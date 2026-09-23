Tecno

Qué son los residuos electrónicos y cómo evitar que contaminen el ambiente

La Fundación Aquae precisa que recuperar el cobre requiere un 10% menos de energía que extraerlo de la naturaleza, y que este proceso genera potencialmente un 98% menos de desechos

Existen pautas concretas para reducir el impacto ambiental de estos aparatos en cada etapa de su vida útil. FUNDACIÓN ECOLEC
Existen pautas concretas para reducir el impacto ambiental de estos aparatos en cada etapa de su vida útil. FUNDACIÓN ECOLEC
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La generación de basura electrónica alcanzó una cifra récord a nivel mundial. Según el informe Global E-waste Monitor, elaborado por UNITAR y la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) bajo el paraguas de la Organización de las Naciones Unidas, el planeta produjo 62 millones de toneladas de residuos electrónicos en un solo año, lo que equivale a 62.000 millones de kilos.

Esa cantidad representa un promedio de 7,8 kilogramos de chatarra electrónica por persona, y las proyecciones indican que para 2030 la cifra treparía a 82 millones de toneladas anuales, un incremento del 32%. Frente a este panorama, entender qué son estos residuos y de qué manera pueden reciclarse se vuelve indispensable para reducir su impacto ambiental.

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Qué se entiende por residuo electrónico y por qué contamina

Se considera residuo electrónico a todo aparato en desuso que funcione con baterías o con corriente eléctrica. Una vez que estos dispositivos dejan de utilizarse, se convierten en elementos altamente contaminantes por dos motivos principales.

Una ruma de pilas de litio corroídas y varios componentes electrónicos pequeños, como baterías de botón, tirados sobre tierra y pequeñas piedras.
El planeta produjo 62 millones de toneladas de residuos electrónicos en un solo año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por un lado, sus componentes plásticos suelen terminar en las aguas de ríos y mares. Por otro lado, la mayoría de estos aparatos contiene sustancias nocivas como fósforo, mercurio, cadmio o bromo, que sin una gestión adecuada generan daños graves tanto en la salud humana como en el medio ambiente.

La Fundación Aquae ilustra esta problemática con dos ejemplos concretos en su página web. “Un frigorífico mal reciclado emite a la atmósfera gases de efecto invernadero equivalentes a las emisiones de un coche al realizar un trayecto de 15.000 kilómetros”, señala la organización. El fósforo contenido en un televisor, agrega la misma fuente, puede contaminar hasta 80.000 litros de agua.

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Los metales son el núcleo principal de estos residuos, y su reutilización permite ahorrar recursos frente a la extracción tradicional, una de las fases más agresivas con el medio ambiente.

La Fundación Aquae precisa que recuperar el cobre requiere un 10% menos de energía que extraerlo de la naturaleza, y que este proceso genera potencialmente un 98% menos de desechos. A esto se suma que materiales como el cobre, el oro, la plata o el aluminio conservan un valor económico propio.

Reciclatrón 2025; basura;CDMX
Las jornadas de reciclaje se realizarán el último fin de semana del mes en ubicaciones específicas. (IG @sedemacdmx)

El proceso de reciclaje de dispositivos electrónicos resulta relativamente sencillo si se compara con el de otras industrias, ya que la mayor parte de sus componentes puede separarse mediante medios mecánicos. Se estima que el 70% de cada dispositivo puede transformarse en materias primas aprovechables.

Cómo evitar que los residuos electrónicos contaminen el ambiente, según Gemini

Existen pautas concretas para reducir el impacto ambiental de estos aparatos en cada etapa de su vida útil, desde la compra hasta el descarte final.

En primer lugar, conviene evaluar la necesidad real antes de adquirir un nuevo dispositivo. Muchas veces el equipo actual puede seguir funcionando mediante una actualización de software o un mantenimiento adecuado, en lugar de reemplazarlo. También resulta conveniente optar por productos duraderos y reparables, elegidos entre marcas que faciliten repuestos, ofrezcan buen soporte técnico o utilicen materiales reciclados.

La prolongación de la vida útil de los equipos es otro punto central. Reparar antes de reemplazar (cambiando componentes sencillos como la batería, la pantalla o el disco duro) suele ser más económico y evita generar basura electrónica de forma prematura.

EFE/LAO CAI
EFE/LAO CAI

Cuando un teléfono, una computadora o un electrodoméstico todavía funciona pero ya no se utiliza, la alternativa es donarlo a escuelas, ONG o a alguna persona que lo necesite. Así lo señala Gemini.

El desecho correcto constituye la etapa decisiva del proceso. Nunca deben tirarse estos aparatos a la basura común, ya que las sustancias tóxicas que contienen se filtran a las napas freáticas si terminan en un vertedero convencional. La recomendación es llevarlos a puntos limpios o depósitos autorizados, disponibles en supermercados, tiendas de tecnología o campañas municipales de recolección.

A esto se suman los programas de devolución, conocidos como trade-in, mediante los cuales muchas empresas de tecnología ofrecen descuentos en compras nuevas a cambio de recibir el dispositivo antiguo para su reciclaje seguro.

El manejo de componentes peligrosos requiere atención adicional. Las pilas y baterías deben depositarse por separado, en contenedores dedicados exclusivamente a este fin, dado el alto riesgo de contaminación y combustión que presentan las baterías de litio, plomo o níquel-cadmio. Antes de entregar computadoras o teléfonos a un centro de reciclaje, además, es necesario borrar la información personal almacenada en ellos.

Primer plano de una gran pila de baterías de consumo desechadas, de diferentes tamaños y colores, algunas corroídas, amontonadas en un entorno industrial.
Una enorme pila de baterías de consumo de varios tamaños y marcas yace amontonada en una instalación, simbolizando el creciente problema de los residuos electrónicos y la urgencia de su correcto reciclaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde reciclar los residuos electrónicos

Los ciudadanos pueden colaborar de forma activa depositando sus aparatos viejos o estropeados en un punto limpio, disponibles en distintos puntos de cada país.

En España, la Fundación Ecolec cumple esta función. Se trata de una entidad sin fines de lucro creada por las asociaciones empresariales que representan al sector de fabricantes e importadores de grandes y pequeños electrodomésticos.

Nació a partir de la promulgación del Real Decreto 2008/2005, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos, y su misión consiste en gestionarlos desde una perspectiva medioambiental, económica y social, en cumplimiento de la normativa legal vigente.

Ecolec contribuye al mantenimiento y la mejora de los recursos naturales y energéticos mediante la recogida, el tratamiento, la valorización y la eliminación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como de pilas y acumuladores. La organización participa además en tareas de concienciación medioambiental y promueve la cultura del desarrollo sostenible.

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