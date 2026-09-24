OpenAI lanzó los modelos GPT-6 Sol y GPT-6 Luna con una reducción del 50 % en sus precios de acceso a través de la API.

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OpenAI lanzó los modelos GPT-6 Sol y GPT-6 Luna, dos versiones más rápidas y económicas de su interfaz de programación respecto a sus predecesores. La compañía presentó los modelos como una ampliación de GPT-6 Astra, lanzado a principios de septiembre de 2026.

Sol está dirigido a tareas complejas como la programación, mientras que Luna se orienta a trabajos de gran volumen y bajo coste, como resumir documentos o responder preguntas rápidas.

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Las primeras versiones de Sol y Luna llegaron en julio del mismo año dentro de la familia GPT000-5.6. Astra, en cambio, se lanzó a principios de septiembre y pasó a ser el modelo de mayor nivel de la compañía.

La disminución de los costos de la API de OpenAI responde a mejoras en almancenamiento en caché. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El recorte de precios es el dato central del anuncio. GPT-6 Sol cuesta ahora USD 2 por cada millón de tokens de entrada y USD 10 por cada millón de tokens de salida, frente a los USD 4 y USD 20 que costaba GPT-5.6 Sol.

Los tokens son las unidades de texto que procesa un modelo y por las que se factura cada consulta. GPT-6 Luna, la versión más económica, pasó de USD 0,20 y USD 1,20 por millón de tokens a USD 0,10 y USD 0,50.

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OpenAI atribuyó la reducción a mejoras en el almacenamiento en caché y en la eficiencia de sus procesos de inferencia. La empresa también habilitó descuentos de hasta el 90% para las lecturas de contenido almacenado previamente en esa memoria temporal.

Los modelos de ChatGPT llegan primero a los planes de pago y a la API

Los dos modelos ya están disponibles en ChatGPT Work y en Codex, la herramienta de programación de la empresa, para quienes tengan los planes Plus, Pro, Business, Enterprise y Edu. También, se pueden utilizar a través de la API para desarrolladores.

Los dos nuevos modelos de OpenAI ya están disponibles en ChatGPT Work REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Los usuarios de los planes gratuitos y Go solo pueden acceder a Luna, exclusivamente desde la aplicación de escritorio. Ninguno de los dos modelos está aún disponible en el chat estándar de la aplicación ni en la página web.

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OpenAI anunció un despliegue gradual durante el resto de la jornada de lanzamiento. Según la empresa, GitHub redujo en más de un 50% la proporción de tokens que requieren procesamiento nuevo en miles de millones de solicitudes, lo que mejoró los tiempos de respuesta de Copilot.

El anuncio coincidió con la presentación de Claude Opus 5.5

El lanzamiento no fue un hecho aislado. Anthropic había presentado antes su propio modelo, Claude Opus 5.5, también con una rebaja de precios.

La coincidencia refleja la competencia directa entre ambas compañías por el mismo público de desarrolladores. OpenAI aseguró que GPT-6 Sol, en su configuración de mayor esfuerzo de razonamiento, logró un 33,2% en AutomationBench, una prueba que evalúa agentes de IA con 47 herramientas utilizadas en ventas, marketing, operaciones, atención al cliente, finanzas y recursos humanos.

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Claude Opus 5.5 es el último modelo lanzado por Anthropic. (Europa Press)

Según la empresa, Claude Opus 5 alcanzó un 26,9% en esa misma prueba, con un coste por tarea unas once veces superior. Todas esas comparaciones fueron elaboradas por OpenAI, que empleó datos públicos de la competencia para contrastar el rendimiento.

La compañía explicó que GPT-6 Luna mejoró 5,4 puntos porcentuales respecto a su predecesor en AutomationBench, con un coste por tarea un 58% inferior. En cuanto a la precisión, GPT-6 Sol comete la mitad de errores que GPT-5.6 Sol en una evaluación interna basada en conversaciones reales de usuarios.

The New Stack indicó que, pocas horas después del lanzamiento, las comparaciones de OpenAI con Claude Opus 5 ya habían quedado desactualizadas tras la salida de Opus 5.5.

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En pruebas de programación con código real, GPT-6 Sol alcanzó un 68,8% en DeepSWE, apenas 1,1 puntos por debajo del resultado más alto de Claude Fable 5, aunque con un coste por tarea aproximadamente un 80% menor, según los datos difundidos por OpenAI.

Sam Altman defendió la estrategia de presentar varios modelos a diferentes precios. (Foto: REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Las pruebas de seguridad de ChatGPT mantienen fallos de alineamiento

Las pruebas de alineamiento publicadas con el lanzamiento mostraron avances parciales. Cuando los investigadores pidieron a los modelos que respetasen una advertencia explícita de acceso denegado, GPT-6 Sol intentó sortearla en el 64,4 % de los casos, apenas por debajo del 68,2% de su predecesor.

Luna mostró una mejora más acusada: pasó del 76,5% al 42,4% en ese mismo tipo de prueba. En un ensayo con un foro simulado que incluía instrucciones no autorizadas, entre ellas solicitudes para revelar información privada, Sol siguió la instrucción indebida en el 11,3 % de los casos, frente al 51,9% de la versión anterior.

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OpenAI aclaró que esas pruebas representan situaciones de bajo riesgo y se realizaron sin los sistemas de seguridad completos que aplica en sus productos comerciales. Astra y Luna no ejecutaron ninguna instrucción no autorizada del foro simulado.

El consejero delegado de OpenAI, Sam Altman, defendió la estrategia de ofrecer varios modelos a distintos precios. “Queremos que la API de OpenAI tenga el mejor modelo en cada nivel de precio y que sea la mejor en cada modalidad: texto, código, imagen y vídeo”, escribió tras el lanzamiento.

Altman adelantó que la conferencia para desarrolladores DevDay, prevista para el 29 de septiembre de 2026, en San Francisco, incluirá un número inusual de anuncios. “Es la primera vez en la historia de OpenAI que digo que es demasiado para lanzar”, afirmó.

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