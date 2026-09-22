Quiénes son los tenistas argentinos que comienzan la gira asiática esta semana

Se pone en marcha la gira asiática con destacada participación nacional

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Atrás quedaron las series de Copa Davis que se disputaron durante el último fin de semana en diferentes sedes del mundo. A partir de esta semana, los tenistas afrontarán un exigente recorrido por Asia que tendrá como principales destinos los torneos de China y culminará con el Masters 1000 de Shanghai, donde habrá presencia argentina.

Los primeros certámenes en ponerse en marcha serán los ATP 250 de Chengdu y Hangzhou, ambos en China. Tomás Etcheverry, ubicado en el puesto 30 del ranking mundial, llega después de mostrar señales de recuperación en su juego en el US Open, donde alcanzó los octavos de final antes de caer ante el estadounidense Alex Michelsen (34°). Ahora, el platense se presentará en el Hangzhou Olympics Sports Centre para disputar la tercera edición del torneo. Los anteriores campeones fueron el croata Marin Cilic (79°), en 2024, y el kazajo Alexander Bublik (21°), en 2025.

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El tenista argentino, que conquistó por primera vez un título en el ATP Tour sobre las canchas de polvo de ladrillo de Río de Janeiro, será el único representante nacional en el cuadro principal. Su participación comenzará directamente en la segunda ronda, ya que parte como tercer preclasificado. Allí espera por el vencedor del duelo entre el francés Kyrian Jacquet (107°) y el australiano Aleksandar Vukic (91°).

El cuadro también cuenta con los rusos Daniil Medvedev (6°) y Andrey Rublev (25°), quienes serán el primer y segundo preclasificado, respectivamente. Además, aparecen el paraguayo Daniel Vallejo (58°) y el francés Quentin Halys (49°).

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Sebastián Báez será el primer tenista argentino que iniciará su estadía en Asia (REUTERS/Go Nakamura)

A 1878 kilómetros de distancia se disputará el ATP 250 de Chengdu, cuyo último campeón es el chileno Alejandro Tabilo (32°). Sebastián Báez (51°) será el primer argentino en salir a la cancha. El bonaerense tuvo un magnífico comienzo de 2026 sobre superficies duras.

El pupilo de Sebastián Gutiérrez inició la temporada en la United Cup, donde encontró mucho más que un simple torneo de preparación. Aquella competencia, pensada inicialmente como una puesta a punto, terminó convirtiéndose en un impulso tanto anímico como tenístico. Allí consiguió la mejor victoria de su carrera al derrotar en tres sets al estadounidense Taylor Fritz (10°) y también superó al español Jaume Munar (66°) y al suizo Stanislas Wawrinka (141°).

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Luego alcanzó la final del ATP de Auckland, donde cayó ante el checo Jakub Mensik (15°). En ese certamen, además, consiguió una importante victoria en los cuartos de final frente al estadounidense Ben Shelton (4°). Posteriormente, en el Australian Open, se despidió en la segunda ronda.

El rival de Báez será el estadounidense Jenson Brooksby (77°), al cual venció en los dos enfrentamientos previos, en Auckland y el Masters 1000 de Roma, ambas en 2026. La organización dispuso que el encuentro comience en la madrugada de Argentina, desde las 02:00.

A su vez, los otros jugadores nacionales que se presentarán son Juan Manuel Cerúndolo (53°) frente al local Yi Zhou (273°), quien recibió una invitación para ser parte del cuadro principal y Camilo Ugo Carabelli (75°) con el portugués Nuno Borges (48°).

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