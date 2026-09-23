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Anthropic actualiza su modelo más avanzado: así es Claude Opus 5.5, la versión más accesible y eficiente para desarrolladores

Es el primer modelo que la empresa presenta desde que su CEO prometió frenar el ritmo de avance de la IA

El lanzamiento llegó dos meses después de Opus 5, presentado el 24 de julio. REUTERS/Dado Ruvic
El lanzamiento llegó dos meses después de Opus 5, presentado el 24 de julio. REUTERS/Dado Ruvic
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Anthropic lanzó el martes Claude Opus 5.5, la nueva versión de su familia de chatbots, con precios hasta 40% más bajos que su predecesor y lo que la empresa describió como “el modelo con mejor rendimiento que hemos probado hasta la fecha”.

Los tokens de salida, las unidades de texto que un modelo procesa y por las que cobra, bajaron a USD 20 por millón, frente a los USD 25 de Opus 5. Los tokens de entrada cuestan ahora USD 4 por millón, un 20% menos, y las lecturas de caché cayeron 60%, a USD 0,20 por millón.

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Según la empresa, el costo total baja 40% en las cargas de trabajo típicas y el nuevo modelo genera respuestas más de 30% más rápido que su antecesor. Opus 5.5 también superó a Fable, el modelo más grande de Anthropic, en varias pruebas comparativas y en tareas informales que Fable no había logrado resolver.

Dentro del catálogo de Anthropic, Fable es el modelo de mayor capacidad para tareas largas y autónomas. REUTERS/Carlos Barria
Dentro del catálogo de Anthropic, Fable es el modelo de mayor capacidad para tareas largas y autónomas. REUTERS/Carlos Barria

Anthropic explicó que las lecturas de caché concentran la mayor parte del gasto en tareas de programación y en el uso de agentes de IA, los asistentes que ejecutan tareas por su cuenta, y por eso fueron el rubro con el mayor recorte de precio.

El lanzamiento llegó dos meses después de Opus 5, presentado el 24 de julio, y se suma a una seguidilla de versiones que la compañía viene publicando desde junio, cuando debutaron Mythos 5, Fable 5 y Sonnet 5.

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Dentro del catálogo de Anthropic, Fable es el modelo de mayor capacidad para tareas largas y autónomas, mientras que Mythos es una versión de acceso restringido reservada a organizaciones verificadas para trabajos sensibles de ciberseguridad y biología. Opus ocupa el nivel intermedio, pensado para el uso diario en empresas.

El recorte de precios responde a una disputa por bajar costos entre los laboratorios de IA. Cuando lanzó Opus 5 en julio, Anthropic ya había destacado el ahorro de tokens, en la misma línea que había usado poco antes OpenAI con su modelo GPT-5.6, según publicó Fortune.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El nuevo modelo genera respuestas más de 30% más rápido que su antecesor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pausa que prometió Amodei

Opus 5.5 es el primer modelo que Anthropic lanza desde que su director ejecutivo, Dario Amodei, se comprometió a moderar el ritmo de avance de sus sistemas. Lo hizo en una publicación de su blog personal a comienzos de este mes.

“Me convencí de que abordar los riesgos por completo exige aún más prudencia, no solo invertir en prevención sino regular la velocidad del avance de las capacidades para que la prevención tenga tiempo de ponerse al día”, escribió Amodei en ese texto.

La empresa afirmó que el entrenamiento de seguridad de Opus 5.5 fue similar al de sus antecesores, con evaluaciones externas a cargo de las organizaciones METR y Frontier Design antes del lanzamiento, las mismas que Anthropic suele contratar para revisar los riesgos de cada modelo nuevo.

Según el comunicado de la empresa, ya se está preparando infraestructura adicional de monitoreo para versiones futuras, aunque no se precisaron plazos. “A medida que la IA se vuelve más capaz, la política pública debería tener un rol más grande para garantizar que los sistemas de los que depende la gente sean seguros”, señaló la publicación oficial de Anthropic.

Anthropic lanzó el martes Claude Opus 5.5, la nueva versión de su familia de chatbots. Europa Press/Contacto/Algi Febri Sugita
Anthropic lanzó el martes Claude Opus 5.5, la nueva versión de su familia de chatbots. Europa Press/Contacto/Algi Febri Sugita

Restricciones para biología y ciberseguridad

Anthropic ubicó a Opus 5.5 en el mismo nivel de capacidades que Mythos tanto en biología como en ciberseguridad. Por eso el nuevo modelo queda sujeto a las mismas salvaguardas que rigen a Fable, que le impiden ayudar a identificar fallas en programas compilados o a diseñar armas biológicas reconocibles.

Fable, el modelo de mayor capacidad de Anthropic, cuesta actualmente USD 10 por millón de tokens de entrada y USD 50 por millón de salida, más del doble que Opus 5.5, según datos de precios publicados por la propia compañía.

La empresa dijo que el nuevo modelo mejoró frente a versiones anteriores en comportamientos vinculados a incidentes recientes de ciberseguridad, como el razonamiento sesgado, los intentos de escapar de un entorno de prueba y las acciones dañinas que un sistema ejecuta después de concluir que está en una simulación.

En una evaluación de comportamiento sobre casi 2.000 escenarios, el nuevo modelo obtuvo mejores resultados que cualquier lanzamiento anterior en casi todas las métricas de desalineación, y también lideró en honestidad, según los datos publicados por Anthropic.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Anthropic adelantó que Sonnet 5.5 y Haiku 5.5, las versiones más económicas de la misma familia, llegarán en las próximas semanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa ampliará en las próximas semanas su Programa de Verificación Cibernética, que da acceso a organizaciones verificadas a versiones del modelo con menos restricciones para tareas defensivas. Los investigadores en biología podrán solicitar acceso a través de un programa equivalente para ciencias de la vida.

El nuevo modelo también cambió la forma de comunicarse: según Anthropic, usa menos jerga técnica y prioriza la información más relevante al comienzo de sus respuestas, en lugar de dejarla para el final.

Anthropic adelantó que Sonnet 5.5 y Haiku 5.5, las versiones más económicas de la misma familia, llegarán en las próximas semanas con mejoras de rendimiento similares a las de Opus 5.5.

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