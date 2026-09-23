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El audio inédito de Maradona que compartió Fatura Broun: la ocurrencia que hizo furor

El arquero compartió un mensaje del ídolo argentino durante su etapa en Gimnasia de La Plata

El arquero explicó que aún guarda los mensajes que le envió su exentrenador en su ciclo en Gimnasia

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Jorge Fatura Broun volvió a contar que conserva audios de Diego Armando Maradona y volvió a poner en primer plano la relación que ambos construyeron durante el paso del ídolo por Gimnasia y Esgrima La Plata. El actual arquero de Universidad de Concepción de Chile atesora esos mensajes personales desde aquella etapa y los mantiene como recuerdo tras la muerte de su exentrenador.

Broun fue dirigido por Maradona en el conjunto platense y guarda audios de WhatsApp que el exfutbolista le enviaba durante ese período. En una entrevista con La Capital + junto al relator Julián Bricco, el exarquero de Rosario Central decidió compartir uno de esos registros y aclaró que no piensa eliminar ese material: “No lo voy a borrar”.

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El audio difundido dejó escuchar el entusiasmo con el que Maradona hablaba sobre Gimnasia y sobre los futbolistas que integraban el plantel. “Claro, papi, claro… Con ustedes me juego todo, papi. Todas las fichas y si hay un banco cerca, o un sacaplatas (sic), ¿cómo es? Un cajero, sacamos 100.000 dólares más y le ponemos a Gimnasia, papi, a Gimnasia”, expresó Diego, con su tono característico.

Factura Broun dio a conocer un audio desconocido de Maradona
Fatura Broun compartió un mensaje de WhatsApp enviado por Maradona durante su etapa en Gimnasia

El arquero, apodado Fatura, ocupó un lugar central en el equipo que condujo Maradona entre 2019 y 2020. Durante aquel ciclo fue dueño del arco y uno de los referentes del Lobo.

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La llegada de Broun a Gimnasia estuvo vinculada al cuerpo técnico que encabezaba Diego, con el Gallego Méndez como asistente principal. El vínculo entre el futbolista y el campeón del mundo con la selección argentina se desarrolló durante un tiempo limitado, aunque el arquero conservó aquellos intercambios como una prueba de la cercanía que existía entre ambos.

Maradona murió mientras ejercía como director técnico de Gimnasia, el club al que había llevado a Broun. El arquero recordó esa jornada en febrero del año pasado, durante una entrevista en Líbero Versus, el programa de TyC Sports, y relató que la noticia comenzó a circular entre los futbolistas poco después de que volviera de un entrenamiento.

Jorge Fatura Broun con Maradona en Gimnasia
El arquero recordó su vínculo con el ídolo argentino en una entrevista reciente

“Cuando se murió Diego estaba en mi casa. Llegaba del entrenamiento y empezaron en el grupo de los jugadores del club: ‘¿Se sabe algo del Diego?’, ‘¿Qué le pasó al Diego?’. Le digo a mi mujer que algo había pasado. Empiezo a hacer zapping, justo clavo en un canal de noticias y veo que estaba Andino (Guillermo), que dice llorando que falleció. Ventura (Luis) lo confirmó y yo me quedé y dije: ‘No lo puedo creer’. Me quedé paralizado”, recordó el arquero en aquella conversación.

“Lo que movilizaba, ¿no? Cuando mi nene se largó a llorar me dice: ‘No sé por qué estoy llorando’ y creo que a todos nos pasó eso de no poder creerlo y esa emoción, fue durísimo. No pudo haberse ido. Si recién nos estábamos conociendo…”, contó en aquel momento.

A los 40 años, Broun transita su sexta experiencia a nivel de clubes. Su recorrido profesional tuvo como punto de partida a Rosario Central, donde disputó 279 partidos y obtuvo tres títulos, antes de continuar su carrera en otros equipos de Argentina y del exterior. El arquero también defendió a Colón de Santa Fe, más tarde tuvo un paso por Ludogorets de Bulgaria. Además de la experiencia en Gimnasia, se incorporó a Deportes Antofagasta. En la actualidad, viste la camiseta de Universidad de Concepción.

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