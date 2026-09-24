El dólar volvió a subir y marcó un nuevo récord nominal con una caída en el volumen negociado

El dólar sube 4,4% en 2026.

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Con un monto de operaciones algo reducido respecto a recientes ruedas, por USD 486,2 millones en el segmento de contado, la demanda privada empujó nuevamente al tipo de cambio a valores máximos nominales.

El dólar mayorista sumó 3,50 pesos o 0,2%, a $1,519,50, tras un máximo intradiario en los 1.521 pesos, para avanzar en septiembre once pesos o 0,7%, una tasa que igualmente luce perdedora respecto de la inflación prevista.

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El Banco Central estableció un techo para su régimen de bandas cambiarias en los 1.911,44 pesos. El dólar mayorista se ubica a 391,94 pesos o 25,8% del límite de flotación.

“El dólar mayorista se reacomoda ligeramente hasta los $1.520, lo cual es analizado por los operadores para ver si podría implicar que se reanudara un deslizamiento más cercano al ritmo de la inflación, a efectos también de volver a acelerar las compras del BCRA”, expresó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

“De cara al 2027, crece el consenso de que sería importante dicha dinámica a fin de evitar transitar el ciclo electoral con un tipo de cambio real más apreciado, ya que suelen ser períodos de mayor demanda de cobertura”, añadió Ber.

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El dólar al público ganó cinco pesos o 0,3%, a $1.540 para la venta en el Banco Nación. El billete minorista rompió así una serie de seis sesiones operativas en la cuales se mantuvo en los 1.535 pesos. El dólar blue permaneció ofrecido a 1.560 pesos.

Un reporte de Amílcar Collante, economista de Profit Consultores, destacó que las liquidaciones de exportaciones del agro y la agroindustria se proyectan para septiembre en unos USD 3.500 millones, la cifra mensual más alta del año, aunque este flujo no se está observando en el ritmo de compras oficiales en el mercado, por poco más de USD 200 millones en lo que va del mes, el más bajo del año.

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“El Banco Central acumula adquisiciones por USD 224 millones en lo que va de septiembre. De este modo, el período actual se encamina a convertirse en el de menor nivel de compra de divisas de todo el año”, afirmó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

“La firmeza del tipo de cambio coincidió con compras acotadas por parte del Banco Central y una marcada sangría en las reservas internacionales, que sufrieron su mayor caída en el mes. Cabe destacar que la dinámica del stock de reservas responde no solo a la intervención cambiaria del organismo, sino también a compromisos de pago, fluctuaciones en los depósitos, variaciones de cotización y otros movimientos operativos de la plaza”, puntualizó Morales.

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Un informe del equipo de Research de Adcap Grupo Financiero consignó que “el tipo de cambio se mantuvo contenido, pero la acumulación de reservas del BCRA continúa siendo gradual”.

“El Banco Central todavía logra mantener ordenado el mercado cambiario sin provoca una nueva suba de las tasas a un día, pero la acumulación de reservas sigue siendo lenta y sensible a la demanda a los niveles actuales del tipo de cambio oficial. Medidas como porcentaje del volumen operado en el MULC, las compras del BCRA también se desaceleraron significativamente: 18,6% en julio, 6,8% en agosto y 2,4% en septiembre”, preció Adcap.

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Max Capital consignó que “la posición vendida del BCRA en futuros del dólar terminó agosto en USD 278 millones, unos USD 207 millones menos que a fines de julio. La posición se mantiene en niveles relativamente bajos, lo que le deja una capacidad considerable para absorber una mayor demanda futura de cobertura mediante ventas de futuros”.

En otro orden “los últimos datos disponibles sobre depósitos privados en dólares, correspondientes al 21 de septiembre, muestran que los depósitos aumentaron USD 81 millones, hasta USD 41.724 millones” añadió Max Capital.