesía: Ciudadanía y Libertad)
Las autoridades trasladaron a la integrante más joven de las Damas de Blanco directamente desde el penal hacia el aeropuerto. (Cortesía: Ciudadanía y Libertad)

En su mensaje, la joven describió la experiencia de la cárcel como un período de aislamiento e incertidumbre. “Fueron más de mil cuatrocientos días de sombras, de incertidumbre y de un encierro injusto que buscaba apagar mi voz”, señaló.

Las protestas del 11 de julio de 2021, conocidas como 11J, fueron las mayores movilizaciones contra el régimen registradas en Cuba en décadas. Miles de personas salieron a las calles en distintas ciudades de la isla para cuestionar la situación económica, los cortes de energía, la escasez y la falta de libertades políticas.

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El caso de Sissi Abascal fue seguido por organizaciones opositoras y grupos de defensa de los derechos humanos. Cubalex informó que, durante su encarcelamiento en la prisión femenina La Bellotex, en Matanzas, la activista enfrentó problemas de salud y la negativa de las autoridades a concederle beneficios de excarcelación o un régimen de menor severidad.

La organización señaló que Abascal obtuvo su libertad en mayo de 2026, aunque la salida estuvo ligada a su partida de la isla. Según ese reporte, la Seguridad del Estado condicionó la medida a que su madre, Annia Zamora, también integrante de las Damas de Blanco, abandonara Cuba.

De la cárcel al aeropuerto sin regreso a casa

La publicación de Abascal pone el foco en lo ocurrido al concluir su condena. La activista aseguró que no fue trasladada a su hogar, sino directamente al aeropuerto junto con su familia.

El día que terminó la condena no hubo regreso al hogar”, expresó. “Fui llevada directamente al aeropuerto, condenada a un exilio forzado y sin el derecho a volver jamás a la tierra que me vio nacer”.

Abascal indicó que no pudo despedirse de sus vecinos ni recorrer las calles de su comunidad antes de partir. Tampoco tuvo la oportunidad de abrazar a otras personas que permanecieron en Cuba. La presencia de su familia en el aeropuerto, según explicó, fue el único alivio en medio de una salida que describió como impuesta.

El 14 de mayo de 2026, tras llegar a Miami, Abascal afirmó que las autoridades habían exigido que su madre saliera primero de Cuba para permitir su liberación. Cubalex definió ese mecanismo como una “libertad condicionada al exilio”, al sostener que las autoridades optaron por expulsarla del país en lugar de concederle una salida penitenciaria dentro de la isla.

Abascal no tuvo la oportunidad de regresar a su hogar ni de despedirse de sus vecinos antes de la partida. (Cortesía: Embajada de Estados Unidos en la Habana)
Abascal no tuvo la oportunidad de regresar a su hogar ni de despedirse de sus vecinos antes de la partida. (Cortesía: Embajada de Estados Unidos en la Habana)

El reclamo por los presos políticos cubanos

Desde el exilio, Abascal afirmó que mantiene su preocupación por quienes continúan presos por motivos políticos en Cuba. “Cuba me duele en lo más profundo del alma”, escribió en su mensaje.

La activista dijo que conserva “el clamor ahogado de un pueblo que anhela respirar sin miedo” y reiteró su pedido de libertad para los presos políticos que permanecen en cárceles cubanas. También expresó que mantiene la expectativa de regresar a una Cuba libre.

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