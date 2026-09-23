Sabrina Rojas dejó la puerta abierta a una reconciliación con José Chatruc: “Yo lo adoro”

Sabrina Rojas no descartó una futura reconciliación con el exfutbolista Pepe Chatruc tras su separación en agosto (Video: Desayuno Americano, América TV)

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Sabrina Rojas volvió a hablar sobre su vínculo con José “Pepe” Chatruc y dejó entrever que no descarta una futura reconciliación con el exfutbolista, con quien mantuvo una relación de seis meses hasta su separación, oficializada el 10 de agosto. La conductora se refirió al tema en diálogo con Desayuno Americano (América TV), después de que trascendiera la versión de una supuesta fecha límite acordada por la expareja para darse una nueva oportunidad.

Cora Debarbieri había sido quien instaló el trascendido al aire de Infama (América TV), al señalar que Rojas y Chatruc habrían fijado un plazo concreto para evaluar si retomaban el noviazgo. “Es una fecha límite. Es decir: ‘Si de acá al 25 de septiembre no encontramos ninguno de los dos nada mejor, una pareja, ponele, nos damos una oportunidad’”, relató Debarbieri en ese momento.

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Consultada directamente por esa versión, Rojas la desmintió entre risas: “Me lo mandaron... Dijo algo del 25 de septiembre. No tengo idea de qué habla. Pero es ya, esta semana”, respondió, sin ocultar el humor que le generó el rumor. La conductora contó además que el propio Chatruc se enteró de la misma manera que ella y que ambos comentaron la situación con la misma incredulidad. “Nos reíamos y decíamos ‘quién puso una fecha’, ‘hay una fecha’. Nos reíamos porque es gracioso”, explicó.

La conductora desmintió la existencia de un plazo pactado y aseguró que tomó el rumor con humor junto a Chatruc

Pese a bajarle el tono a la especulación puntual sobre el 25 de septiembre, Rojas fue clara respecto del estado actual del vínculo con su expareja. “No tenemos cotidianidad, no nos hablamos todos los días. Nos hablamos por algo puntual como tal vez esto, nos comentamos alguna historia. No tenemos cotidianidad porque no hay más relación. Pero no hay fecha de nada”, detalló ante las cámaras.

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La pregunta que generó mayor repercusión fue la que apuntó directamente a una eventual reconciliación. Ante la consulta del cronista sobre si volvería con Chatruc, la conductora de Pasó en América (América TV) no respondió con un no rotundo. “No sé, qué sé yo”, lanzó primero, para luego ampliar el concepto con una frase que terminó de instalar el tema en la agenda de espectáculos: “De todas las personas con las que estuve, tal vez con el único que podría llegar a fantasear volver es con Pepe. Pero eso no quiere decir que volvería con Pepe. Yo lo adoro”.

Estas declaraciones se suman a otro episodio televisivo que había mantenido con vida los rumores de acercamiento entre la conductora y el exfutbolista. Semanas atrás, en Pasó en América (América TV), Rojas había admitido que Chatruc “todavía” le gustaba “un poquito” y dejó abierta la posibilidad de un reencuentro si ambos llegaban solteros al cumpleaños del exdeportista, previsto para noviembre. Esa confesión se produjo después de que Chatruc contara en SQP (América TV) que los dos habían coincidido en un restaurante porteño, luego se sumaron al boliche Tequila y terminaron la noche bailando juntos.

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Sabrina Rojas admitió semanas atrás en televisión que el exfutbolista todavía le gustaba un poco

En esa oportunidad, el exfutbolista había sido cauto respecto de una posible reconciliación. “No lo sé, no lo sé. Eso no se puede saber, pero sí tenemos lindo vínculo”, señaló Chatruc, quien también reconoció que la separación se dio “en buenos términos”. El cronista del ciclo había deslizado que la expareja estuvo cerca de besarse esa noche, algo que el exdeportista no desmintió: “Es difícil no tenerle ganas a Sabrina, le atrae a mucha gente”, admitió.

Carolina Molinari, amiga cercana de Rojas, había sido quien expuso los pormenores del reencuentro en Tequila al aire, luego de enterarse de la noticia por la propia transmisión y no por la conductora. Ese cruce derivó en que Rojas relativizara sus dichos sobre el cumpleaños de Chatruc en noviembre, aunque el resto del panel remarcó que la frase “todavía me gusta un poquito” no había sido dicha en broma.

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Chatruc, por su parte, también se refirió en ese móvil a los rumores que lo vinculaban con la actriz Priscila Crivocapich, con quien fue fotografiado en un evento. “Yo estudié Periodismo Deportivo con ella y es fanática de Racing. Es amiga, nos reímos mucho. Juega al pádel en mi cancha y tenemos una linda relación”, aclaró el exfutbolista.