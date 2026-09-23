Teleshow

Viviana Canosa confesó que tendrá una cita romántica con un exjugador de la Selección Argentina: “La semana que viene lo veo”

La conductora contó al aire que verá la próxima semana a un exjugador retirado, luego de una década de acercamientos intermitentes que nunca habían llegado a un encuentro cara a cara

Viviana Canosa reveló en su programa El Bulo de Viviana que aceptó tener una cita con un exfutbolista de la Selección argentina (Video: Instagram)

Guardar

Viviana Canosa reveló que aceptó una cita con un exfutbolista que integró la Selección argentina con quien mantiene un contacto intermitente desde hace años. La conductora compartió el episodio al aire de El Bulo de Viviana (Carnaval Stream), donde relató los pormenores de una historia que, según sus propias palabras, lleva casi una década de idas y vueltas.

“Me escribió el jugador de fútbol”, contó Canosa ante sus compañeros de programa, y aclaró que se trata de un deportista que ya no está en actividad, aunque en su momento vistió la camiseta albiceleste. La particularidad del vínculo radica en que el hombre no reside en la Argentina de manera permanente. “No sé por qué lo agendé así, le puse el país en el que vive. Va y viene”, explicó la conductora sobre la dinámica del contacto, que combina presencia esporádica en el país con largos períodos a la distancia.

PUBLICIDAD

La confesión de Viviana Canosa sobre su divorcio de Alejandro Borensztein: "Estuve cinco años deprimida"
La conductora mantiene un contacto intermitente con el deportista retirado desde hace casi una década

Según su relato, la relación con el exfutbolista arrastra un historial de acercamientos que nunca terminaron de concretarse. “Hace siete años que me está…”, comenzó a decir la periodista, mientras buscaba en su teléfono la conversación reciente que motivó la decisión de encontrarse cara a cara. La conductora leyó el intercambio de mensajes ante cámara: “De la nada me dice ‘pasaron 17 días’, le dije ‘ay, qué lindo que sos, la semana que viene’”. Esa respuesta selló el compromiso de verse en persona, algo que, según remarcó, no había sucedido en los siete años previos de contacto intermitente.

“Le dije que la semana que viene lo veo, ya está”, afirmó Canosa, y agregó una frase que resumió el motivo de su decisión: “Me di cuenta de que si no es ahora, no lo hago más”. La conductora explicó que, más allá de la insistencia sostenida en el tiempo por parte del deportista, fue ella quien tomó la determinación de avanzar con el plan luego de años de mensajes sin definición.

PUBLICIDAD

Consultada sobre sus expectativas respecto del encuentro, Canosa moderó las especulaciones y trazó un límite concreto para la cita. “Como mucho voy a ir a comer y ahí terminó. Una cena, una comida rica y nada más”, detalló, en un intento por despojar de mayor trascendencia al plan inmediato. Sin embargo, entre risas, no descartó un desenlace más ambicioso a largo plazo: “Si nos casamos, me imagino una fiesta tremenda porque vendría mucha gente de afuera”, bromeó, en referencia a la cantidad de invitados que llegarían desde el exterior dado el perfil internacional del exjugador.

Confesiones - Yanina Latorre y Viviana Canosa
La periodista bromeó sobre un hipotético casamiento con muchos invitados llegados desde el extranjero

El episodio no quedó circunscrito al relato inicial. Según trascendió, la propia Canosa decidió responderle al deportista en vivo, frente a cámara, para conocer su reacción inmediata ante la exposición pública del vínculo. En ese intercambio, el hombre le confesó que se encontraba en pareja, aunque le aseguró que pondría fin a esa relación en un plazo de dos semanas para poder avanzar con ella. Ante esa respuesta, la conductora le pidió que bajara la intensidad de los mensajes. “Aflojá. Nada me fastidia más que un tipo que me esté escribiendo todo el tiempo”, señaló.

La conductora aprovechó el momento para precisar qué tipo de vínculo busca en la actualidad. “Me gusta el tipo que se atreve pero que no se desubica. Un tipo que no sea invasivo, que no me enloquezca con mensajes”, describió, al marcar los límites que espera que se respeten en cualquier acercamiento romántico, incluido el que mantiene con el exfutbolista.

Canosa no reveló la identidad del deportista en ningún momento de la transmisión, aunque remarcó su reconocimiento a nivel internacional y su paso por el seleccionado nacional. La cita, según lo expresado por la conductora, quedó pactada para la semana siguiente a la difusión del programa, sin que trascendieran mayores precisiones sobre el lugar ni la fecha exacta del encuentro.

Temas Relacionados

Viviana CanosaSelección Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Edith Hermida habló tras su renuncia a El Club Del Moro en medio de rumores de mala relación con Majo Lozano y Costa

Antes de debutar en MasterChef Celebrity, la conductora explicó en SQP que dejó la radio por incompatibilidad de agendas y destacó el vínculo profesional que mantuvo durante casi tres años con el equipo

Edith Hermida habló tras su renuncia a El Club Del Moro en medio de rumores de mala relación con Majo Lozano y Costa

Luck Ra apuntó contra Tiago PZK por su romance con La Joaqui: “Fuimos muy amigos y obviamente duele”

El cuartetero aseguró en el ciclo de Yanina Latorre que mantenía una amistad cercana con el artista. Qué dijo sobre el flamante noviazgo con la cantante

Luck Ra apuntó contra Tiago PZK por su romance con La Joaqui: “Fuimos muy amigos y obviamente duele”

El descargo del marido del ex de Sol Abraham luego de que ella expusiera el final de su matrimonio

Tras las declaraciones de la exparticipante de Gran Hermano, la pareja de su ex publicó un mensaje en Instagram y cuestionó que hablara de aspectos de su vida privada

El descargo del marido del ex de Sol Abraham luego de que ella expusiera el final de su matrimonio

El mensaje de Brunenger a un año de su accidente automovilístico: "Es mi cumpleaños, pero no es un día lindo ni feliz"

El streamer recordó el vuelco que sufrió en la Panamericana, las cirugías que atravesó y las secuelas físicas que aún enfrenta tras una internación de casi dos meses

El mensaje de Brunenger a un año de su accidente automovilístico: "Es mi cumpleaños, pero no es un día lindo ni feliz"

El romántico gesto de Renata Mónaco, la novia de Ian Lucas: “Te amo”

La pareja difundió una postal con sus manos entrelazadas, acompañada por la canción “Tatú” de María Becerra y un mensaje cariñoso que volvió a confirmar el vínculo ante sus seguidores

El romántico gesto de Renata Mónaco, la novia de Ian Lucas: “Te amo”

AMÉRICA

El 38.5% de las micro y pequeñas empresas salvadoreñas ofrece un primer empleo a sus trabajadores

El 38.5% de las micro y pequeñas empresas salvadoreñas ofrece un primer empleo a sus trabajadores

Guatemala reorganiza su Ministerio Público y aparta a los fiscales vinculados a la intentona contra la transición democrática

En Panamá tres mujeres fueron aprehendidas cargando 104 paquetes de presunta droga

La ONU atribuye al régimen nicaragüense ocho muertes bajo custodia

“Que los perdone el Señor, pero yo no”: padre de policía hondureño Erlin Izaguirre rompe el silencio

MALDITOS NERDS

Rubeki presenta ‘The Hollowing’, un simulador de vuelo y terror para Steam

Rubeki presenta ‘The Hollowing’, un simulador de vuelo y terror para Steam

‘Witchbrook’ conserva su ventana de 2026 tras aparecer un posible video de 22 minutos

Marvel Studios confirma que tendremos el final de ‘Daredevil: Born Again’ en la temporada 3

‘Star Detective Precure!’ investigará un caso dentro de ‘Street Fighter 6′

‘The Walking Dead: Streets of Survival’ lleva la guerra total al arcade

DEPORTES

La insólita reacción de Zlatan Ibrahimovic en un desafío viral: su respuesta al escuchar los nombres de Messi y Cristiano Ronaldo

La insólita reacción de Zlatan Ibrahimovic en un desafío viral: su respuesta al escuchar los nombres de Messi y Cristiano Ronaldo

Francisco Comesaña ganó en el debut y siete argentinos avanzaron en el Buenos Aires Challenger

La durísima crítica de una gloria de Boca Juniors a Nicolás Otamendi: “Un pibe le sacó un metro en un salto”

Argentina suma 184 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cómo está en el ranking

El audio inédito de Maradona que compartió Fatura Broun: la ocurrencia que hizo furor