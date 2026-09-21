Cómo transformar tu celular en un control remoto para cualquier Smart TV

La posibilidad de convertir un smartphone en control remoto no depende de una sola función. (Composición Infobae: Imagen Ilustrativa / magnific)

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Los teléfonos inteligentes se han convertido en una alternativa práctica al control remoto tradicional de los televisores. Gracias a estándares de conectividad como Bluetooth, Wi-Fi e infrarrojos, es posible manejar un Smart TV desde el celular sin depender del mando físico, algo útil cuando este se pierde, se daña o simplemente resulta menos cómodo que escribir directamente desde el teléfono.

La posibilidad de convertir un smartphone en control remoto no depende de una sola función, sino de varias vías según el sistema operativo y el fabricante del televisor. Desde aplicaciones con infrarrojos integrados hasta apps oficiales de plataformas como Google TV, existen distintos caminos para lograrlo sin necesidad de comprar accesorios adicionales.

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Cómo convertir el celular en un control remoto para el televisor

La forma más directa de lograrlo depende de las capacidades técnicas del teléfono. Algunos modelos Android modernos incorporan un emisor de infrarrojos físico, lo que permite instalar una aplicación de control remoto universal preinstalada y usarla como si fuera el mando original del televisor.

Una ventaja de este método es que permite encender y apagar el televisor directamente desde el teléfono. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para configurarla, es necesario abrir la aplicación de control remoto infrarrojo, buscar la opción de añadir un dispositivo y seleccionar el fabricante del televisor. El sistema pide probar algunos botones para confirmar que reconoció el conjunto correcto de comandos correspondientes al modelo.

Una ventaja de este método es que permite encender y apagar el televisor directamente desde el teléfono, algo que no todas las alternativas ofrecen. Sin embargo, esta función no está disponible en los teléfonos más populares del mercado, lo que obliga a buscar otras soluciones cuando el dispositivo no cuenta con emisor infrarrojo.

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Aplicaciones oficiales de Smart TV como alternativa sin infrarrojos

Cuando el teléfono no tiene infrarrojos integrados, las aplicaciones oficiales de las plataformas de Smart TV representan la opción más accesible. Muchas de ellas incluyen funciones de control remoto completas, sin necesidad de hardware adicional.

La forma más directa de lograrlo depende de las capacidades técnicas del teléfono. (Imagen ilustrativa Infobae)

En el caso de los televisores con Google TV o Android TV, la aplicación Google TV, disponible tanto en Android como en iOS, permite manejar el televisor desde el teléfono. Solo hace falta abrir la aplicación, pulsar el botón “Conectar TV” ubicado en la parte inferior y seleccionar el televisor correspondiente de la lista de dispositivos disponibles.

Para que esta conexión funcione correctamente, el teléfono y el televisor deben estar conectados a la misma red Wi-Fi, además de tener el Bluetooth activado en ambos equipos. Este método resulta especialmente útil para quienes ya usan Google TV como interfaz principal y buscan reemplazar el mando físico sin depender de infrarrojos.

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Apple TV y iPhone: control remoto sin instalar aplicaciones

Los usuarios de Apple TV con iPhone cuentan con una ventaja adicional: no necesitan instalar ninguna aplicación externa para transformar su teléfono en control remoto. La función está integrada directamente en el sistema operativo.

Se puede prescindir del control remoto en un Smart TV porque existen múltiples alternativas tecnológicas y físicas para interactuar con el televisor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Basta con ingresar al Centro de control del iPhone y tocar el icono del control remoto. Si esta opción no aparece de forma visible, puede agregarse manualmente tocando el botón “+” dentro de la configuración del Centro de control.

Esta función es exclusiva de iOS y no tiene una versión equivalente en Android, lo que deja a los usuarios de ese sistema operativo sin una solución nativa similar. Por eso, para quienes usan Android, las aplicaciones de terceros se vuelven la alternativa más viable para lograr el mismo resultado.

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Opciones de terceros para controlar cualquier televisor desde Android o iOS

Cuando ni el infrarrojo nativo ni las aplicaciones oficiales cubren las necesidades del usuario, las aplicaciones de control remoto universal desarrolladas por terceros ofrecen una solución adicional. Una de las más utilizadas es Control remoto para TV (Apple), disponible en la Play Store.

Esta aplicación reproduce una disposición de botones similar a la del control remoto oficial de Apple y permite enviar comandos al televisor tanto a través de una red Wi-Fi local como mediante infrarrojos, según las capacidades del teléfono utilizado.

Wake on LAN (WoL) permite encender un equipo apagado o en suspensión mediante una señal enviada por la red local. (Imagen ilustrativa Infobae)

Además de esta opción, existen otras aplicaciones de control remoto universal disponibles tanto para Android como para iOS, pensadas para quienes prefieren una interfaz distinta a la que ofrece la aplicación oficial del fabricante del televisor.

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Encender el televisor a distancia con la función Wake-on-LAN

Otra función que amplía las posibilidades del celular como control remoto es la capacidad de encender el televisor desde el modo de espera. Esto se logra mediante la opción Wake-on-LAN, disponible en la configuración de red de algunos modelos de Smart TV.

Para activarla, es necesario ingresar a la configuración de red del televisor y verificar que esta función esté habilitada. En determinados modelos, el proceso requiere un paso adicional: acceder a la configuración de energía y establecer el modo correspondiente en Aumentado u Optimizado, según las opciones disponibles en cada equipo.