Termómetro financiero: las dos señales que muestran por qué el mercado está más atento a la política que a la economía

El Gobierno logró un canje exitoso de deuda atada al dólar, pero el riesgo país tocó un máximo en casi cinco meses. (Foto: AFP)

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Si bien el canje de los bonos dollar linked (DL) que vencen a fin de mes fue exitoso, los títulos soberanos cayeron más de 1% y elevaron el riesgo país en 22 unidades a 555 puntos básicos, un nivel que no conocían desde mayo.

Ambos indicadores exhiben que el problema es político y no económico. La incertidumbre sobre las elecciones presidenciales manejan el humor de los inversores. No hay que quitarle peso al escenario internacional que es absolutamente desfavorable.

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El bono atado a la devaluación del dólar, denominado técnicamente como D30S6, tuvo ofertas por USD 3.591 millones de valor nominal, de los que se aceptaron 3.332 millones de dólares. De estas manera, el Tesoro logró prolongar el 75% de los vencimientos de la semana próxima. La cifra toma dimensión cuando se la compara con la anterior licitación de conversión de un bono similar que tuvo solo 34% de aceptación.

Analizando las cifras, el 73% de los bonos (USD 2.419 millones) fueron canjeados por los que vencen a fin de octubre y USD 843 millones por los que se extinguen el 30 de noviembre. El 97% de los bonos marcaron que los tenedores no quieren demasiado riesgo y no fueron más allá de los 60 días. El canje por los bonos que vencen el 30 de junio de 2028 fue de apenas 70 millones de dólares. De todos modos, mejoró el perfil de vencimientos: los bonos DL concentran compromisos por USD 8,6 billones hasta el 30 de noviembre.

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En las mesas se comentaba que “a medida que iban vendiendo los DL cortos se generó una demanda puntual en el contado en septiembre, pero en cuanto se acabe ese stock la oferta que sigue habiendo en el Mercado Libre de Cambios (MLC) va a empezar a ir directamente a que caiga el tipo de cambio y va a ayudar a que aumente la compra de dólares por parte del BCRA”.

En el MLC se operaron USD 609 millones y el Banco Central compró apenas 9 millones de dólares. El tipo de cambio mayorista cerró sin cambios en 1.514 pesos. Pero en la plaza financiera el movimiento fue distinto. El dólar MEP subió $2 (+0,1%) a $1.536, mientras el CCL, estuvo demandado y aumentó $30 a $1.606, recuperando con creces lo que bajó en las últimas dos ruedas.

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El panorama de inversiones resulta más favorable en el sector energético. Vista reabrió sus obligaciones negociables con vencimiento en 2038 y captó USD 400 millones a una tasa de 7,95 por ciento. A la vez, Javier Milei se encuentra en Estados Unidos para avanzar en la firma de un acuerdo de inversión por USD 6.000 millones para un proyecto de gas natural licuado (GNL).

En tanto, el petróleo cotizaba anoche por debajo de los USD 100, después de que funcionarios de Estados Unidos dijeran que habían mantenido buenas conversaciones con sus pares de Irán. El anuncio sorprendió porque es el primer reconocimiento oficial de un encuentro por ambas partes. El tema fue la reapertura del estrecho de Ormuz y las condiciones que impuso el régimen iraní no parecieron inalcanzables.

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Al mismo tiempo, el presidente de EE.UU., Donald Trump, prohibió la exportación de gasoil ante el precio récord interno que exacerba la inflación, ya que es el combustible que se utiliza para transporte y fletes.

Matías Togni, analista de la consultora petrolera NextBarrel, señaló que “el precio del petróleo Brent se estableció debajo de los 100 dólares, confirmando la debilidad que se observaba desde mediados de la semana pasada debido a una sumatoria de factores, entre ellos la evidencia de que están saliendo casi 10 millones de barriles de crudo a través del estrecho de Ormuz, todavía un 60% por debajo de los niveles preguerra, pero es la cifra más alta desde que se inicio el conflicto”.

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Y sumó: “Por otro lado, volvieron los rumores de negociación por parte de Irán, en el marco de la asamblea de la ONU. Las dos novedades de la semana son que Arabia Saudita restableció las operaciones del oleoducto que había sido atacado la semana pasada, y Trump empezó a deslizar la idea de prohibir temporalmente las exportaciones de gasoil (que es el verdadero talón de Aquiles del mercado). Ambas noticias son bajistas para los precios de crudo en el corto plazo, pero muy alarmantes para productos refinados”.

El conflicto siguió afectando a los bonos argentinos y los de la región. Los títulos del Tesoro de Estados Unidos cerraron ayer con una tasa de retorno de 4,96% y con un avance del dólar de 0,22% sobre las principales monedas del mundo.

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Con esos rendimientos, los flujos de inversión en dólares cambiaron de rumbo. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos resultan atractivos por sus tasas, aunque enfrentan un riesgo adicional: China y Japón, sus dos principales acreedores, podrían presionar aún más los precios si redujeran sus tenencias.

En ese contexto, los fondos apuntan a deuda corporativa de compañías vinculadas con la inteligencia artificial. En la Argentina, los inversores también dejan los bonos soberanos para posicionarse en obligaciones negociables del sector energético, que ofrecen rendimientos cercanos al 8% en dólares, como ocurrió con la reciente colocación de Vista.

La situación afectó a la Bolsa. El S&P de las acciones líderes quedó sin cambios, pero bajó 1,9% en dólares por la fuerte caída del CCL. Las acciones ganadoras fueron Transportadora Gas del Norte (+2,8%), Central Puerto (+0,5%) e YPF (+0,4%).

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En el mercado overnite, las Bolsas de Nueva York mostraban una leve baja, mientras el oro subía 0,50% y el Bitcoin más de 1% a USD 86.700. También seguía aumentando el dólar, mientras el petróleo Brent recuperaba 0,70% y cotizaba a USD 99,21.

Será otro día difícil para los inversores. La volatilidad de los mercados se repite. Los bonos soberanos argentinos ya ofrecen rendimientos superiores al 11%, aunque su evolución quedó atada a la debilidad de los títulos del Tesoro de Estados Unidos, que perdieron parte de su condición de refugio ante un déficit fiscal cercano al 6% y el aumento de la deuda a USD 40 billones con tasas que se acercan al 5 por ciento.

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