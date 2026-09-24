Tenía a Cristiano Ronaldo como su ídolo, pero su idea cambió tras caer ante Messi en la semifinal del Mundial: “Imposible”

Morgan Rogers se lleva la pelota ante la marca de Messi en la semifinal del Mundial 2026 (REUTERS/Lee Smith)

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Había un futbolista inglés que crecía siendo fanático de Cristiano Ronaldo, que imaginaba al astro portugués por encima de cualquier rival y que nunca había tenido motivos para dudar de esa convicción. Hasta que se paró en una cancha frente a Lionel Messi y todo cambió. Morgan Rogers, mediocampista del Chelsea y figura de la selección de Inglaterra en el último Mundial, confesó que enfrentar al argentino en la semifinal del torneo le dio una perspectiva que ningún análisis externo podría haberle brindado.

“Ronaldo es mi favorito personalmente, pero jugué contra Messi en la semifinal del Mundial con 39 años y no lo podía creer, no puedo imaginar cómo sería en su mejor momento”, señaló Rogers en el programa CFC Unlocked, producido por los canales oficiales del Chelsea. La declaración no es menor viniendo de alguien que tuvo participación directa en uno de los partidos más comentados del torneo: fue titular en aquel encuentro disputado en Atlanta, en el que Argentina le dio vuelta el marcador a Inglaterra para avanzar a la final (terminó 2-1, con dos asistencias del delantero del Inter Miami).

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Rogers no renegó de su preferencia histórica. Sin embargo, la experiencia directa de compartir campo con Messi lo llevó a reflexionar sobre algo que los números no logran reflejar.

“Me imagino que, en su mejor momento, no tenías absolutamente nada que hacer contra él. Nada. Era imposible”, afirmó el volante surgido de las inferiores del West Bromwich Albion. Y enseguida conectó esa idea con lo que vivió en la semifinal: “Porque incluso en ese partido prácticamente no había nada que pudieras hacer contra él”. Lo dijo con la contundencia de quien habla desde la experiencia propia, no desde la especulación. Vale recordar que Rogers se mudó al Chelsea proveniente del Aston Villa. Es compañero de otra estrella de la selección argentina: el arquero Dibu Martínez.

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El contexto del partido le da todavía más peso a sus palabras. Inglaterra se adelantó en el marcador gracias a un gol de Anthony Gordon asistido por el propio Rogers, pero en un segundo tiempo dominado por Argentina, Enzo Fernández y Lautaro Martínez anotaron los dos tantos que le dieron vuelta al resultado, ambos a pase de Messi. La exhibición del rosarino en ese tramo del partido fue uno de los temas centrales del debate futbolístico posterior al torneo.

Quizás el elemento que más impactó a Rogers fue la edad de Messi al momento de ese partido. Con 39 años, en lo que fue su anteúltima actuación con la selección argentina, el capitán albiceleste mostró un nivel que el inglés no esperaba encontrar. “Y tiene 39 años y acaba de retirarse del fútbol internacional. Imaginate entonces lo que hacía antes”, completó.

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Dibu y Rogers fueron compañeros en el Aston Villa y hoy lo son en el Chelsea (REUTERS/David Klein)

Además de hablar sobre el debate entre Messi y Ronaldo, Rogers, de 24 años, incluyó un tercer nombre en su reflexión: Neymar. “Mi elección personal sería Neymar. Para mí, no hay nada que no pueda hacer en una cancha. Así que esos son mis tres, simplemente por la época en la que crecí”, explicó el mediocampista.

Messi se despedirá de la selección argentina el próximo martes 6 de octubre de 2026 en el estadio Monumental, en un partido frente a Benín organizado especialmente como acto de cierre de su ciclo con la Albiceleste. También será el adiós para el defensor Nicolás Otamendi. Además, el fantasista está nominado para el Balón de Oro: en la gala puede lograr su noveno galardón.

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Rogers, por su parte, no pudo estar en ese último partido —el encuentro en Atlanta fue el anteúltimo—, pero ya tiene más que suficiente para recordar. Inglaterra se probará este sábado desde las 15.45 ante España, flamante campeón del mundo, por la primera jornada de la Nations League.