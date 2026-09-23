Cuba

La muerte de “Renecito” en La Habana que conmocionó a comunidad cubana

Familiares y amigos del joven cubano vinculado a la Isla de la Juventud expresaron su dolor en redes sociales, pero ninguna autoridad sanitaria ni policial ha respaldado las versiones que circularon sobre lo ocurrido

Cinta amarilla con el texto No pase y un círculo con la fotografía de un joven con gorra azul y tatuajes en el cuello.
Una cinta amarilla con la inscripción de la policía judicial acordona el lugar de un suceso junto a un retrato del joven René, conocido como "Renecito". (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La muerte de René, conocido como “Renecito”, un joven cubano que vivía en La Habana y mantenía vínculos con la Isla de la Juventud, generó mensajes de condolencias entre familiares, amigos y antiguos compañeros de escuela. La familia confirmó el fallecimiento, aunque la causa de muerte no ha sido establecida por información médica ni oficial.

La noticia circuló primero en grupos de Facebook de la comunidad pinera, donde conocidos del joven pidieron confirmar una versión que inicialmente recibieron con incredulidad. Con el paso de las horas, varias personas cercanas a René ratificaron la información y compartieron mensajes de despedida.

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Según publicó CiberCuba, portal cubano de noticias, una prima del joven, Bárbara Reyes, agradeció las condolencias y expresó que la familia atravesaba un momento difícil. “Sí, se nos fue Renecito, nuestro primo”, escribió en una publicación citada por ese medio.

Confirmaciones de familiares y personas cercanas

Otra de las confirmaciones llegó de Thalia Ramírez, quien se identificó como madre de la hija de René. La mujer respondió a una usuaria que cuestionaba la veracidad de la noticia y sostuvo que el fallecimiento era real.

Los mensajes compartidos en redes sociales describen a René como una persona conocida y apreciada entre vecinos, amistades y compañeros de la Isla de la Juventud. Una mujer recordó que era hijo de Arelis y señaló que había sido querido en el barrio donde nació y creció.

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Un joven con gorra oscura y tatuajes posa delante de un puesto de cebollas con carteles de precios bajo sombrillas rojas.
El joven "Renecito" con tatuajes y gorra posa frente a puestos de hortalizas y mercancía en un mercado al aire libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un amigo afirmó que lo conocía desde la escuela y que su relación se había vuelto muy cercana. Otro aseguró que había conversado con él pocos días antes en La Habana. Las reacciones fueron de sorpresa y despedidas dirigidas a sus familiares.

El caso también generó versiones sobre las circunstancias previas a la muerte. Bárbara Reyes atribuyó lo sucedido al consumo de drogas o sustancias, de acuerdo con la publicación de CiberCuba. Sin embargo, la familiar no identificó una sustancia ni presentó un informe médico que respaldara esa hipótesis.

Las versiones sobre la causa no tienen confirmación oficial

En los comentarios de redes sociales aparecieron afirmaciones sobre una posible sobredosis y sobre un cuadro de deshidratación. Ninguna de esas versiones fue confirmada por autoridades sanitarias, policiales o familiares mediante documentación médica.

También circuló el relato de una mujer llamada Solan Tamayo, quien aseguró haber visto a un joven con convulsiones cerca del policlínico de Reina y Gervasio, en La Habana, alrededor de las 23:00. Según ese testimonio, varias personas presenciaron la situación antes de que ella volviera a pasar por el lugar y encontrara una concentración de personas frente al centro de salud.

No obstante, la mujer reconoció que no vio el rostro de la persona cubierta junto al policlínico. Por ese motivo, su testimonio no permite establecer que se tratara de René.

El joven vivía en La Habana (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa
El joven vivía en La Habana (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa

La información sobre el destino de los restos también presentó diferencias. Una página vinculada a la Isla de la Juventud indicó que el cuerpo permanecería en La Habana, ciudad donde residía el joven. Otra publicación sostuvo que sería cremado y que sus cenizas serían trasladadas a la isla.

Despedidas entre conocidos de la Isla de la Juventud

Mientras las circunstancias del fallecimiento permanecen sin esclarecer, las redes sociales fueron el espacio donde familiares y amistades expresaron su pesar. Fotografías, recuerdos de infancia y mensajes de acompañamiento ocuparon las publicaciones sobre la muerte de René.

Hasta el momento, no se informó la apertura de una investigación oficial ni se difundió un parte médico sobre la muerte.

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