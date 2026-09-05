Qué es el tokenmaxxing y por qué Meta dejó de exigirlo a sus empleados para evualuar su rendimiento

Meta ya no tomaría en cuenta el uso de herramientas de IA ni el volumen de tokens consumidos para calificar a sus ingenieros. REUTERS/Dado Ruvic

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Meta habría dejado de evaluar a sus ingenieros por la adopción de herramientas de inteligencia artificial y por la cantidad de tokens utilizados. La medida supondría el abandono de una estrategia conocida como maximización de tokens o tokenmaxxing, según The Information.

La maximización de tokens consiste en incentivar el uso intensivo de herramientas de IA mediante el recuento de los tokens (las unidades de texto que procesan los modelos) consumidos por cada empleado. Esa lógica habría convertido el uso de IA en un criterio de productividad dentro de Meta.

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El término tokenmaxxing cobró relevancia a partir de un artículo publicado por The New York Times. Ahí se señaló que empresas centradas en IA, como Meta y OpenAI, buscaban ampliar el uso de estas herramientas entre su personal.

Esta decisión implicaría dejar atrás el modelo de incentivos denominado maximización de tokens, también conocido como tokenmaxxing en la empresa de Zuckerberg. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

También mencionó a la plataforma de IA OpenClaw, entonces basada en un uso intensivo de tokens, como uno de los posibles impulsores de la tendencia.

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Según el medio, Meta “recompensaba a los trabajadores que hacían un uso intensivo de las herramientas de IA y castigaba a quienes no lo hacían”. Asimismo, acudían a tablas de clasificación que habrían convertido el consumo de IA en una competencia.

Un informe del Financial Times indicó que Google habría limitado los tokens de IA de Meta, lo que habría obligado a la compañía a revisar, al menos en parte, su estrategia de maximización de tokens.

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Más tarde, The Information indicó que los paneles de control sobre adopción de IA y el recuento de tokens ya no formarían parte de las evaluaciones de los ingenieros.

Bajo ese esquema, el empleo de inteligencia artificial habría funcionado como un indicador de rendimiento laboral en Meta. REUTERS/Daniel Cole/File Photo

Fuentes internas anónimas citadas por Wired afirmaron que las nuevas directrices de evaluación del desempeño de Meta ya no incluirían el uso de IA como criterio.

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Según ese medio, los resultados esperados “pueden ser respaldados por IA u otros medios”. Algunas de esas fuentes dijeron sentirse aliviadas ante la posibilidad de dejar atrás la presión de utilizar IA de manera constante.

Qué es Hatch

Meta habría intentado desarrollar una herramienta propia de IA competitiva llamada Hatch, mientras esos cambios se habrían producido.

Según The Information, sería una versión para consumidores de una plataforma de agentes que consumiría grandes cantidades de tokens, el mismo tipo de uso que habría contribuido al surgimiento del tokenmaxxing.

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Compañías enfocadas en inteligencia artificial, entre ellas Meta y OpenAI, habrían promovido una mayor utilización de estas tecnologías entre sus empleados. REUTERS/Carlos Barría

De acuerdo con Wired, además de la aparente eliminación de incentivos para maximizar el uso de tokens, Meta habría alentado —sin exigirlo— a los empleados a probar Hatch.

Los trabajadores habrían tenido acceso a ella “durante las últimas semanas”. Según esas fuentes, consumiría más tokens que los chatbots y las herramientas de programación con IA convencionales.

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Algunas fuentes consultadas por Wired aseguraron que empleados de Meta desconfiaban de Hatch ya que existía el rumor de que esta herramienta planeaba usar las pulsaciones de teclado de sus trabajadores para entrenar IA. Meta habría suspendido posteriormente ese programa.

Los rankings internos habrían impulsado una dinámica competitiva alrededor del uso de herramientas de IA. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

El uso de agentes de IA seguiría siendo parte de la cultura laboral de Meta. Un memorando atribuido al jefe de IA Alexandr Wang, explicó que el paso de Google Chat a Slack buscaría impulsar el uso de estos agentes.

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Un informe reciente de Reuters señaló que la empresa planeaba recortar hasta un 60% de su plantilla en determinadas áreas.

Algunos empleados serían reubicados en nuevas unidades, mientras que otros serían despedidos en el marco de una reducción de personal que, según otro documento interno, podría igualar o superar los recortes de cerca del 25% aplicados por la empresa tres años atrás.

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Meta habría invitado a sus trabajadores a utilizar Hatch, aunque sin establecer su uso como una obligación. REUTERS/Francis Mascarenhas/

Según la agencia, la reestructuración se realizaría en dos etapas: una primera ronda de recortes en mayo y otra prevista para noviembre.

El plan no se habría concretado debido a fallos en el software de IA que habría reemplazado a los empleados despedidos.