Argentina y EEUU firmarán un acuerdo de inversiones para infraestructura: incluye USD 6.000 millones para el proyecto exportador de gas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señala con el dedo mientras recibe al presidente de Argentina, Javier Milei, en la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Guardar

Enviado especial a New York, Estados Unidos - Argentina y Estados Unidos firman mañana un ambicioso proyecto de inversiones destinado a obras de infraestructura que permitirán un flujo constante de exportaciones de minerales críticos, materias primas y energía.

El canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado, Chris Landau, representarán a Javier Milei y Donald Trump, que han construido una alianza estratégica sin antecedentes en América Latina.

PUBLICIDAD

El objetivo primario del acuerdo sería cerrar un monto de 6.000 millones de dólares destinados a Argentina LNG, que es un proyecto multinacional que une a YPF con la petrolera italiana ENI y XRG de Emiratos Árabes. Esta iniciativa energética tiene el mayor RIGI presentado hasta ahora: USD 51.000 millones.

La financiación avalada por la administración sería respaldada por el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Exim Bank) e inversores privados.

El proyecto más grande

Argentina LNG ya aseguró compradores para parte de la producción que prevé exportar desde la costa de Río Negro. El proyecto, liderado por YPF junto con la italiana Eni y la emiratí XRG, aparece como una de las iniciativas centrales dentro de la agenda de infraestructura y gas natural licuado que la Argentina negocia con Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Argentina LNG ya aseguró compradores para parte de la producción que prevé exportar desde la costa de Río Negro

Según la documentación presentada ante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el desarrollo demanda USD 51.000 millones para las áreas de producción, transporte, procesamiento y exportación. El 70% del monto provendría de financiamiento internacional y el 30% restante sería aportado por los socios.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, había anticipado durante la feria Gastech 2026, celebrada esta semana en Bangkok, que la compañía se encuentra cerca de suscribir entre dos y tres contratos de exportación. Cada acuerdo abarcaría volúmenes de entre 0,5 y 1,5 millones de toneladas anuales de gas natural licuado (GNL). Bloomberg informó que las negociaciones están en su tramo final, mientras que fuentes al tanto de las conversaciones indicaron a Infobae que existen más entendimientos cerrados que los conocidos hasta ahora.

PUBLICIDAD

La sociedad espera adoptar en noviembre la decisión final de inversión. El esquema contempla que Eni y XRG, que poseen cerca del 32% cada una de la participación accionaria, reciban además una parte del GNL producido. Por esa condición, ambos grupos tienen asegurado un volumen como compradores, por lo que los contratos actualmente en negociación corresponden al remanente destinado a clientes externos.

Horacio Marín, presidente de YPF (REUTERS/Agustin Marcarian)

La iniciativa incluye la instalación de dos unidades flotantes de licuefacción frente al Golfo San Matías. La capacidad inicial prevista asciende a 12 millones de toneladas anuales, con posibilidad de ampliarla a 18 millones. El abastecimiento requerirá un gasoducto de 527 kilómetros desde Neuquén, un conducto para líquidos asociados y una planta de tratamiento.

PUBLICIDAD

Los recursos que sostendrán el proyecto proceden de Vaca Muerta. YPF concentrará el 36% de las operaciones de producción, mientras que Eni y XRG tendrán el 32% cada una. Las áreas estarán a cargo de UPCO ARLNG I S.A.U., la firma creada para administrar esta etapa del negocio.

El armado financiero también avanzó durante los últimos meses. Marín señaló en marzo, durante CERAWeek, que 47 bancos participaron de las conversaciones iniciales para una primera fase valuada en USD 15.500 millones. Las propuestas recibidas equivalieron a 2,4 veces el financiamiento requerido. JP Morgan y Santander trabajan en la estructuración de la operación, que YPF prevé definir antes de fin de año.

PUBLICIDAD

En paralelo, la empresa abrió una licitación cercana a USD 2.000 millones para proveer tubos destinados a dos gasoductos de 48 pulgadas y a un poliducto de 24 pulgadas. La adjudicación se proyecta para noviembre o para los primeros días de diciembre.