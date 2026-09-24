Tecno

WhatsApp en modo GTA VI: cómo activarlo sin descargar virus

La aplicación de Meta permite adaptar el perfil y los chats con referencias al próximo juego de Rockstar Games mediante funciones nativas y sin instalar APK

El logotipo de WhatsApp a la izquierda y una ilustración de dos personas junto a un auto con palmeras a la derecha
WhatsApp permite adaptar su interfaz con características de diferentes videojuegos. (Fotocomposición Infobae)
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La expectativa por Grand Theft Auto VI (GTA VI) llegó a WhatsApp. Tras la apertura de las reservas el 25 de junio, la nueva entrega de Rockstar Games tiene previsto su lanzamiento oficial para el 19 de noviembre de 2026.

En las semanas previas, usuarios de la aplicación de mensajería de Meta pueden buscar formas de llevar referencias del próximo videojuego de Rockstar Games a sus perfiles y conversaciones.

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El llamado “modo GTA VI” no es una actualización oficial ni una función especial de WhatsApp. Se trata de una combinación de herramientas ya incluidas en la aplicación para cambiar la imagen de perfil, el nombre visible, los fondos de pantalla y las imágenes compartidas.

El proceso evita aplicaciones de extraños, archivos APK y supuestos paquetes de personalización que pueden comprometer la cuenta o el teléfono.

El perfil de WhatsApp puede incorporar logotipos, capturas promocionales o ilustraciones guardadas previamente en la galería del teléfono. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
El perfil de WhatsApp puede incorporar logotipos, capturas promocionales o ilustraciones guardadas previamente en la galería del teléfono. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Cómo cambiar la foto de perfil en WhatsApp por una imagen de GTA VI

El primer paso es elegir una imagen vinculada con el juego. Pueden utilizarse capturas difundidas en materiales promocionales, el logotipo de GTA VI o ilustraciones que remitan a sus personajes y escenarios.

Antes de guardarla, conviene verificar que provenga de una fuente confiable y que no sea un archivo ejecutable disfrazado de fotografía. Luego hay que abrir WhatsApp, entrar en el menú de configuración y tocar la foto de perfil actual.

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Desde esa sección, la aplicación permite seleccionar una imagen almacenada en la galería, encuadrarla y confirmarla. El cambio se realiza dentro de WhatsApp y no modifica los permisos de privacidad configurados para la foto.

Whatsapp
WhatsApp permite editar el nombre mostrado a otros usuarios sin alterar la configuración de privacidad de la cuenta. (Foto: EFE)

De qué manera modificar el nombre visible en la cuenta

WhatsApp permite editar el nombre que aparece para quienes no tienen guardado el contacto. Esa opción puede usarse para incorporar una referencia a GTA VI, una frase relacionada con la saga o la fecha prevista de llegada del videojuego, el 19 de noviembre de 2026.

Para hacerlo, se debe ingresar en Configuración, abrir el perfil y tocar el campo del nombre. Allí es posible escribir el texto elegido y guardar la modificación. No hace falta descargar teclados, fuentes ni aplicaciones que prometan letras especiales, porque esos servicios pueden solicitar acceso a conversaciones, contactos o datos almacenados en el dispositivo.

Cómo poner fondos inspirados en el videojuego en los chats

Los fondos de pantalla permiten trasladar una estética asociada con GTA VI a conversaciones individuales o grupales. La persona puede descargar una imagen desde una página confiable, guardarla como fotografía y utilizarla en los chats.

Pantalla de móvil con la interfaz de una aplicación de chat, mostrando texto instructivo, un fondo de pantalla con el logo de Grand Theft Auto VI y un caimán
Cada conversación individual o grupal puede tener una imagen diferente como fondo de pantalla. (Foto: WhatsApp)

Para aplicar el cambio, hay que abrir una conversación, acceder a las opciones del chat y buscar el apartado “Fondo de pantalla”. WhatsApp permite elegir una imagen de la galería y definir si se utilizará solo en esa conversación o en varios chats.

Qué ventajas ofrece Meta AI para crear imágenes inspiradas en GTA VI

En las versiones y regiones donde está disponible, Meta AI ofrece herramientas para generar imágenes a partir de descripciones escritas. Esta función puede servir para crear fondos inspirados en una ciudad costera ficticia, autos deportivos, neones, palmeras o una paleta de colores asociada con el universo de GTA VI.

La indicación debe ser concreta y evitar solicitudes que busquen copiar personajes o imágenes protegidas de manera exacta. Una vez obtenida la ilustración, se puede guardar en el teléfono y seleccionarla desde el menú de fondo de pantalla.

Dibujo estilo cómic de un hombre y una mujer abrazados frente a un atardecer con palmeras y edificios, mientras el hombre sostiene una pistola
La herramienta de inteligencia artificial de Meta puede generar ilustraciones a partir de indicaciones escritas. (Foto: Meta AI)

Cuáles prácticas ayudan a evitar virus y fraudes digitales

La principal medida de seguridad es no instalar APK, extensiones, paquetes de temas ni versiones modificadas de WhatsApp que prometan activar un “modo GTA VI”.

Meta no ofrece una configuración oficial de ese tipo, así que esos enlaces pueden conducir a aplicaciones maliciosas, robo de contraseñas, publicidad invasiva o suspensión de la cuenta.

La personalización segura se limita a las funciones internas de WhatsApp: foto de perfil, nombre, fondo de pantalla e imágenes creadas o guardadas en el dispositivo.

Asimismo, durante una videollamada los usuarios pueden mostrar elementos físicos relacionados con el juego, como una camiseta o un objeto de colección, sin modificar la aplicación ni exponer la seguridad de la cuenta.

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