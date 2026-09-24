La sincera confesión de la estrella que abandonó el Manchester City para jugar en Arabia Saudita: “Puedo asegurar el bienestar de generaciones de mi familia”

Una estrella de Europa explicó por qué se fue del Manchester City a Arabia

Guardar

Tijjani Reijnders reconoció que la seguridad económica para su familia fue un factor en su decisión de dejar el Manchester City y continuar su carrera en Al Qadsiah, de Arabia Saudita. El mediocampista neerlandés abordó las críticas que generó su traspaso en una entrevista con SBS6 y sostuvo que no tenía motivos para ocultar la incidencia del aspecto financiero.

El futbolista, de 28 años, afirmó que la remuneración ofrecida por el club saudí tuvo peso en su elección, aunque la equiparó con cualquier negociación dentro de las principales ligas europeas. “Sí, claro que influye, porque si no, tampoco irías allí”, respondió cuando le preguntaron hasta qué punto el dinero había incidido en su salida.

PUBLICIDAD

Reijnders añadió que el criterio económico también condicionaría un eventual cambio de equipo dentro de Inglaterra. “Pero es lo mismo que si hago un traspaso nacional, uno a Inglaterra: tampoco me iría a otro club por menos dinero”, señaló.

La transferencia se produjo después de una temporada en el Manchester City, donde el neerlandés aseguró que no encontró continuidad en la función que considera más adecuada para sus características. Reijnders explicó que la situación se hizo evidente durante la pretemporada y que conversó con los responsables del club sobre la posibilidad de buscar una alternativa. “Me lo estaba pasando bien en el City, pero no jugaba muchos partidos en mi posición preferida”, explicó. “Durante la pretemporada también tuve la sensación de que sería más o menos lo mismo. Así que hablé con la directiva sobre si no sería mejor dar un paso adelante. Finalmente, surgió la oportunidad de fichar por el Al Qadsiah”.

PUBLICIDAD

El futbolista abandonó el Manchester City esta temporada (Reuters)

El mediocampista planteó la decisión como una forma de garantizar estabilidad para su entorno una vez que termine su carrera profesional. “Después de mi carrera no quiero volver a trabajar”, dijo. Luego precisó que el nuevo contrato le permite ampliar esa previsión hacia las próximas generaciones de su familia.

“Ahora puedo asegurar el bienestar de generaciones de mi familia”, afirmó Reijnders. Ante la observación de que resultaba relevante admitir ese motivo de manera pública, respondió que no tenía intención de disimularlo. “Sí, pero tampoco tengo que mentir al respecto”, sostuvo el jugador. “Creo que la mayoría de la gente también lo pensaba. Pero sí, si ahora puedo pensar que mis nietos podrán vivir bien, ¿por qué no iba a hacerlo?”

PUBLICIDAD

El pase a Al Qadsiah llegó cuando Reijnders aún se encuentra en una etapa competitiva de su carrera. El futbolista señaló que tampoco esperaba una salida hacia Arabia Saudí a los 28 años, pero que las conversaciones con el club y con el entrenador modificaron su perspectiva sobre el proyecto.

“Fue una decisión muy meditada. Tampoco esperaba ir a Arabia Saudí a los 28 años”, explicó. “Tras hablar con el club y el entrenador, me dieron muy buenas sensaciones. Me transmitieron que puedo desarrollarme allí. Después de unos años, también puedo volver a jugar en Europa. Ese fue el factor decisivo”.

PUBLICIDAD

El futbolista reconoció que se marchó por dinero

La posible repercusión de su llegada a la liga saudí sobre su lugar en la selección de Países Bajos también formó parte de sus dudas. Reijnders relató que habló de ese escenario con su familia antes de tomar la decisión y admitió que temió perder futuras convocatorias con su país.

“Sí, eso también influyó mucho en mis pensamientos y también tuve muchas conversaciones al respecto. Con mi familia, por supuesto”, indicó. “Entonces sí pensé: ‘Uf, ¿no estaré renunciando a la selección neerlandesa?’. Pero no, al final no fue el caso”.

El jugador consideró que la experiencia previa del seleccionador en esa región puede facilitar una evaluación más directa de los futbolistas que compiten en Arabia Saudí. “Ayuda, naturalmente, que un seleccionador también haya jugado en esas regiones y tenga experiencia con el nivel de allí y haya visto de cerca cómo es”, dijo. Cabe destacar que el actual DT, Xavi Hernández fue el referente del Al-Sadd SC de Qatar, equipo en el que permaneció durante 6 años y medios, cuatro como futbolista y dos como entrenador del plantel (2015 a 2019 y 2019 a 2021).

PUBLICIDAD

Reijnders también defendió el nivel de la competición saudí. Explicó que cada equipo puede incluir hasta ocho extranjeros en su plantel y remarcó la presencia de futbolistas con recorrido en el fútbol europeo. “Los partidos no son precisamente pan comido”, afirmó. “No es que tenga que jugar cada partido al cincuenta o sesenta por ciento porque el nivel sea realmente dramático. El nivel es sinceramente bueno”.

Al comparar esa competencia con los campeonatos en los que jugó antes, el neerlandés ubicó a la liga saudí por debajo de la Serie A italiana, pero por encima de la Eredivisie. “Sí, por desgracia para el fútbol neerlandés”, respondió. “Pero creo que, si ves cuántos jugadores con grandes nombres juegan allí ahora y también jugadores más jóvenes que están llegando allí, sí, tengo que admitirlo”.

PUBLICIDAD

El mediocampista rechazó, además, que una transferencia a Arabia Saudí cierre las posibilidades de regresar al fútbol europeo. “Creo que mucha gente piensa que si te vas a Arabia Saudí, tu carrera se acaba”, concluyó. “Yo también lo pensaba al principio, pero cuando veo cuántos jugadores siguen dando el salto a Europa, me doy cuenta de que no es necesario en absoluto”.

El centrocampista se inició en su país con PEC Zwolle, pero emigró rápidamente al Jong AZ del ascenso antes de dar el salto rumbo al AZ Alkmaar. En la temporada 2023/24 emigró al Milán de Italia que sirvió como trampolín previo para firmar con Manchester City, donde apenas jugó un año.

PUBLICIDAD