De potencia petrolera a fabricante de autos eléctricos: cuál es el país que se lanza a competir en la industria automotriz

El jefe de diseño de Ceer, Robert Melville, presentó este 21 de septiembre los dos modelos Exobot, uno sedán y otro SUV, con los que Arabia Saudita ingresa a la industria automotriz (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

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Arabia Saudita presentó sus primeros autos eléctricos de fabricación nacional y fijó el comienzo de las ventas para principios de 2027. La marca Ceer, creada por el Fondo de Inversión Pública saudí (PIF) y la taiwanesa Foxconn, mostró el Exobot en dos carrocerías —sedán y SUV— durante un acto realizado en King Abdullah Economic City.

Paradójicamente, este lanzamiento posiciona al reino, una de las mayores potencias petroleras del mundo, en la carrera por desarrollar una industria automotriz propia, pero con vehículos eléctricos y no de combustión. Los vehículos se producirán en Arabia Saudita y abrirán una gama de siete modelos que la compañía prevé desplegar hacia 2030.

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El Exobot inaugura la producción local de Ceer

El proyecto fue presentado por el príncipe heredero y primer ministro Mohammed bin Salman, que además encabeza el PIF. La compañía Ceer nació en 2022 como una alianza del Fondo soberano con Foxconn, el gigante tecnológico taiwanés que fabrica productos electrónicos para compañías como Apple y que ahora aporta su experiencia en arquitectura eléctrica y sistemas de conectividad para el sector automotor.

Según informó Reuters, la empresa mostrará primero dos variantes del Exobot, un sedán de 5,26 metros de largo y un SUV de 5,02 metros. Ambos comparten una distancia entre ejes de 3,20 metros y se ubican en el segmento premium. Su comercialización inicial estará concentrada en Arabia Saudita y otros mercados del Golfo.

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El Exobot sedan es más voluminoso que el SUV, aunque ambos miden más de 5 metros de largo. El sistema de apertura de las puertas emula las alas del del halcón Shahin (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

Los dos modelos tienen una silueta baja, líneas rectas y puertas de apertura vertical. También prescinden del pilar B convencional, el elemento que suele separar las puertas delanteras de las traseras. El director ejecutivo de Ceer, Jim DeLuca, explicó que la carrocería está construida con materiales de alta resistencia para suplir esa pieza sin perder rigidez estructural.

El diseño estuvo a cargo de Rob Melville, exdirector de diseño de McLaren. Las barras de luces están compuestas por 32 elementos, una alusión a 1932, el año de la unificación saudí. La compañía busca que la identidad visual de sus vehículos remita al paisaje y la cultura local, aunque sus prestaciones y sistemas fueron desarrollados con proveedores internacionales.

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Más de 600 km de autonomía

El Exobot utiliza una batería de 112 kWh y una arquitectura de 800 voltios. Ceer afirma que puede recuperar del 10% al 80% de la carga en 30 minutos con corriente continua, a una potencia máxima de 250 kW, con una autonomía declarada que alcanza los 670 kilómetros en el sedán y 560 kilómetros en el SUV.

Estas cifras se basan en el ciclo NEDC, un protocolo de homologación en laboratorio que resulta ser más optimista que el WLTP utilizado en Europa o el ciclo EPA de Estados Unidos. La autonomía real dependerá, entre otros factores, del uso, la velocidad, las condiciones climáticas y el tipo de conducción que el vehículo encuentre en el exterior.

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Los Ceer Exobot tienen una amplia superficie vidriada, pero los cristales están construidos con un tratamiento para no absorber las altas temperaturas del verano árabe (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

La versión de lanzamiento tendrá tres motores eléctricos y tracción integral, con 850 CV, equivalentes a unos 625 kW, y 1.000 Nm de torque. El sedán acelera de 0 a 100 km/h en 2,6 segundos, mientras que el SUV completa la misma prueba en 2,9 segundos. Ceer anticipó además una alternativa de mayores prestaciones, con hasta 1.111 CV y 1.500 Nm, que podría reducir esos registros a 2,1 y 2,4 segundos, respectivamente.

Ante la falta de fabricantes locales, la compañía la croata Rimac, propietaria de Bugatti, será la proveedora del motor trasero y Hyundai Transys, los dos delanteros. Foxconn provee la arquitectura eléctrica, mientras que BMW participó en la ingeniería del proyecto. Ceer había anunciado desde su creación que usaría tecnología licenciada de la automotriz alemana. El proyecto no incluye interacción alguna con compañías chinas, incluso a pesar de tratarse de vehículos eléctricos, en los que ese país tiene el mayor desarrollo tecnológico del mundo.

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Autos pensados para el calor

El diseño de ambos modelos no sólo es llamativo en su aspecto exterior. El habitáculo incorpora una pantalla curva de 48 pulgadas y resolución 8K que se extiende de un extremo al otro del tablero. El conjunto incluye otra pantalla central de 10,4 pulgadas y una de 8 pulgadas para los pasajeros traseros. Los vehículos tendrán navegación 3D, asistente de voz, cámaras en lugar de espejos exteriores y dirección electrónica por cable que prescinde de una columna mecánica tradicional.

El SUV también contará con suspensión neumática adaptativa y ruedas traseras direccionales. El parabrisas y el techo de gran tamaño utilizan un recubrimiento reflectante para reducir el ingreso de calor, una prestación orientada a un mercado donde las temperaturas en verano suelen superar los 40 grados.

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La versión SUV del Ceer Exobot es más elevada y corta, pero tiene un aspecto mucho más rupturista que el sedán (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

La producción comenzará en el Ceer Manufacturing Complex, dentro del King Salman Automotive Cluster de King Abdullah Economic City. La firma prevé iniciar la fabricación en serie en enero de 2027 y entregar las primeras unidades en marzo. Los precios todavía no fueron comunicados.

Los Exobot se venderán primero como una edición limitada de lanzamiento y en una versión Plus con opciones adicionales de personalización.

Al no tener una industria automotriz propia, el objetivo de Ceer es alcanzar un contenido local de sus vehículos en torno al 45% para 2034, y planea sumar cinco modelos entre 2028 y 2030, pero la novedad radica en que parte de esos vehículos serán eléctricos e híbridos enchufables, pero también autos con motor de combustión, con la finalidad de ampliar su presencia en la región MENA, compuesta por Medio Oriente y Norte de África.

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