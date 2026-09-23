Cuáles son las diferencias entre un iPhone 18 Pro Max, Google Pixel 11 Pro XL y Galaxy S26 Ultra en rendimiento

El Pixel 11 Pro XL, el Galaxy S26 Ultra y el iPhone 18 Pro Max, los modelos tope de gama de Google, Samsung y Apple lanzados en 2026. (Composición)

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Apple, Google y Samsung ya tienen en el mercado a sus modelos tope de gama para 2026, el iPhone 18 Pro Max, el Pixel 11 Pro XL y el Galaxy S26 Ultra. Los tres equipos comparten segmento de precio y ambición técnica, pero se diferencian en diseño, pantalla, rendimiento, cámara y autonomía.

Un modelo ganó peso mientras sus rivales se mantuvieron livianos

En materia de diseño, Apple no introdujo cambios respecto del iPhone 17 Pro Max: mismo cuerpo de aluminio y la misma placa de cámaras sobresaliente en la parte trasera. El equipo subió su peso a 249 gramos, la cifra más alta de las tres marcas. Llega en colores Negro, Glaciar, Plata y Borgoña, este último como tono principal de la línea.

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El Pixel 11 Pro XL repite también el lenguaje de diseño de sus antecesores, con estructura de aluminio, aunque suma un LED trasero llamado HiLight, ubicado en la barra de cámaras, que se activa cuando llaman contactos específicos o cuando Gemini está en uso. Es, además, el más liviano de los tres, con 227 gramos, y el más compacto en alto, ancho y grosor. Está disponible en Jade, Piedra Lunar, Obsidiana y Porcelana.

El Pixel 11 Pro XL suma un LED trasero llamado HiLight que se activa con llamadas de contactos específicos o con el uso de Gemini. (Google)

El Galaxy S26 Ultra mantiene el diseño plano que ya tenía el Galaxy S25 Ultra, aunque cambió el titanio por aluminio y modificó levemente el diseño del S Pen. Pesa 214 gramos y es también el más delgado. Sus opciones de color son Violeta Cobalto, Azul Cielo, Negro, Blanco, Plata Sombra y Oro Rosa.

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Las tres pantallas superan los 6,8 pulgadas, pero con tecnologías distintas

El iPhone 18 Pro Max conserva la pantalla Liquid Retina XDR de 6,9 pulgadas con ProMotion, brillo máximo de 3.000 nits y una isla dinámica reducida en un 35% respecto de la generación anterior, lo que permite mostrar hasta tres actividades en vivo de forma simultánea.

El Pixel 11 Pro XL incorpora una pantalla OLED de 6,8 pulgadas, con actualización de 120 Hz, más de 3.300 nits de brillo y soporte HDR, protegida por Gorilla Glass Victus 2.

El iPhone 18 Pro Max pesa 249 gramos, el más alto entre los tres modelos analizados. (Reuters)

El Galaxy S26 Ultra ofrece una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas, con un brillo máximo de 2.600 nits. Su diferencial es la función Privacy Display, que oscurece el contenido cuando se lo observa desde un ángulo lateral.

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En biometría, el iPhone se apoya únicamente en Face ID, mientras que tanto el Pixel 11 Pro XL como el Galaxy S26 Ultra utilizan sensores de huella ultrasónicos bajo la pantalla. El sistema de reconocimiento facial del Pixel es de Clase 3, lo que le permite autorizar pagos, una función que lo acerca al nivel de seguridad de Face ID.

Diferencias en procesamiento

El iPhone 18 Pro Max monta el chip A20 Pro, fabricado en un proceso de 2 nanómetros, con resultados preliminares en Geekbench 6 de 4.727 puntos en single-core y 12.404 en multi-core.

El Galaxy S26 Ultra reemplazó el titanio por aluminio y es el equipo más liviano del trío, con 214 gramos. (Reuters)

El Pixel 11 Pro XL utiliza el Tensor G6, producido por TSMC en un proceso de 3 nanómetros, pese a que inicialmente se esperaba una fabricación de 2 nanómetros. El equipo llega con 12 GB de RAM en su versión base de 256 GB de almacenamiento; para acceder a 16 GB de RAM es necesario optar por las versiones de 512 GB o 1 TB.

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El Galaxy S26 Ultra incorpora el Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy, en un proceso de 3 nanómetros, con 12 GB de RAM y opciones de almacenamiento de 256 GB, 512 GB o 1 TB.

El iPhone 18 Pro Max también trae 12 GB de RAM, con capacidades de hasta 2 TB de almacenamiento, esta última exclusiva del modelo de Apple.

El Pixel 11 Pro XL utiliza el Tensor G6, producido por TSMC en un proceso de 3 nanómetros. (Google)

En software, el iPhone 18 Pro Max se presenta con iOS 27, que renueva Siri y mejora el rendimiento general del sistema. El Pixel 11 Pro XL corre Android 17, con la función App Bubbles como novedad. El Galaxy S26 Ultra funciona actualmente con Android 16 y One UI 8.5, mientras que la actualización a Android 17 con One UI 9 ya está disponible en fase beta.

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Las cámaras principales varían entre 48, 50 y 200 megapíxeles

El iPhone 18 Pro Max mantiene un sistema triple de 48 megapíxeles, con la novedad de una cámara principal con sensor Sony IMX905 y apertura variable de seis aspas, capaz de alternar entre f/1.4, f/1.8, f/2.8 y f/4.0 según las condiciones de luz. El equipo suma también controles manuales para mayor personalización fotográfica.

El Pixel 11 Pro XL conserva la configuración de 50 megapíxeles en el sensor principal, 48 megapíxeles en el ultra angular y 48 megapíxeles en el periscópico, con sensores levemente mejorados respecto del Pixel 10 Pro XL.

El chip A20 Pro del iPhone 18 Pro Max se fabrica en un proceso de 2 nanómetros. (Reuters)

El Galaxy S26 Ultra ofrece el sensor principal de 200 megapíxeles, junto con un ultra angular de 50 megapíxeles, un telefoto de 10 megapíxeles y un periscópico de 50 megapíxeles.

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En cámaras frontales, el Pixel 11 Pro XL lidera con 42 megapíxeles, seguido por el iPhone 18 Pro Max con su cámara Center Stage de 18 megapíxeles, que ajusta automáticamente el encuadre en videollamadas, y el Galaxy S26 Ultra con 12 megapíxeles.

El duelo clave de las baterías

El iPhone 18 Pro Max incorpora una batería de 5.567 mAh en su versión con eSIM para Estados Unidos, y de 5.391 mAh en el modelo internacional con SIM física, la capacidad más alta registrada hasta ahora en un iPhone.

El sensor principal del Galaxy S26 Ultra alcanza los 200 megapíxeles. (Reuters)

El Galaxy S26 Ultra mantiene una batería de 5.000 mAh por sexto año consecutivo, mientras que el Pixel 11 Pro XL cuenta con 5.200 mAh.

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En carga, el iPhone 18 Pro Max alcanza 60 W por cable, frente a 45 W del Pixel 11 Pro XL. La carga inalámbrica es de 25 W tanto en el iPhone como en el Pixel, mientras que el Galaxy S26 Ultra llega a 15 W. Los tres modelos son compatibles con sistemas de sujeción magnética: MagSafe en el caso de Apple y Pixelsnap en el de Google.