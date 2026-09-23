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El jurado original de Popstars volvió para una emotiva gala cargada de recuerdos: “Esto nos toca el corazón a todos”

Pablo Ramírez, Magalí Bachor, Fernando López Rossi y Marcelo Iripino regresaron al reality del que fueron parte en 2001 y 2002. Su reencuentro con Martín Cirio y Vir Módica

Pablo Ramírez, Magalí Bachor, Fernando López Rossi y Marcelo Iripino regresaron al reality (Video: Popstars/ Telefe)
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El reencuentro del jurado de 2001 llevó a Popstars a mirar hacia su primera edición. Fernando López Rossi, Pablo Ramírez, Magalí Bachor y Marcelo Iripino volvieron a reunirse en la pantalla de Telefe, donde participaron de una gala junto a las concursantes de la temporada 2026.

La emisión también incluyó un saludo grabado de Afo Verde, quien integró el equipo original del ciclo. Según relató el conductor Nico Vázquez, el ejecutivo no pudo asistir porque se encontraba fuera de Argentina por compromisos laborales. Los exjurados recibieron a las participantes antes de asumir nuevamente el rol de jurados. “Esto nos toca el corazón a todos”, señaló Ramírez al comenzar el reencuentro, que reunió a parte del equipo que estuvo detrás del programa en 2001.

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Iripino ingresó al estudio con una secuencia de baile y repasó junto al animador algunos de los pasos de las coreografías asociadas a Bandana, el grupo surgido de aquella primera temporada. El coreógrafo recordó el impacto que tuvo el formato en su carrera y se emocionó durante la emisión. “Para mí fue un cambio muy importante en mi vida y me dio muchas posibilidades”, expresó Marcelo, conmovido. También definió a Popstars como “triunfo” por la experiencia que compartió con las integrantes del grupo.

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Los exjurados de Popstars junto a los actuales en un cruce nostálgico de la actual temporada con la de la primera edición de 2001

Aunque no estuvo presente en el estudio, Afo Verde apareció en un video con un mensaje dirigido a sus excompañeros. El CEO de Sony Music Latin-Iberia saludó a López Rossi, Ramírez, Bachor e Iripino y recordó el trabajo realizado en la edición de 2001. “Tengo los mejores recuerdos de aquel Popstar del 2001”, sostuvo, en la grabación. En su saludo, además, les manifestó su afecto y reconocimiento a quienes formaron parte de aquel equipo. Durante el programa, Vázquez contó que el ejecutivo se encontraba en reuniones con Camilo y Shakira, por lo que no llegaría a tiempo para sumarse al reencuentro presencial.

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La gala contó además con la participación de Vir Módica, concursante de la edición original que quedó cerca de integrar Bandana y que actualmente se desempeña como coach vocal de las participantes de Popstars 2026. Módica volvió a presentarse frente a López Rossi, Ramírez y Bachor e interpretó “Killing Me Softly with His Song”. Tras su actuación, Ramírez planteó que el grupo que se formó en 2001 podría haber tenido una integrante más. “Ella tenía todo para ser una sexta popstar y lo digo de corazón”, afirmó el músico sobre la actual entrenadora vocal. La declaración reabrió el recuerdo de una de las definiciones más recordadas de la primera edición.

El influencer, que fue uno de los participantes del reality en 2002, tuvo un divertido momento con el coreógrafo y la coach vocal (Video: Popstars/ Telefe)

Como parte de la consigna de la noche, las concursantes de la temporada 2026 interpretaron canciones vinculadas con la edición de 2001. A la mesa de evaluación se incorporó también Marcela Morelo como jurado invitada. El encuentro combinó las devoluciones para las nuevas participantes con referencias a la primera temporada del programa, que derivó en la formación de Bandana y marcó un momento de alta popularidad para el formato en la televisión argentina.

Además de recordar la experiencia que significó el ciclo, los integrantes del equipo de 2001 dejaron distintos mensajes para las participantes. Fernando López Rossi les dio la bienvenida antes de ocupar su lugar en la mesa y definió con claridad la tarea que asumirían durante la gala: “La función nuestra es la de hacer de jurado. Lo mejor, chicas”.

Magalí Bachor acompañó el ingreso de Iripino y celebró su presencia en el estudio. “Te adoramos”, le dijo al coreógrafo durante el reencuentro. Más tarde, se sumó al repaso de una de las coreografías y canciones asociadas al programa junto a Vázquez e Iripino. Ramírez, por su parte, destacó que el vínculo entre quienes trabajaron en la primera edición se mantuvo con el paso de los años. “Podemos estar años sin vernos, pero nos encontramos y es una fiesta”, afirmó al describir el clima que se vivió en el estudio.

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Fernando López Rossi, Pablo Ramírez y Magalí Bachor durante la primera temporada de Popstars

Iripino también relató que la convocatoria lo llevó a recordar el inicio del proyecto. “Esta vuelta de Popstars para mí es maravillosa porque me trajo muchos recuerdos y hoy es como vivir ese momento”, señaló. Sus palabras precedieron a la emoción que mostró al hablar de las oportunidades profesionales que, según contó, surgieron a partir de su participación en el programa.

La emisión también tuvo un momento de humor con la aparición de Martín Cirio, quien participó de la segunda edición de Popstars, emitida en 2002 y que dio origen a Mambrú. El creador de contenido recordó que quedó eliminado en la primera instancia del reality. El influencer aprovechó el reencuentro para bailar junto a Marcelo Iripino y bromear con los exjurados por no haberlo elegido en aquella oportunidad. Su intervención sumó otra referencia a las distintas etapas que tuvo el ciclo.

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