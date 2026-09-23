Economía

El riesgo país arriba de los 550 puntos condiciona la primera emisión de deuda internacional de una provincia

San Juan tiene previsto colocar bonos bajo legislación neoyorkina mañana por USD 600 millones. Pero el deterioro de los bonos soberanos elevaría la tasa a niveles cercanos al 10% anual. Caputo ya aclaró que no buscará financiamiento en el exterior

El riesgo país superó los 550 puntos básicos en la última jornada. (Foto: Reuters)
El riesgo país superó los 550 puntos básicos en la última jornada. (Foto: Reuters)
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Los bonos en dólares aceleraron su caída ayer, lo que llevó al riesgo país a superar los 550 puntos básicos. Y si bien Luis “Toto” Caputo aseguró en Nueva York que el Gobierno no tiene planes para emitir deuda internacional, el aumento de las tasas en dólares para Argentina ya está ocasionando las primeras complicaciones.

Las miradas de los inversores está puesta ahora en la primera colocación de deuda internacional de una provincia argentina. San Juan tiene previsto colocar su primer bono por un monto de hasta USD 600 millones, a un plazo de 9 años y bajo legislación Nueva York.

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La principal duda con este aumento de riesgo país es a qué tasa podrá colocar el distrito sanjuanino, en lo que será su primera emisión de bonos en los mercados globales desde la década de 1990.

En las estimaciones preliminares, se esperaba un piso de 9% anual en dólares para el rendimiento del nuevo título. Pero con el deterioro de la situación financiera de las últimas jornadas el desafío es quedar por debajo del 10 por ciento. Otra opción sería reducir el monto de la emisión para que no tener que elevar tanto el rendimiento.

En su encuentro con inversores organizado en Nueva York por JP Morgan, el ministro de Economía reiteró que el Gobierno podrá asumir los compromisos del año que viene sin necesidad de recurrir a los mercados internacionales. Sin embargo, el panorama luce desafiante porque el Tesoro incluso suspendió en las últimas licitaciones de deuda la colocación de bonos en dólares en el mercado local. Esto fue para no convalidar tasas excesivamente altas en moneda dura.

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El detalle es que para 2027 el programa financiero sí incluye la colocación de Bonares 2029 por 5.000 millones de dólares. Con este panorama, resulta difícil asegurar que no habrá que efectuar modificaciones a este esquema, presentado a comienzos de julio de este año.

En lo que va de la era Milei, las provincias argentinas han emitido USD 4.875 millones de títulos legislación extranjera, con colocaciones de Córdoba, CABA, Santa Fe, Entre Ríos, Chubut y Neuquén. De este modo, San Juan sería la séptima jurisdicción en salir al mercado durante este mandato presidencial.

San Juan concentra cuatro proyectos RIGI por más de USD 20.000 millones. (Foto: Reuters)
San Juan concentra cuatro proyectos RIGI por más de USD 20.000 millones. (Foto: Reuters)

Si el riesgo país se mantiene en estos valores en los próximos meses, podría ser un importante escollo además para que más provincias o empresas logren financiamiento en los mercados internacionales. Esto resultaría una complicación adicional porque habría menos liquidación de dólares en el mercado cambiario por parte de quienes colocan deuda en el exterior como vino sucediendo a lo largo de todo 2026.

En relación a San Juan, un informe de la sociedad de bolsa Balanz destacó que “se trata de una de las principales jurisdicciones mineras de Argentina, líder nacional en producción de cales y segunda exportadora de oro del país, con una economía diversificada que combina minería, vitivinicultura y manufactura, respaldada por una gestión fiscal prudente y sólidas métricas financieras”.

De las 24 iniciativas aprobadas bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), cuatro corresponden a proyectos mineros ubicados en la provincia, con planes de inversión proyectados de 21.700 millones de dólares. Este abultado monto es equivalente al 38,8% de la inversión total comprometida bajo el régimen oficial.

Dentro de las obras en cuestión se encuentra Vicuña, un mega proyecto de cobre, oro y plata, impulsado por Vicuña Corp (firma con copropiedad de BHP y Lundin Mining) en la zona cordillerana ubicada entre la provincia de San Juan y la Región de Atacama que corresponde a Chile. Este proyecto tiene una inversión inicial de USD 9.700 millones aprobada bajo el RIGI durante junio.

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