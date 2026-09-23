La durísima crítica de una gloria de Boca Juniors a Nicolás Otamendi: “Un pibe le sacó un metro en un salto”

El exfutbolista Alberto Márcico cuestionó el nivel del defensor de River Plate y la selección argentina

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Alberto “Beto” Márcico, ídolo histórico de Boca Juniors, cuestionó el rendimiento de Nicolás Otamendi en el marco de una comparación entre los planteles de Boca Juniors y River Plate. El exfutbolista, campeón con el club de la Ribera en la década del 80, remarcó las dificultades que atraviesa el defensor de la selección argentina en los últimos partidos disputados en el fútbol local.

La consulta surgió cuando en el programa La Jugada del Día por Radio Buenos Aires se le planteó la comparación entre los planteles de ambos clubes. Márcico enumeró a los jugadores de la última línea de River que participaron del Mundial y allí introdujo el nombre del defensor central. “¿Vos viste lo que te da Otamendi? ¿Vos viste lo que le está costando al fútbol argentino?”, lanzó el exvolante, antes de detallar el episodio que motivó su comentario.

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Márcico hizo referencia a una jugada reciente del futbolista en un partido disputado en La Plata. “Empezó en La Plata con un cabezazo de un pibito que estaba jugando, que venía de tercera. Le saltó y le sacó una cabeza de ventaja”, describió el exjugador, en alusión al golazo de cabeza de Alexis Steimbach para el triunfo de Gimnasia ante River Plate por la segunda fecha del Torneo Clausura.

El comentario se dio en un tramo de la charla dedicado a repasar el nivel individual de los planteles de ambos equipos, en el que Márcico también cuestionó la parte ofensiva de River. “Y le crean diez situaciones de gol por partido”, señaló, antes de puntualizar en la dificultad que atraviesa Otamendi. “Es bravo el fútbol argentino”, agregó.

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Durante la entrevista, Márcico también se refirió al plantel de Boca y a la comparación con el elenco de Núñez. “Boca tiene el mejor plantel, no tengo ninguna duda que tiene el mejor plantel del fútbol argentino”, sostuvo, pese a reconocer falencias defensivas en el equipo de la Ribera en el juego aéreo.

El defensor de River Plate, Nicolás Otamendi, festeja durante un partido en una composición gráfica que incluye una fotografía histórica del plantel de Boca Juniors. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El exfutbolista también evaluó el ciclo del Vasco Arruabarrena al frente del plantel, a quien describió con elogios personales pero remarcó la preparación profesional del entrenador. “Este está preparado y vino con diez años más de carrera dirigiendo en Arabia a estrellas”, afirmó, en referencia al paso del técnico por el fútbol saudí antes de asumir en Boca Juniors.

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Consultado sobre la continuidad de Lionel Scaloni al frente de la selección argentina y los amistosos de despedida de Lionel Messi, Márcico fue contundente respecto de sus prioridades. “Yo quiero que Boca salga campeón. Te voy a ser sincero, no me interesa la Selección, me interesa Boca”, declaró, aunque aclaró que espera que “todo les salga bien” a los protagonistas de la despedida del capitán albiceleste.

El exjugador cerró la entrevista con una definición sobre las elecciones institucionales de Ferro Carril Oeste, club donde comenzó su carrera. “Voy a ir a votar por Somos Ferro. Ferro necesita subir”, expresó, y remarcó que un grupo de exjugadores de la época de los bicampeonatos del club acompañará esa misma propuesta en los comicios.

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