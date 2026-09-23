El Gobierno recortó los giros discrecionales a las provincias: cuál fue el inesperado distrito opositor que recibió más fondos

El fondo de ATN acumuló $798.839 millones y mantuvo $647.839 millones disponibles para distribuir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El no giro y la discrecionalidad de las transferencias no automáticas es un punto de disputa entre las provincias y el Gobierno. Los gobernadores reclaman por el envío de fondos, mientras en la Casa Rosada definen dónde y a quién asignar recursos en base a negociaciones puntuales. Sin embargo, estimaciones privadas muestran que el ahorro por esta vía representa una contribución mínima al superávit fiscal objetivo pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para fin de año.

Durante agosto no se registraron pagos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), según la consultora Analytica. El fondo recaudó $107.987 millones en el mes y acumuló $798.839 millones durante los primeros ocho meses del año. Del total reunido, el Estado nacional pagó $151.000 millones, por lo que quedaron $647.839 millones disponibles para distribuir. Aquí se incluyó ese saldo dentro de los recursos que contribuyen al resultado fiscal nacional. Bajo el cálculo de la consultora, el conjunto de esos elementos equivale a un ahorro de 0,06% del Producto Bruto Interno (PBI).

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Ese ahorro representa una porción limitada de la meta de diciembre. El Gobierno busca alcanzar un superávit primario de 1,4% del PBI para cumplir con el FMI y, hasta agosto, acumuló un resultado positivo de 1,1% del PBI.

Caída contra el año electoral

Durante los primeros ocho meses, las transferencias no automáticas se ubicaron 63,1% por debajo de los montos acumulados en el mismo período de 2025, en términos reales (ajustado por inflación). La reducción alcanzó tanto a las transferencias corrientes como a las de capital.

Las transferencias corrientes mostraron una caída real acumulada de 64 por ciento. Las de capital descendieron 45,2% en la comparación con los primeros ocho meses del año anterior. Aunque se debe tener en consideración que la comparación es contra un año electoral, en el 2025 el Gobierno -a su manera- abrió la billetera con ciertos gobernadores aliados de cara a los comicios legislativos.

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“Del total distribuido, Buenos Aires (20,4%), CABA (11,7%), Entre Ríos (8,4%), Córdoba (6,8%) y Santa Fe (6,6%) fueron los que captaron la mayor parte de los envíos, mientras que en el extremo opuesto Tierra del Fuego (0,4%), Río Negro (0,4%) y La Rioja (0,3%) son las provincias que menos recursos captaron por esta vía”, destacaron en la consultora Politikon Chaco. Así, la provincia gobernada por Axel Kicillof con $164.790 millones, es la principal beneficiada del reparto de fondos discrecionales.

Los datos de agosto

Las transferencias no automáticas a las provincias registraron una baja de 66,4% interanual en términos reales durante agosto según Analytica. La comparación contrastó los giros de ese mes con los montos distribuidos en agosto de 2025, después del ajuste por inflación. Analytica señaló que una parte de esa caída respondió a un cambio de clasificación.

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A partir de este año, las transferencias destinadas a hospitales SAMIC dejaron de contabilizarse dentro de las transferencias no automáticas a las provincias. Al descontar ese factor, la reducción interanual real de agosto fue de 54,5 por ciento. La diferencia entre ambos porcentajes reflejó el efecto que produjo la exclusión de las partidas vinculadas con los hospitales SAMIC dentro de la medición.

La falta de transferencias a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) por la medida cautelar 1864/2022 fue otro de los factores que explicaron el descenso. En agosto de 2025, esa partida representó 37,6% de los montos enviados dentro de la categoría de transferencias no automáticas. Durante agosto no hubo giros a CABA por esa medida cautelar. La partida registró un único pago en febrero, por $87,8 mil millones, y hasta el período informado ejecutó 46% del crédito presupuestado.

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Durante agosto, las transferencias corrientes totalizaron $55.394 millones. El programa con mayor participación fue el Plan Nacional de Alfabetización, que concentró 55,0% de esos recursos. El segundo programa por volumen dentro de las transferencias corrientes fue Transferencias a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados. Esa partida concentró 27,0% del total y tuvo como destinatarias a Entre Ríos, La Pampa y Neuquén.

En cuanto a las transferencias de capital alcanzaron $12.894 millones durante agosto. El programa “Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica” concentró 68,4% de esos fondos y fue la partida de mayor peso dentro de esa categoría. Los recursos se dirigieron a Santa Fe, Corrientes y Chaco. También incluyeron transferencias a provincias del noroeste argentino dentro del Plan Belgrano y fondos para Buenos Aires, con giros directos a los municipios de Zárate y Pinamar.

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Hasta agosto el Gobierno logró acumular un superávit primario de 1,1%/PBI. (Foto: Reuters/Irina Dambrauskas)

El segundo programa de capital que recibió financiamiento fue “Producción Integral y Acceso al Hábitat”. Esa partida concentró 31,6% del total de las transferencias de capital y tuvo a San Luis como única destinataria.

De cara a la meta con el FMI

Uno de los motivos por lo que el Gobierno no realiza transferencia no automáticas a las provincias -a pesar de que recauda el dinero- es para cuidar el superávit fiscal. Sin embargo, los números de Analytica exponen que la contribución es mínima en comparación con la meta anual de 1,4%/PBI para 2026.

A su vez, de que es la meta en donde logró mejor en el último mes el Gobierno. El SPN registró en agosto un resultado financiero superavitario de $635.529 millones. El resultado surgió de un superávit primario de $1.990.322 millones y del pago de intereses de deuda pública, neto de operaciones dentro del sector público, por $1.354.793 millones.

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En los primeros ocho meses, el SPN acumuló un superávit financiero cercano a 0,2% del PBI. El superávit primario acumulado se ubicó alrededor de 1,1%/PBI, una diferencia de 0,3 puntos porcentuales (p.p.) respecto a la meta prevista para diciembre es de 1,4% del PBI. De tomas formas, se trata de una variable cuya evolución forma parte de la revisión que está semana esta llevando acabo la misión del FMI en Argentina sobre todo por los flojos números de la recaudación.