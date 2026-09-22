Marita Mac Allister se lanzó para competir por la gobernación de La Pampa y busca unir a la oposición

Marita Mac Allister confirmó su precandidatura a la gobernación de La Pampa para las elecciones de 2027

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La carrera electoral hacia 2027 ya comenzó a tomar forma en La Pampa y Marita Mac Allister quiere que el PRO tenga un lugar central en la construcción de una alternativa opositora. La presidenta del Tribunal de Cuentas provincial confirmó su precandidatura a gobernadora y planteó que el camino debería ser un acuerdo entre los principales espacios que buscan disputar el poder al justicialismo.

“Estamos trabajando y tratando que en una mesa de negociación podamos llegar a un entendimiento”, sostuvo Mac Allister en Infobae al Regreso, donde explicó que su objetivo es avanzar en una alianza que reúna al PRO, la Unión Cívica Radical y La Libertad Avanza.

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La dirigente recordó que el PRO ya tuvo experiencias de acuerdos con distintos sectores de la oposición. “Nosotros siempre desde el PRO fuimos aliancistas. Siempre conformamos frente”, señaló. Según repasó, hubo elecciones en las que el espacio compartió una alianza con el radicalismo y otras en las que lo hizo con el sector libertario.

El escenario que imagina para 2027 tiene tres nombres que podrían disputar la representación opositora: Mac Allister por el PRO, Martín Berongaray por la UCR y Adrián Ravier por La Libertad Avanza. “Somos tres personalidades fuertes, podría decirse, en los tres partidos que conformamos o que podríamos conformar la alianza”, describió.

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Marita Mac Allister confirmó su precandidatura a la gobernación de La Pampa para las elecciones de 2027 (Infobae en Vivo)

La posibilidad de una competencia interna entre esos dirigentes es, precisamente, uno de los puntos que la precandidata busca evitar. Consultada sobre la utilización de las PASO para definir la candidatura, fue contundente: “Estamos tratando de resolverlo sin una elección PASO”.

Para Mac Allister, el desafío pasa por lograr que las distintas fuerzas puedan sentarse a negociar y encontrar una candidatura común. La dirigente también pidió cautela frente a la posibilidad de que las elecciones provinciales se adelanten. “Nosotros en principio no sabemos si se adelantan las elecciones. La provincia de La Pampa siempre ha adelantado las elecciones”, explicó.

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En paralelo, describió un escenario de fuerte disputa dentro del justicialismo provincial. Según sostuvo, el peronismo atraviesa “una gran división interna” vinculada también al exgobernador Carlos Verna. En ese contexto, consideró que una oposición unificada podría ampliar sus posibilidades electorales. “Por eso nosotros creemos que tenemos la posibilidad si vamos todos juntos”, afirmó.

El diagnóstico sobre La Pampa

Durante la entrevista, Mac Allister no se limitó a hablar de la construcción electoral. También expuso parte del diagnóstico que sostiene su proyecto político y puso el foco en una contradicción que, según planteó, atraviesa a la provincia: el equilibrio de las cuentas públicas no se tradujo en un crecimiento equivalente de la producción.

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“No podría decir desordenada, es una provincia ordenada que funciona con un justicialismo de hace 43 años”, sostuvo. Y agregó: “Entrán 100 y salen 100. Nosotros tenemos esa propaganda a nivel nacional de una provincia ordenada, pero decimos que estamos teniendo una provincia muy cerrada, muy alambrada, con poco crecimiento”.

La provincia de La Pampa sostiene el equilibrio fiscal pero registra dificultades para ampliar la producción

Para la dirigente, el principal desafío está en generar una economía con mayor escala productiva. La Pampa tiene alrededor de 360 mil habitantes distribuidos en un territorio extenso y con baja densidad de población, una característica que, según explicó, obliga a buscar nuevas alternativas para ampliar la actividad.

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“El mayor desafío es la producción”, afirmó. Su planteo apunta a superar una estructura que, desde su perspectiva, se conformó alrededor de una provincia ordenada en términos fiscales pero con dificultades para agregar valor y ampliar sus mercados.

En ese sentido, cuestionó que parte de las materias primas producidas en La Pampa no logre desarrollar una cadena de valor más amplia dentro del territorio. Mencionó entre otros ejemplos la carne y la miel, y sostuvo que la provincia debería encontrar mecanismos para producir “en escala”.

También ubicó a la educación y la energía entre los desafíos de una eventual gestión. Sobre la matriz energética, señaló que La Pampa está comenzando a avanzar en energía fotovoltaica y consideró que las alternativas existentes todavía son insuficientes para las necesidades de desarrollo provincial.

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La propuesta sobre el SIRCREB

Uno de los puntos concretos que Mac Allister llevó a la entrevista fue su cuestionamiento al funcionamiento del SIRCREB, el sistema de recaudación que alcanza las acreditaciones bancarias. La dirigente sostuvo que el esquema genera dificultades para contribuyentes que regularizan sus deudas pero permanecen afectados por las retenciones.

La estrategia electoral busca evitar las elecciones PASO mediante la conformación de una candidatura de consenso (Infobae en Vivo)

“Si a vos te retienen, tenés que en el momento que vos pagás poder salir de esa situación”, planteó. Según explicó, la provincia no estaría permitiendo que quienes cancelan sus obligaciones abandonen rápidamente el sistema.

Su propuesta es modificar ese mecanismo sin promover el incumplimiento tributario. “Uno no puede promocionar que uno tiene que ser evasor”, aclaró, antes de resumir su planteo: “Cobrás el impuesto, salís rápidamente del SIRCREB”.

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La dirigente también señaló que su equipo mantiene reuniones con sectores productivos, industriales y emprendedores para definir cuáles deberían ser las primeras medidas de una eventual gestión. Rechazó que su enfoque esté centrado en subsidios y habló, en cambio, de trabajar junto con las entidades vinculadas a la producción. “Creo que esos primeros días van a ser fundamentales”, afirmó.

Mac Allister vinculó esa agenda con la necesidad de modernizar la administración pública. Según explicó, La Pampa comenzó a digitalizar procesos recién durante la pandemia y ahora busca incorporar herramientas de inteligencia artificial. Para la dirigente, sin embargo, la incorporación de esa tecnología requiere primero transformar los procedimientos existentes: “Primero tenemos que digitalizar procesos”.

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Con ese diagnóstico, la presidenta del Tribunal de Cuentas busca instalar su candidatura dentro de una negociación más amplia. Su nombre ya está sobre la mesa, pero la estrategia que propone para 2027 apunta a que el PRO, la UCR y La Libertad Avanza puedan acordar antes de llegar a una eventual interna. “Estamos tratando de resolverlo sin una elección PASO”, insistió.

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