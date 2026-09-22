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La reacción de Emilia Mernes con Bandana por el video de Maldita Noche que encendió la polémica: “Cómo les gusta”

La cantante entrerriana publicó un mensaje en X tras los comentarios de Lowrdez Fernández y Lissa Vera sobre su negativa a grabar con el cuarteto

Emilia Mernes cuestionó en la red social X la difusión de un fragmento editado del streaming del programa Popstars
Emilia Mernes cuestionó en la red social X la difusión de un fragmento editado del streaming del programa Popstars
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Emilia Mernes salió al cruce de las declaraciones de Bandana luego de que se viralizara un fragmento del streaming de Popstars (Telefe) en el que dos integrantes del grupo la señalaron por la grabación en solitario del tema “Maldita noche”. La cantante entrerriana utilizó su cuenta de X para cuestionar la manera en la que circuló el video, sin referirse de manera directa a los reclamos planteados por sus colegas.

“Cómo les gusta cortar los clips donde quieren”, escribió la artista en la red social, en un mensaje publicado a las 22:58 del 20 de septiembre que acumuló más de 880 mil visualizaciones, además de 183 comentarios, 361 reposteos y 3.000 me gusta, según pudo constatarse en su propia cuenta. Con esa frase, la artista apuntó contra el recorte difundido en redes, sin desmentir ni confirmar el conflicto expuesto por las cantantes del grupo.

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La publicación de Mernes en la plataforma X superó las 880 mil visualizaciones tras la repercusión de la polémica
La publicación de Mernes en la plataforma X superó las 880 mil visualizaciones tras la repercusión de la polémica

La polémica se originó durante la transmisión de Popstars, cuando Lowrdez Fernández decidió referirse públicamente a Mernes en medio de la charla con sus compañeras. “Un saludo a Emilia que no quiso grabar Maldita noche con nosotras”, lanzó la integrante de Bandana, en una frase que generó sorpresa inmediata en el estudio. Lissa Vera, otra de las voces históricas de la banda, sumó tensión al comentario con una respuesta filosa. “Ay, pero embrollera, la verdadera embrollera”, disparó Vera.

La conversación escaló cuando Valen Rizzuti, presente en la transmisión, quiso conocer los detalles de la situación. Fernández explicó entonces que la producción del tema quedó bajo control exclusivo de la cantante, sin previo aviso al resto del grupo. “No sabemos, de repente nos dijeron, Emilia ya lo grabó sola, lo sacó”, relató.

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El intercambio se profundizó cuando Lissa Vera cuestionó de manera directa la decisión de Mernes de avanzar sin la participación de Bandana. “¿Con el permiso de quién?”, planteó la cantante, antes de sentenciar: “Yo no la bendije”. La frase resumió el malestar del grupo por la forma en la que se resolvió la grabación del tema, que originalmente pertenece al repertorio de la banda formada en 2001.

Lowrdez Fernández reveló en el streaming de Popstars un conflicto entre Bandana y Emilia Mernes por la canción “Maldita Noche” (Video: Popstars)

En medio de la tensión, Virginia da Cunha intentó bajar el tono del reclamo y recordó un gesto artístico previo de Mernes hacia el grupo. “Nos hizo un homenaje en pleno estadio Vélez”, señaló da Cunha, en referencia a una presentación anterior de la cantante. Sin embargo, Fernández no cedió en su postura y respondió con una frase que profundizó el cruce. “El homenaje que me lo hagan cuando estoy muerta”, afirmó.

El conflicto expuesto en el streaming tiene un antecedente registrado meses atrás por Valeria Gastaldi, otra integrante de Bandana, en el podcast Miami Open Mic. Según su relato, Mernes había intentado en su momento reunir a las cinco cantantes originales del grupo para interpretar juntas “Maldita noche” en el show de Vélez. “Divina Emilia, ella quería que vayamos las cinco, pero yo justo estaba lanzando mi material acá”, explicó Gastaldi sobre la propuesta que había recibido en aquella oportunidad.

De acuerdo con la versión de Gastaldi, la convocatoria no se concretó principalmente porque Ivonne Guzmán, otra de las integrantes originales, decidió no sumarse, dado que se había alejado por completo del proyecto musical del grupo. “Juntar a Bandana es una historia. Creo que tiene que ser muy jugosa la propuesta a nivel económico para hacerlo”, sostuvo la cantante sobre las dificultades que implica coordinar la agenda de las cinco integrantes.

Tras la viralización de los dichos de Fernández y Vera, la respuesta de Mernes en redes se limitó a cuestionar el modo en que se editó y circuló el fragmento del streaming, sin agregar más declaraciones sobre el fondo del reclamo planteado por Bandana.

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Emilia MernesBandanaLowrdez FernándezLissa VeraVirginia da CunhaValeria Gastaldi

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