Netflix presenta nuevo proyecto de ‘Las Guerreras K-pop’ donde el público participará de la trama

La experiencia inmersiva de KPop Demon Hunters abrirá el 12 de noviembre en Dallas y el 20 de noviembre en Filadelfia. (Netflix)

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Netflix anunció KPop Demon Hunters: The Immersive Experience, un evento inmersivo que permitirá a los seguidores de la película ‘Las Guerreras K-pop’ introducirse físicamente en el universo de HUNTR/X y participar de manera activa en la trama. La experiencia se inaugurará el 12 de noviembre en Netflix House Dallas y el 20 de noviembre en Netflix House Filadelfia, dentro del King of Prussia Mall.

La propuesta traslada a los asistentes a un momento específico de la historia: el instante previo a la última presentación de la gira mundial de Huntr/X, cuando el personaje Gwi-Ma irrumpe en escena. A partir de ahí, el público deberá acompañar a Rumi, Mira y Zoey para restaurar el Honmoon y enfrentar a los demonios en un recorrido ambientado en calles de Seúl iluminadas con luces de neón.

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La tecnología combina pantallas interactivas con actuación en vivo

El evento incorpora escenarios y pantallas interactivos, tecnología 3D, actores en vivo y animaciones personalizadas que dan forma a desafíos musicales y lúdicos diseñados de manera específica para este formato. La ambientación se apoya en los temas más reconocidos de la banda sonora de la película, distinguida con premios Grammy y de la Academia, entre ellos “Golden”, “How It’s Done” y “Soda Pop”.

Los asistentes acompañarán a Huntr/X para enfrentar a Gwi-Ma y restaurar el Honmoon. (Netflix)

Marian Lee, directora de marketing de Netflix, explicó el propósito de la iniciativa: “Los fans no solo quieren ver KPop Demon Hunters, quieren vivir en el mundo de HUNTR/X. Netflix House es el lugar donde los fandoms pueden vivir durante todo el año, así que es el hogar perfecto para todo lo que los fans de KPop Demon Hunters han estado pidiendo”.

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Derpy Tiger cobra vida mediante técnica de marionetas

Por primera vez, el público podrá interactuar de cerca con Derpy Tiger y Sussie Bird, dos personajes secundarios de la producción.

Derpy Tiger se materializa a través de una técnica de marionetas desarrollada en colaboración con Jim Henson’s Creature Shop, taller estadounidense reconocido por su trabajo en animatrónica y efectos de personajes. Sussie Bird, por su parte, se ubicará cerca del recorrido para ofrecer su característica variedad de gorjeos y graznidos.

Derpy Tiger cobrará vida mediante una técnica de marionetas creada junto a Jim Henson's Creature Shop. (Netflix)

Ambas sedes de Netflix House sumarán además espacios fotográficos temáticos, así como productos, comidas y bebidas vinculados a la producción.

La venta general de entradas se habilitará el 1 de octubre.

Las dos ubicaciones actuales de Netflix House, en Dallas y Filadelfia, son por el momento los únicos espacios físicos operativos de la marca. La compañía tiene previsto abrir una tercera sede en Las Vegas durante 2027, por lo que la experiencia de KPop Demon Hunters permanece limitada a estas dos ciudades estadounidenses mientras se define la expansión del proyecto.

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Los suscriptores de Netflix podrán comprar entradas desde el 29 de septiembre; el público general, desde el 1 de octubre. (Netflix)

El fenómeno trascendió hacia el mercado de juguetes y los cines

El interés por Las Guerreras K-Pop ya había motivado el anuncio de una línea de juguetes inspirada en la historia, desarrollada de manera conjunta por Mattel y Hasbro, cuya distribución general en tiendas físicas comenzó en la primavera boreal del 2025 y se extendió hasta la temporada navideña del mismo año.

Entre los primeros productos figura un paquete de tres muñecas de HUNTR/X, además de una versión de mesa del juego basado en los personajes y escenarios de la película, disponible en tiendas en línea desde octubre de ese año.

La producción, dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, también llegó a salas de cine bajo el formato “Sing Along”, que permite al público cantar junto a los personajes gracias a subtítulos en pantalla.

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