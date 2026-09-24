Costa Rica registró un alza de 25% en homicidios dobles y una baja de 18.2% en triples

Los homicidios dobles en Costa Rica registraron un incremento del 25% en 2026 según datos del Organismo de Investigación Judicial. (Cortesía: Semanario Universidad)

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Los homicidios dobles en Costa Rica pasaron de 40 casos en 2025 a 50 en el mismo período de 2026, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Esto representa un aumento de 25% en los casos en que dos personas fueron asesinadas.

Los 50 hechos registrados en 2026 dejaron 100 víctimas, frente a las 80 contabilizadas en los 40 homicidios dobles del período comparable del año anterior. Las cifras forman parte del recuento del OIJ sobre ataques con múltiples víctimas, que en este caso considera hechos con dos o tres personas fallecidas, según datos de El Observador.

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Entre los casos dobles figura el ocurrido el 26 de enero en Cañada Sur, San José, donde dos hombres murieron baleados dentro de un lavacar y una tercera persona resultó herida.

Durante el primer semestre, otros dos hombres fueron asesinados frente al templo de los padres Capuchinos, en el centro de Cartago, en un hecho que el OIJ investigó como un posible conflicto territorial.

El 11 de julio, una mujer de 45 años y un hombre de 37 fueron asesinados a balazos dentro de una propiedad en Purral de Goicoechea. El 18 de agosto, una mujer de 18 años y un hombre de unos 30 murieron dentro de un vehículo en El Carmen de Cartago.

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El 28 de agosto, dos hombres de 30 y 23 años fueron encontrados muertos dentro de una vivienda en Turrialba, con múltiples impactos de bala. En septiembre, dos hermanos de 46 y 33 años fueron asesinados frente a un bar en Nosara, Nicoya, y otras dos personas resultaron heridas en el mismo ataque.

Los 50 ataques dobles contabilizados en el período de 2026 sumaron un saldo de 100 víctimas mortales. (Crédito: Magdalena López)

Los homicidios triples bajaron de 11 a nueve casos

Los ataques con tres víctimas mortales tuvieron una variación distinta. De acuerdo con los datos proporcionados por el OIJ a El Observador, Costa Rica registró nueve homicidios triples durante 2026, con 27 víctimas.

En el mismo período de 2025, la institución contabilizó 11 casos y 33 personas asesinadas. La comparación refleja una disminución de 18.2% tanto en la cantidad de hechos como en el número de víctimas.

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El primer triple homicidio de 2026 ocurrió el 1 de enero en Linda Vista de La Unión, Cartago. Tres hombres fueron asesinados dentro de una estructura tipo búnker y los investigadores del OIJ recolectaron 23 indicios de bala.

El 4 de febrero, tres hombres murieron en un ataque ocurrido cerca de la plaza de deportes de La Carbonera, en Paso Ancho. Durante el primer semestre, las autoridades localizaron tres cuerpos maniatados en una finca de San Mateo de Alajuela.

Los homicidios triples reflejaron una disminución del 18,2% al bajar de 11 a nueve casos en Costa Rica. (REUTERS/Stringer)

Las autoridades indicaron que las víctimas aparentemente habían sido lanzadas a un precipicio dentro de un vehículo. El 14 de septiembre, un ataque en Barrio Quinto de Limón dejó tres personas muertas y otra herida, en un caso que las autoridades investigaron como triple homicidio.

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El ataque en Río Cuarto forma parte del registro de 2026

El triple homicidio ocurrido la noche del 22 de septiembre en Santa Rita de Río Cuarto, Alajuela, forma parte de los nueve casos registrados durante 2026. La información preliminar del OIJ señala que dos hombres que viajaban en motocicleta habrían disparado contra una vivienda y luego huyeron.

Las víctimas mortales fueron dos hombres de 65 y 31 años, además de una mujer de 47 años. Otro hombre de 31 años resultó herido y fue trasladado a un centro médico.

Al sumar los homicidios dobles y triples, el OIJ contabilizó 59 hechos con 127 víctimas en lo que va de 2026. En el mismo período de 2025, el registro era de 51 ataques y 113 personas asesinadas.

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La comparación entre ambos períodos muestra un aumento de 15.7% en la cantidad de hechos y de 12.4% en el número de víctimas. Dentro de ese total, los homicidios dobles aumentaron, mientras que los casos triples disminuyeron.