Economía

Argentina y EEUU firmarán un acuerdo de inversiones para infraestructura: incluye USD 6.000 millones para el proyecto exportador de gas

El canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado, Chris Landau, anunciarán mañana este emprendimiento bilateral que será respaldado por el Exim Bank e inversores privados. Comenzará por el Argentina LNG

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señala con el dedo mientras recibe al presidente de Argentina, Javier Milei, en la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos. (REUTERS/Jonathan Ernst)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señala con el dedo mientras recibe al presidente de Argentina, Javier Milei, en la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos. (REUTERS/Jonathan Ernst)
Guardar

Enviado especial a New York, Estados Unidos - Argentina y Estados Unidos firman mañana un ambicioso proyecto de inversiones destinado a obras de infraestructura que permitirán un flujo constante de exportaciones de minerales críticos, materias primas y energía.

El canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado, Chris Landau, representarán a Javier Milei y Donald Trump, que han construido una alianza estratégica sin antecedentes en América Latina.

PUBLICIDAD

El objetivo primario del acuerdo sería cerrar un monto de 6.000 millones de dólares destinados a Argentina LNG, que es un proyecto multinacional que une a YPF con la petrolera italiana ENI y XRG de Emiratos Árabes. Esta iniciativa energética tiene el mayor RIGI presentado hasta ahora: USD 51.000 millones.

La financiación avalada por la administración sería respaldada por el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Exim Bank) e inversores privados.

El proyecto más grande

Argentina LNG ya aseguró compradores para parte de la producción que prevé exportar desde la costa de Río Negro. El proyecto, liderado por YPF junto con la italiana Eni y la emiratí XRG, aparece como una de las iniciativas centrales dentro de la agenda de infraestructura y gas natural licuado que la Argentina negocia con Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Un buque carguero azul, blanco y rojo navega sobre el mar azul dejando una estela blanca; el cielo es azul con nubes blancas y montañas lejanas en el horizonte
Argentina LNG ya aseguró compradores para parte de la producción que prevé exportar desde la costa de Río Negro

Según la documentación presentada ante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el desarrollo demanda USD 51.000 millones para las áreas de producción, transporte, procesamiento y exportación. El 70% del monto provendría de financiamiento internacional y el 30% restante sería aportado por los socios.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, había anticipado durante la feria Gastech 2026, celebrada esta semana en Bangkok, que la compañía se encuentra cerca de suscribir entre dos y tres contratos de exportación. Cada acuerdo abarcaría volúmenes de entre 0,5 y 1,5 millones de toneladas anuales de gas natural licuado (GNL). Bloomberg informó que las negociaciones están en su tramo final, mientras que fuentes al tanto de las conversaciones indicaron a Infobae que existen más entendimientos cerrados que los conocidos hasta ahora.

La sociedad espera adoptar en noviembre la decisión final de inversión. El esquema contempla que Eni y XRG, que poseen cerca del 32% cada una de la participación accionaria, reciban además una parte del GNL producido. Por esa condición, ambos grupos tienen asegurado un volumen como compradores, por lo que los contratos actualmente en negociación corresponden al remanente destinado a clientes externos.

Horacio Marín, presidente de YPF (REUTERS/Agustin Marcarian)
Horacio Marín, presidente de YPF (REUTERS/Agustin Marcarian)

La iniciativa incluye la instalación de dos unidades flotantes de licuefacción frente al Golfo San Matías. La capacidad inicial prevista asciende a 12 millones de toneladas anuales, con posibilidad de ampliarla a 18 millones. El abastecimiento requerirá un gasoducto de 527 kilómetros desde Neuquén, un conducto para líquidos asociados y una planta de tratamiento.

Los recursos que sostendrán el proyecto proceden de Vaca Muerta. YPF concentrará el 36% de las operaciones de producción, mientras que Eni y XRG tendrán el 32% cada una. Las áreas estarán a cargo de UPCO ARLNG I S.A.U., la firma creada para administrar esta etapa del negocio.

El armado financiero también avanzó durante los últimos meses. Marín señaló en marzo, durante CERAWeek, que 47 bancos participaron de las conversaciones iniciales para una primera fase valuada en USD 15.500 millones. Las propuestas recibidas equivalieron a 2,4 veces el financiamiento requerido. JP Morgan y Santander trabajan en la estructuración de la operación, que YPF prevé definir antes de fin de año.

En paralelo, la empresa abrió una licitación cercana a USD 2.000 millones para proveer tubos destinados a dos gasoductos de 48 pulgadas y a un poliducto de 24 pulgadas. La adjudicación se proyecta para noviembre o para los primeros días de diciembre.

Temas Relacionados

Argentina LNGRelacion bilateral con EEUUVaca Muerta

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Deuda: el Gobierno canjeó el 75% de un bono atado al dólar y redujo un foco de tensión cambiaria

Economía postergó más de USD 3.300 millones de la letra dólar linked que vence el 30 de septiembre y alivió parte de los compromisos que el Tesoro deberá refinanciar a fin de mes

Deuda: el Gobierno canjeó el 75% de un bono atado al dólar y redujo un foco de tensión cambiaria

Vista Energy reabrió la emisión un bono internacional y levantó USD 400 millones

La petrolera colocará los nuevos títulos al 99,473% de su valor nominal, con un rendimiento promedio de 7,950%, y prevé completar la operación el 9 de octubre de 2026

Vista Energy reabrió la emisión un bono internacional y levantó USD 400 millones

Misión del FMI en la Argentina: cómo se posiciona el Gobierno ante la meta de reservas que nunca se cumplió sin un “perdón”

El equipo técnico del organismo se encuentra en la Argentina para evaluar la evolución del programa. El debate se concentra en la diferencia entre las compras de divisas y la exigencia de recomponer activos netos antes de diciembre

Misión del FMI en la Argentina: cómo se posiciona el Gobierno ante la meta de reservas que nunca se cumplió sin un “perdón”

Jornada financiera: cayeron los bonos argentinos y el riesgo país tocó un máximo en casi cinco meses

Los títulos públicos en dólares perdieron 0,9% en promedio. El indicador de JP Morgan avanzó a los 555 puntos básicos. El S&P Merval quedó neutro y el petróleo cayó por quinta rueda consecutiva. El dólar siguió a $1.535 en el Banco Nación

Jornada financiera: cayeron los bonos argentinos y el riesgo país tocó un máximo en casi cinco meses

Subibaja IA en la bolsa: una de las estrellas del sector cotiza cerca de su valoración más baja en más de una década

El múltiplo sobre beneficios previstos a doce meses bajó de 17 veces, la mitad del nivel de 2025 y por debajo de las más de 25 veces registradas en mayo, según Bloomberg

Subibaja IA en la bolsa: una de las estrellas del sector cotiza cerca de su valoración más baja en más de una década

DEPORTES

Quiénes son los tenistas argentinos que comienzan la gira asiática esta semana

Quiénes son los tenistas argentinos que comienzan la gira asiática esta semana

El sentido mensaje de Colapinto a Messi por su despedida de la selección argentina: “No te vayas nunca”

La sugestiva frase de Kylian Mbappé sobre sus raíces africanas en plena carrera por el Balón de Oro

Pablo Prigioni fue ascendido en la NBA: el nuevo rol que ocupará en su equipo y el elogio de su "jefe"

Una leyenda del fútbol reveló que lo tentaron para volver a jugar a los 48 años: “El pie no envejece”

TELESHOW

La terrible amenaza que recibió Denisse González de una fanática de Bautista Mascia: “¿Cuándo te vas a morir?”

La terrible amenaza que recibió Denisse González de una fanática de Bautista Mascia: “¿Cuándo te vas a morir?”

Habló un amigo del hombre que amenazó a Homero Pettinato: "Cuando murió la madre, un tío lo internó"

La reacción de Emilia Mernes con Bandana por el video de Maldita Noche que encendió la polémica: “Cómo les gusta”

El incómodo reencuentro de Graciela Alfano con Matías Alé: "No lo reconocí"

Habló por primera vez Hernán, el hombre que amenazó de muerte a Homero Pettinato: “Cuando lo vi empecé a ver rojo”

INFOBAE AMÉRICA

Abelardo de la Espriella solicita a Laura Fernández eliminar el requisito de visa para que los colombianos ingresen a Costa Rica

Abelardo de la Espriella solicita a Laura Fernández eliminar el requisito de visa para que los colombianos ingresen a Costa Rica

Panamá expone ante Citi plan de $8,500 millones y recibe llamado para cuidar el grado de inversión

El partido 500 de la historia de la Liga de Naciones Concacaf tendrá lugar en una pequeña isla del Caribe

Guatemala inaugura los Primeros Juegos Deportivos Universitarios Nacionales

Dignidad que no se rinde: Fundación del Río recibirá el Premio WOLA 2026 por defender el territorio frente al autoritarismo en Nicaragua