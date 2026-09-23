Habló el empresario cercano a Milei que busca construir una ciudad inteligente: “Queremos crear una comunidad, no un country”

Eduardo Bastitta habló con Infobae al Regreso sobre el desarrollo, que busca crear una comunidad tecnológica con ideas libertarias y sumará a Praxis, del empresario estadounidense Dryden Brown

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El proyecto “+Colonia”, una smart city uruguaya que se está levantando a pocos minutos de Buenos Aires, se presenta al mundo como una suerte de nuevo destino libertario global. Sin embargo, los impulsores de la iniciativa advierten que el concepto del desarrollo va mucho más allá. Días atrás, se confirmó que la comunidad tecnológica Praxis, liderada por el estadounidense Dryden Brown, pondrá una parte importante de la inversión proyectada. Ahora, Eduardo Bastitta, el creador de +Colonia y ex asesor de Javier Milei, habló con Infobae en Vivo para explicar, en sus propios términos, en qué consiste la iniciativa que lidera desde hace años y qué la distingue de otros desarrollos inmobiliarios de la región.

Para el empresario, esa distinción arranca por el nombre. “Cuando hay proyectos de urbanización con articulación público-privada, hablamos de startup city”, definió, y con esa categoría buscó despegar la iniciativa de la imagen de un desarrollo inmobiliario tradicional, para ubicarla dentro de un modelo que combina planificación urbana con inversión privada desde el origen.

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La ubicación sigue siendo un dato central para entender la apuesta: el predio está a apenas 50 minutos del centro porteño, un factor que Bastitta señala como determinante en la decisión de instalarse ahí y no en otro punto del mundo. Sobre ese terreno avanza una inversión que ronda los USD 1.000 millones, en un proyecto que Bastitta comenzó a desarrollar hace cinco años y que ahora suma a Praxis, la comunidad tecnológica que lidera Dryden Brown, como socio inversor.

El contraste que utiliza Bastitta para explicar la escala del proyecto tiene que ver con la demografía de la propia Colonia. “Es una urbanización que demográficamente duplica la ciudad actual de Colonia de Sacramento, una ciudad que creció muchísimo en turismo, pero que en población no crece hace 60 años. Hoy tiene solo 30 mil habitantes”, detalló. La meta, entonces, no es sumar un barrio cerrado a la periferia de la ciudad uruguaya, sino multiplicar por dos su población actual.

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Uno de los renders del proyecto de Praxis del otro lado del Río de la Plata.

Una ciudad, no un country

Para Bastitta, la diferencia con un emprendimiento tipo country es central en la definición del proyecto. “Un country no es el concepto de ciudad que nosotros buscamos. En un country hay baja densidad. Todo se aleja”, planteó. Frente a ese modelo, describió lo que ya está en obra: “Nosotros estamos construyendo ahora cinco edificios. Dos son de 12 pisos y tres son de cinco pisos de altura. Casi no hay barrios de lotes. Es casi todo ciudad, con el concepto de cercanía. Está todo abierto, integrado a la ciudad actual de Colonia. No queremos construir un country, queremos crear una comunidad”.

Esa lógica de densidad y apertura hacia el entorno urbano existente es, según Bastitta, lo que permite pensar el desarrollo como una expansión real de Colonia y no como un enclave aislado. “Colonia tiene la virtud de que arranca de cero, integrada con la naturaleza, con un perfil muy particular de densidad”, agregó, al referirse a las ventajas de planificar una ciudad desde los cimientos.

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La pregunta sobre el estatus jurídico del desarrollo llevó al empresario a trazar una comparación con un caso conocido en la Argentina. “Es un desarrollo de urbanización. Al tener tanta escala, es más complejo. Nordelta, por ejemplo, es una localidad oficial dentro del municipio de Tigre. Este caso es similar, tiene que ver con la escala”, explicó. La denominación de “ciudad” no remite entonces a una figura de autonomía política, sino al tamaño y a la complejidad administrativa que exige un desarrollo de esas dimensiones.

El origen de Praxis

Bastitta también reconstruyó el recorrido que llevó a Praxis hasta Colonia. “Comenzaron con una comunidad virtual de 150 mil miembros y de ahí surgió la incógnita de dónde iban a instalarse. Estuvieron dos años recorriendo el mundo entero para ver dónde podían instalarse y eligieron este lugar, que nosotros ya veníamos desarrollando hace unos años”, relató.

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Se trata, dijo, de jóvenes vinculados al mundo cripto y a la inteligencia artificial, a quienes les fue bien económicamente y que, frente a un contexto global que perciben cada vez más complejo, decidieron avanzar hacia la construcción de comunidad física. Bastitta definió al desarrollo como “un proyecto de dos orillas”, en referencia a la integración buscada entre Buenos Aires y la costa uruguaya.

Se están construyendo tres edificios de doce pisos y dos de cinco niveles.

Bastitta habló también sobre el paso de lo virtual a lo físico dentro de la comunidad de Praxis. “Todo parte de una necesidad humana. Necesitamos el vínculo físico”, sostuvo. Según explicó, la comunidad ya viene organizando encuentros presenciales como paso previo a la instalación definitiva. “Praxis actualmente realiza un montón de eventos. Genera puntos de encuentro para conocerse y generar confianza. Su último paso era desarrollar una ciudad para tener un hogar”, agregó.

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Uruguay hoy, la región como apuesta

Además, el empresario se refirió a las razones por las que un perfil de residente internacional elige hoy el binomio Buenos Aires-Uruguay por sobre otros destinos. “Hay mucha gente en el mundo que elige esta idea de tener un pie en cada lado. Uruguay tiene crédito hipotecario, beneficios impositivos y un montón de ventajas, pero el día de mañana eso puede cambiar. Buenos Aires tiene una de las mayores ofertas culturales del mundo”, planteó.

Consultado sobre si el desarrollo tendrá algún tipo de independencia jurídica respecto de Uruguay, Bastitta fue categórico: “Vamos a ser lo mismo que cualquier localidad, que cualquier ciudad. Va a ser una gran urbanización. Es una expansión de la urbanización actual de Colonia”.

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