Crea tus propias Guerreras K-Pop: guía paso a paso para hacer recortables

El primer paso técnico consiste en diseñar la figura en una pose firme y simétrica. (Composición Infobae: Netflix / Gemini)

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Los recortables de Guerreras K-Pop se convirtieron en una manualidad que fusiona dos universos visuales: el brillo y la moda vanguardista de los ídolos del pop coreano y la estética de acción propia de las heroínas. Diseñar una colección propia implica crear una figura base sólida y un conjunto de prendas, peinados y armas que se cambian mediante pestañas doblables, lo que permite reinventar el personaje sin necesidad de dibujar una figura nueva cada vez.

El concepto de Guerrera K-Pop se sostiene sobre dos facetas que conviven en un mismo personaje. La primera es la fase idol, vinculada al escenario: trajes brillantes, micrófonos, peinados elaborados, botas altas y accesorios que buscan llamar la atención bajo las luces.

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La segunda es la fase guerrera, orientada a la acción: armaduras futuristas, arneses de cuero, capas, armas estilizadas como bastones de luz o katanas de neón, y marcas o visores tácticos que refuerzan el carácter combativo del personaje.

Los recortables de Guerreras K-Pop se convirtieron en una manualidad que fusiona dos universos visuales. (Netflix)

Antes de dibujar cualquier prenda, conviene decidir cómo se combinan ambas facetas en la guerrera que se va a crear, ya que esa definición marca el tono de todo el vestuario posterior.

Materiales necesarios para hacer recortables de las Guerreras K-Pop

Para construir la base de la figura y sus refuerzos se recomienda cartulina blanca resistente, papel opaco de gramaje medio, entre 120 y 180 gramos por metro cuadrado, o papel fotográfico mate.

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El proceso de dibujo y color requiere lápiz, borrador, delineadores finos de tinta negra resistentes al agua, marcadores, lápices de colores o pintura acrílica.

Para el montaje final hacen falta tijeras finas de precisión, un bisturí de arte o cutter, regla, pegamento en barra y cinta adhesiva transparente. De manera opcional, puede usarse papel adhesivo transparente o plastificado en frío para proteger las piezas terminadas y prolongar su vida útil.

Paso a paso para hacer recortables de las Guerreras K-Pop. (Gemini)

Cómo dibujar la muñeca base y darle rigidez

El primer paso técnico consiste en diseñar la figura en una pose firme y simétrica, de frente, con los brazos ligeramente separados del cuerpo y las piernas alineadas, lo que facilita que la ropa encaje sin doblarse.

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Las manos se dibujan abiertas o en puño suave, de modo que los accesorios como micrófonos o armas puedan colocarse o encajarse más adelante.

La muñeca se ilustra vistiendo únicamente ropa interior ajustada o un traje básico de entrenamiento, para que las prendas exteriores no sobresalgan por debajo de la figura.

En cuanto al rostro y el cabello, se busca una expresión decidida. Si se planea intercambiar peinados, la base de la cabeza se dibuja con un corte corto o recogido muy pegado, mientras las pelucas o cabelleras se elaboran como piezas independientes.

Las Guerreras K-Pop es una película animada de fantasía y música estrenada en 2025 por Sony Pictures Animation y Netflix.

Una vez definido el dibujo, se delinea con marcador fino negro y se colorea con sombras suaves en la piel, resaltando detalles como maquillaje o tatuajes futuristas.

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Después se pega el dibujo sobre una capa adicional de cartulina gruesa para darle rigidez y se recorta dejando un borde blanco muy fino, de aproximadamente un milímetro, alrededor del contorno, con el fin de no dañar los detalles del delineado.

Cómo diseñar y armar el vestuario con pestañas de sujeción

Para crear el armario, se coloca un papel delgado o transparente sobre la muñeca base y se marca suavemente a lápiz el contorno de hombros, cintura, caderas y brazos, calcando así la silueta que servirá de guía.

Sobre esa silueta se diseñan las prendas según la fase que se quiera representar. El atuendo k-pop incluye faldas plisadas, chaquetas oversize, arneses, botas militares y tops metálicos. El atuendo de guerrera se compone de hombreras metálicas, capas de neón, protectores de brazos y visores de estética cyberpunk.

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Las Guerreras K-Pop es un grupo musical que esconde una identidad secreta como cazadoras de demonios. (Zurisaddai González/Infobae)

El paso decisivo de todo el proceso es añadir las pestañas de sujeción: pequeños rectángulos que salen de los bordes de la ropa y permiten fijarla a la figura al doblarse por detrás.

Estas pestañas se ubican en zonas estratégicas como los hombros, los lados de la cintura, los muslos y los tobillos cuando la prenda incluye botas. El ancho recomendado es de entre 0,5 y 1 centímetro, lo suficiente para que se doblen sin romperse.

Finalmente, los trajes se pintan, se delinean y se recortan incluyendo las pestañas como parte de la pieza, ya que separarlas del resto del contorno haría imposible sujetar la prenda a la figura.

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Conoce cómo hacer stickers de Las Guerreras K-Pop. (Gemini)

Accesorios, armas intercambiables y base de exhibición

Los accesorios de mano, como micrófonos, katanas o bastones de luz, se elaboran dibujando el objeto y practicando una pequeña ranura horizontal en la mano de la muñeca base con el bisturí de arte. El objeto lleva una lengüeta en su parte trasera que se inserta directamente en esa ranura.

Como complemento, pueden crearse efectos de poder: auras de energía o escudos circulares que se sujetan a la figura por detrás mediante un aro de papel.

Para que la guerrera se mantenga de pie en exhibición existen dos alternativas. La primera consiste en cortar una tira de cartulina de 3 centímetros por 12 centímetros, doblarla en forma de triángulo o de “L” e integrarla en la parte trasera de los pies. La segunda es construir una peana circular de cartón con una ranura central en la que encajen los pies de la figura.

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En este momento, Rumi presenta en solitario la famosa canción Golden. (Netflix)

Consejos para mantener coherencia y durabilidad en la colección

Un aspecto que facilita el intercambio de ropa entre distintas figuras es mantener la misma escala para todas las guerreras del grupo, de forma que un traje diseñado para una pueda usarse en otra sin ajustes adicionales.

La durabilidad de las piezas mejora si se aplica cinta adhesiva transparente o plastificado en frío sobre las pestañas antes de recortarlas, lo que permite cientos de cambios de ropa sin que se doblen ni se rompan.

Por último, asignar a cada integrante del grupo un color de guerrera propio, por ejemplo violeta neón, dorado táctico o rosa ciberpunk, da cohesión visual al conjunto y ayuda a identificar rápidamente a cada personaje dentro de la colección.

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