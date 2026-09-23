Viviana Canosa confesó que tendrá una cita romántica con un exjugador de la Selección Argentina: “La semana que viene lo veo”

Viviana Canosa reveló en su programa El Bulo de Viviana que aceptó tener una cita con un exfutbolista de la Selección argentina (Video: Instagram)

Guardar

Viviana Canosa reveló que aceptó una cita con un exfutbolista que integró la Selección argentina con quien mantiene un contacto intermitente desde hace años. La conductora compartió el episodio al aire de El Bulo de Viviana (Carnaval Stream), donde relató los pormenores de una historia que, según sus propias palabras, lleva casi una década de idas y vueltas.

“Me escribió el jugador de fútbol”, contó Canosa ante sus compañeros de programa, y aclaró que se trata de un deportista que ya no está en actividad, aunque en su momento vistió la camiseta albiceleste. La particularidad del vínculo radica en que el hombre no reside en la Argentina de manera permanente. “No sé por qué lo agendé así, le puse el país en el que vive. Va y viene”, explicó la conductora sobre la dinámica del contacto, que combina presencia esporádica en el país con largos períodos a la distancia.

PUBLICIDAD

La conductora mantiene un contacto intermitente con el deportista retirado desde hace casi una década

Según su relato, la relación con el exfutbolista arrastra un historial de acercamientos que nunca terminaron de concretarse. “Hace siete años que me está…”, comenzó a decir la periodista, mientras buscaba en su teléfono la conversación reciente que motivó la decisión de encontrarse cara a cara. La conductora leyó el intercambio de mensajes ante cámara: “De la nada me dice ‘pasaron 17 días’, le dije ‘ay, qué lindo que sos, la semana que viene’”. Esa respuesta selló el compromiso de verse en persona, algo que, según remarcó, no había sucedido en los siete años previos de contacto intermitente.

“Le dije que la semana que viene lo veo, ya está”, afirmó Canosa, y agregó una frase que resumió el motivo de su decisión: “Me di cuenta de que si no es ahora, no lo hago más”. La conductora explicó que, más allá de la insistencia sostenida en el tiempo por parte del deportista, fue ella quien tomó la determinación de avanzar con el plan luego de años de mensajes sin definición.

PUBLICIDAD

Consultada sobre sus expectativas respecto del encuentro, Canosa moderó las especulaciones y trazó un límite concreto para la cita. “Como mucho voy a ir a comer y ahí terminó. Una cena, una comida rica y nada más”, detalló, en un intento por despojar de mayor trascendencia al plan inmediato. Sin embargo, entre risas, no descartó un desenlace más ambicioso a largo plazo: “Si nos casamos, me imagino una fiesta tremenda porque vendría mucha gente de afuera”, bromeó, en referencia a la cantidad de invitados que llegarían desde el exterior dado el perfil internacional del exjugador.

La periodista bromeó sobre un hipotético casamiento con muchos invitados llegados desde el extranjero

El episodio no quedó circunscrito al relato inicial. Según trascendió, la propia Canosa decidió responderle al deportista en vivo, frente a cámara, para conocer su reacción inmediata ante la exposición pública del vínculo. En ese intercambio, el hombre le confesó que se encontraba en pareja, aunque le aseguró que pondría fin a esa relación en un plazo de dos semanas para poder avanzar con ella. Ante esa respuesta, la conductora le pidió que bajara la intensidad de los mensajes. “Aflojá. Nada me fastidia más que un tipo que me esté escribiendo todo el tiempo”, señaló.

PUBLICIDAD

La conductora aprovechó el momento para precisar qué tipo de vínculo busca en la actualidad. “Me gusta el tipo que se atreve pero que no se desubica. Un tipo que no sea invasivo, que no me enloquezca con mensajes”, describió, al marcar los límites que espera que se respeten en cualquier acercamiento romántico, incluido el que mantiene con el exfutbolista.

Canosa no reveló la identidad del deportista en ningún momento de la transmisión, aunque remarcó su reconocimiento a nivel internacional y su paso por el seleccionado nacional. La cita, según lo expresado por la conductora, quedó pactada para la semana siguiente a la difusión del programa, sin que trascendieran mayores precisiones sobre el lugar ni la fecha exacta del encuentro.

PUBLICIDAD