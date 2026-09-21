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Cómo recrear a Las Guerreras K-pop como personajes de GTA VI

Gemini permite adaptar a las protagonistas de la película de Netflix en el mundo del juego de Rockstar Games en pocos segundos

Imagen dividida con tres mujeres animadas con trajes blancos a la izquierda y un collage con el logotipo de Grand Theft Auto VI a la derecha
Las dos producciones han sido tendencia en redes sociales en los últimos años. (Fotocomposición Infobae)
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Las protagonistas de Las Guerreras K-pop pueden trasladarse a una escena inspirada en GTA VI mediante una generación de imágenes con Gemini, la herramienta de inteligencia artificial (IA) de Google.

El proceso requiere referencias visuales claras, una descripción (prompt) precisa y varias revisiones antes de obtener un resultado apto para compartir. La imagen final debe presentarse como una creación realizada con IA y no como material oficial de Netflix o Rockstar Games.

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La propuesta toma como base a Rumi, Mira y Zoey, integrantes de HUNTR/X, y las sitúa en un paisaje costero de estética similar a Vice City, uno de los escenarios promocionados para la próxima entrega de la saga, prevista para el 19 de noviembre de 2026.

GTA VI está próximo a salir en noviembre de 2026. (Foto: Europa Press)
GTA VI está próximo a salir en noviembre de 2026. (Foto: Europa Press)

Qué imágenes de referencia se deben seleccionar

El primer paso consiste en reunir imágenes de referencia de las dos obras. Para Las Guerreras K-pop, conviene elegir una imagen grupal donde se distingan los peinados, la ropa, los accesorios y la paleta de colores de cada integrante.

Para la ambientación de GTA VI, es útil elegir capturas oficiales de Vice City o de paisajes costeros de Leonida. La imagen para esta creación integraba una playa urbana con torres residenciales, palmeras, un auto deportivo verde y luz solar de mediodía.

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Después de seleccionar los archivos, hay que abrir el chat de Gemini y utilizar la opción de adjuntar imágenes. Se sugiere subir primero la referencia de Las Guerreras K-pop y luego una imagen vinculada al universo visual de GTA VI.

Gemini es fácil de usar y sus ilustraciones se generan en segundos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)
Gemini es fácil de usar y sus ilustraciones se generan en segundos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Si se usa más de una fotografía, es necesario indicar cuál será la guía para los personajes y cuál definirá el ambiente. Gemini puede editar imágenes cargadas y combinar referencias dentro de una misma conversación. El orden de carga ayuda a organizar el pedido, aunque la indicación escrita debe establecer las prioridades.

Cuál prompt permite obtener una imagen que integre las dos animaciones

El prompt debe describir sujetos, composición, lugar, iluminación, vestuario y estilo. Debe aclarar que se trata de una ilustración de fan art creada con IA. Un prompt posible, basado en la imagen adjunta, es el siguiente:

“Crear una imagen horizontal, de cuerpo entero, con tres jóvenes inspiradas en Rumi, Mira y Zoey de Las Guerreras K-pop, como personajes de un mundo criminal ficticio con estética de GTA VI. Ubicarlas sobre una avenida junto a la playa de Vice City, frente a edificios altos, palmeras y el mar. Incluir un auto deportivo verde detrás de ellas”.

Tres mujeres con ropa colorida posan frente a un automóvil verde en un paseo costero con palmeras y edificios al fondo
Esta es una ilustración de Las Guerreras K-pop en el universo de GTA VI. (Foto: Gemini)

Se puede agregar: “La primera debe llevar dos colas violetas, camisa tropical y shorts de jean; la segunda, cabello violeta recogido, anteojos dorados, chaleco negro y pantalón ancho multicolor; la tercera, pelo negro corto, moño pastel, anteojos claros y conjunto deportivo con la frase ‘Ocean Drive’”.

De qué forma corregir los errores de la primera versión

La primera generación suele requerir ajustes. Los errores más frecuentes aparecen en manos, accesorios, textos impresos sobre la ropa, proporciones corporales y elementos del fondo.

En vez de repetir todo el pedido, conviene solicitar cambios concretos: “corregir la mano derecha de la personaje del centro”, “eliminar las latas del suelo” o “hacer legible el texto Ocean Drive”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Toda ilustración se debe aclarar que fue generada con IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, es conveniente revisar si la inteligencia artificial mezcló rasgos de las tres protagonistas. Si una de ellas pierde elementos que la identifican, el pedido puede precisar el cambio sin alterar el resto.

Cómo descargar y publicar la imagen en redes sociales

Cuando la generación alcance el resultado buscado, la imagen puede descargarse desde Gemini en la resolución disponible. Antes de publicarla, es clave revisar si aparecen marcas, textos deformados o referencias que puedan sugerir que se trata de una captura oficial de GTA VI o de una pieza promocional de Netflix.

La publicación en redes sociales debe incluir una aclaración visible: “Imagen generada con inteligencia artificial” o “Fan art creado con Gemini”. Esa referencia evita atribuciones incorrectas a Rockstar Games o a Netflix.

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