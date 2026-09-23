Francisco Comesaña ganó en el debut y siete argentinos avanzaron en el Buenos Aires Challenger

Francisco Comesaña, campeón de la edición 2024 (@buenosaireschallenger)

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El Buenos Aires Challenger tuvo un fuerte protagonismo argentino este martes. Siete tenistas locales consiguieron avanzar a los octavos de final en el torneo que se disputa sobre polvo de ladrillo en el Racket Club de Palermo, con Francisco Comesaña como uno de los principales nombres del día.

El marplatense, 126° del ranking ATP y máximo favorito del certamen, superó a su compatriota Juan Estévez (349°) por 6-1, 4-6 y 6-2, en una hora y 48 minutos. Comesaña, campeón de la edición 2024, debió batallar para superar a un rival que logró ponerlo en aprietos.

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Otro de los triunfos destacados fue el de Federico Coria (902°). El rosarino, que ingresó al cuadro principal mediante una invitación, protagonizó un partidazo ante Lucio Ratti (373°), a quien se impuso por 6-7 (3), 6-3 y 7-5.

La Mojarra, ex número 49 del mundo, regresó al Challenger de Buenos Aires después de haber disputado las finales de 2023 y 2024. En esta oportunidad, tuvo que remontar ante Ratti para conseguir su lugar en la segunda ronda.

Federico Coria festeja su triunfo en la primera ronda (Crédito: @buenosaireschallenger)

También avanzó Facundo Mena (220°), octavo preclasificado, que tuvo un debut contundente frente a Renzo Olivo, quien actualmente no tiene ranking ATP. El porteño se impuso por 6-2 y 6-1 y resolvió el partido en una hora y 16 minutos.

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Nicolás Kicker (333°), campeón del Challenger de Buenos Aires en 2017, tuvo que remontar para superar a Tomás Martínez (828°). Después de perder el primer set por 6-1, el argentino reaccionó y ganó los dos siguientes por 6-2 y 6-0 para quedarse con el partido.

Otro que logró revertir un panorama adverso fue Valerio Aboian (350°), quien derrotó a Genaro Olivieri (274°) por 1-6, 6-2 y 6-3. El partido se extendió durante dos horas y 18 minutos y tuvo como ganador al jugador que ingresó al cuadro principal desde la clasificación.

Por su parte, Álex Barrena (240°), séptimo preclasificado y finalista de la edición 2025, superó con autoridad a Valentín Garay (1550°), invitado por la organización, por 6-2 y 6-2.

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El último festejo argentino de la jornada llegó de la mano de Juan Pablo Ficovich (370°). El jugador de 29 años cerró el día con una victoria sobre Juan Bautista Torres (277°) por 6-3 y 6-4.

En la jornada del lunes, en otro cruce entre argentinos, Guido Iván Justo (233°) superó a Gonzalo Villanueva (328°) por 6-4, 3-6 y 6-1 en el encuentro que abrió el cuadro principal.

Es la undécima edición del Buenos Aires Challenger, que otorga al ganador 75 puntos para el ranking ATP y reparte una bolsa de 107 mil dólares. Esta vez, 22 argentinos arrancaron desde el main draw sobre un total de 32 participantes. Hubo nombres conocidos, jugadores que llegan con experiencia en el circuito y jóvenes que buscan dar un impulso en sus carreras. En las 10 ocasiones anteriores, siempre hubo un argentino en la final.

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Entre los nombres internacionales que integran el cuadro aparecen el boliviano Hugo Dellien, actual 140° del ranking, el español Pedro Martínez (145°), campeón del ATP de Chile 2022 y finalista en Kitzbühel 2021 y Estoril 2024, y dos de las promesas del tenis sudamericano: el boliviano Juan Carlos Prado Angelo (155°) y el peruano Gonzalo Bueno (172°).

Alex Barrena, finalista de la edición 2025 (Crédito: @buenosaireschallenger)

Buenos Aires Challenger | Resultados de la 1era ronda

1] Francisco Comesaña (ARG) a Juan Estévez (ARG) por 6-1, 4-6 y 6-2.

[2] Hugo Dellien (BOL) a Matheus Pucinelli De Almeida (BRA) por 5-7, 6-4 y 6-4.

Eduardo Ribeiro (BRA) a [3] Pedro Martinez (ESP) por 7-6 (4) y 6-3.[4]

Juan Carlos Prado Angelo (BOL) vs [Q] Lorenzo Joaquín Rodríguez (ARG) por 7-6 (5) y 7-6 (9).

[6] Juan Pablo Varillas (PER) a [Q] Tomás Farjat (ARG) por 6-3, 2-6 y 7-6 (2).

[8] Facundo Mena (ARG) a [PR] Renzo Olivo (ARG) por 6-2 y 6-1.

[Q] Joaquín Aguilar Cardozo (URU) a [WC] Carlos María Zárate (ARG) por 6-2 y 6-1.

[Q] Valerio Aboian (ARG) a Genaro Alberto Olivieri (ARG) por 1-6, 6-2 y 6-3.

[7] Alex Barrena (ARG) a [WC] Valentin Garay (ARG) por 6-2 y 6-2.

Franco Roncadelli (URU) a [LL] Bruno Fernandez (BRA) por 6-2 y 6-0.

Pedro Boscardin Dias (BRA) a [Q] Santiago Rodríguez Taverna (ARG) por 6-3 y 6-1.

Nicolás Kicker (ARG) a [Q] Tomás Martínez (ARG) por 1-6, 6-2 y 6-0.

[Alt] Juan Pablo Ficovich (ARG) a Juan Bautista Torres (ARG) por 6-3 y 6-4.

[WC] Federico Coria (ARG) a [Alt] Lucio Ratti (ARG) por 6-7 (3), 6-3 y 7-5