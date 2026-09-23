Fito Páez habló de su relación con Sofía Gala: “Puede pasar cualquier cosa, pero somos amigos”

El músico se refirió a las versiones de relación con la actriz

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Tras diversas idas y vueltas, algunos besos y salidas juntos, las versiones de un romance entre Fito Páez y Sofía Gala fueron en aumento. Sin embargo, un mes atrás, la ruptura del vínculo impactó en el mundo del espectáculo. Así las cosas, este martes, el músico rosarino habló de su vínculo con la actriz durante una charla con Mario Pergolini y sostuvo que entre ambos hay una fuerte amistad.

La conversación comenzó en Otro Día Perdido (Eltrece) cuando Pergolini le preguntó a Páez por su relación con Fabiana Cantilo. “Las cosas se mueven. Sí, porque la vida cambia, la vida te pasan muchas cosas en la vida, la vida es muy salvaje”, respondió el cantante.

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El conductor señaló que la percepción pública parecía ser distinta: “Pero todos tenemos presente como que están, siguen estando, no sé por qué”. Inmediatamente, Páez lo vinculó con las especulaciones que circularon sobre Gala: “Sí, pero eso es como el imaginario popular, ¿viste? Es como el romance que nos armaron con Sofi, ¿viste? Que empezaron a hablar de eso”.

Pergolini quiso precisar a quién se refería y el músico respondió: “Con Sofía Gala. Entonces, pobre Sofi. No, tuve salir a explicar todo. Estuvo bien. No la jodan, bol...”. El entrevistador insistió en que se los había visto juntos con frecuencia: “No, esperen. Se los veía muy seguidos juntos, iban a todos lados juntos”. Frente a ello, Páez defendió la posibilidad de una relación de amistad: “¿Qué tiene que ver? Un amiga, un amigo también es eso”.

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El músico recordó el riesgo que tomó para ser rechazado en el servicio militar

Luego, Pergolini apuntó que antes no compartían tantas apariciones. Páez cerró con una definición sobre su vínculo con la actriz: “Porque tiene con... y tet..., ¿no puede ser? Solamente amigos. Después, claro, puede pasar cualquier cosa, pero somos amigos”.

En otro tramo de la charla, Páez recordó cómo evitó hacer el servicio militar obligatorio cuando todavía era un joven músico y explicó que se extrajo siete dientes en 48 horas para obtener una nueva revisión médica. El relato surgió en una charla con Mario Pergolini, quien le preguntó qué le ocurre al interpretar las canciones de sus primeros años en Rosario.

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“Cuando cantás un tema del disco del 63, cuando cantás a Fito jovencito, a Fito de Rosario, con esos dientes medio raros”, planteó el conductor. Páez lo corrigió: “Sin dientes. Sí, no te olvides, yo me saqué los dientes para no ir a Colimba. Fue antes de Malvinas igual. Me saqué siete dientes”.

Fito Páez junto a Mario Pergolini en Otro Día Perdido (Crédito: Guido Adler)

Fito Páez recorrió con Mario Pergolini recuerdos de su juventud y sus primeros años como músico (Crédito: Guido Adler)

La conversación entre Fito Páez y Mario Pergolini derivó en una anécdota de los años 80 (Crédito: Guido Adler)

Fito Páez recordó ante Mario Pergolini cómo evitó hacer el servicio militar obligatorio (Crédito: Guido Adler)

Fito Páez junto a Mario Pergolini, Agustín Rada y Evelyn Botto en Otro Día Perdido (Crédito: Guido Adler)

El cantante contó que había asistido a dos revisaciones y que en la primera había sido declarado apto. Para la siguiente dejó de comer durante cerca de dos semanas, pero tampoco consiguió que lo exceptuaran. “Y todavía seguía dando el piné perfecto”, señaló. Cuando Pergolini le observó que, pese a todo, continuaba en condiciones de hacer la colimba, Páez respondió que esa situación lo llevó a investigar una alternativa.

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“Había una cosa, el DAF: deficiencia de aptitudes físicas. Podría, en mi caso, haber sido deficiencias de aptitudes psíquicas, podrían haber puesto DAPS. Entonces, ya me habían contado que si te hacías el loco tenían cómo descubrirte, si te hacías el sordo tenían cómo descubrirte, si te hacías todo tenían cómo descubrirte”, recordó. Ante la observación de Pergolini de que estaba obsesionado con no hacer el servicio militar, el músico respondió: “Yo no, estaba saliendo a actuar con Charly, conociendo las drogas, las mujeres, el mundo. Ya no. Diecinueve, dieciocho años, no me acuerdo”.

El rosarino se refirió a la decisión del músico

Según relató, consiguió una tercera revisación en Paraná y descubrió que la pérdida de superficie masticatoria podía ser considerada como una deficiencia de aptitudes físicas. “Las ocho muelas no tienen que estar. Perfecto. Una no la tenía, me quedan siete. Okey. Y fui a por ello”, dijo. Luego detalló que acudió a dos guardias odontológicas ubicadas en Córdoba y Billinghurst: “Yo me saqué cuatro en una y tres en otra, en 48 horas”.

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Páez afirmó que después fue a la casa de una amiga para que lo cuidara, ya que lloraba y sangraba y no encontraba cómo calmar el dolor. Poco después viajó a Paraná para el examen. “Me agarró el médico, Páez. Yo mudo. Entonces el tipo ve ahí, estudia y dice: ‘Pérdida de superficie masticatoria, DAF’. Me lleva la luz a la ventana, me abre la boca, me ve así, se da vuelta, agarra un sello, ve el documento, hace ta, ta, ta. Y eso era el fin, o sea, era la cana o la libertad”, relató.

Pergolini le señaló que el médico pudo advertir que las extracciones eran recientes. Páez coincidió y recordó la reacción que, según dijo, tuvo el profesional: “Claro, porque tenían dos semanas. Me dice: ‘Tomatela, te lo merecés’. Yo nunca estuve de acuerdo con hacer servicio militar. Nunca me gustó eso ni me va a gustar nunca. Eso es para profesionales”.

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