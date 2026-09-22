Sociedad

Impactante rescate a una familia que quedó varada por la nieve en Neuquén: había una mujer embarazada

El operativo estuvo coordinado por diferentes organismos provinciales y trabajaron durante casi cuatro horas en el paraje Primeros Pinos. Las intensas nevadas provocaron que el auto no se pudiera mover en medio de la Ruta Provincial 13

El domingo por la mañana, un operativo coordinado por cuatro organismos provinciales trabajó durante casi cuatro horas en el paraje Primeros Pinos para poner a salvo a un hombre de 36 años, una joven de 26 y una nena de 11, todos en buen estado de salud al momento de ser asistidos
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Una familia oriunda de la localidad de Villa Pehuenia quedó varada en plena Ruta Provincial 13 de Neuquén, en el paraje Primeros Pinos, en medio de un temporal de nieve y viento blanco que se registró este domingo y complicó la circulación en toda la región cordillerana. Entre los tres ocupantes del vehículo había una mujer con 37 semanas de embarazo

El grupo familiar viajaba en un Renault Logan con destino a Zapala cuando la acumulación de nieve sobre la calzada hizo imposible que el auto continuara. A eso se sumó un factor que agravó la situación: el vehículo no contaba con cadenas para circular bajo esas condiciones. En el sector conocido como La Atravesada, las ráfagas de viento superaron los 120 kilómetros por hora y el viento blanco redujo la visibilidad a prácticamente cero. La familia —un hombre de 36 años, una joven de 26 y una nena de 11— no tenía forma de continuar por sus propios medios.

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El pedido de auxilio llegó a las autoridades durante la mañana del domingo. Cerca de las 11, efectivos de la Brigada Rural de Zapala partieron junto a operarios de Vialidad Provincial hacia el lugar. El operativo fue coordinado por la Secretaría de Emergencias de Neuquén e involucró, además, a equipos sanitarios del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y a personal de Defensa Civil.

Llegar hasta la familia no fue sencillo. La nieve acumulada sobre la calzada obligó a usar maquinaria pesada para abrir paso en distintos tramos del camino antes de poder alcanzar el vehículo detenido. Las condiciones en La Atravesada eran de las más difíciles registradas durante esa jornada en la zona.

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El vehículo Renault Logan viajaba hacia Zapala sin cadenas para nieve cuando la acumulación en la calzada impidió su paso
El vehículo Renault Logan viajaba hacia Zapala sin cadenas para nieve cuando la acumulación en la calzada impidió su paso

Una vez que los rescatistas llegaron hasta el Logan, los tres ocupantes fueron trasladados al campamento de Vialidad Provincial ubicado en el sector. Allí, personal del SIEN los examinó. El director de Protección Civil de Neuquén, Carlos Cruz, confirmó que los integrantes de la familia estaban en buen estado de salud y sin complicaciones, incluyendo la mujer con el embarazo avanzado, según informó Patagonia Press.

Con el campamento como refugio temporal, los operarios continuaron las maniobras para liberar el vehículo. El operativo concluyó cerca de las 15 y, una vez retirado el auto de la nieve, las autoridades escoltaron a la familia hasta Zapala.

El rescate tuvo lugar durante una jornada de condiciones meteorológicas adversas en distintos puntos de Neuquén. Cruz precisó que las ráfagas superaron los 120 km/h en sectores cordilleranos y precordilleranos, mientras que en el área de la Confluencia, en el Alto Valle, se registraron vientos de entre 85 y 87 km/h.

Desde Protección Civil destacaron la necesidad de contar con los elementos adecuados —en particular, cadenas para nieve— antes de circular por zonas de montaña en jornadas con ese tipo de condiciones. En este caso, la ausencia de ese equipamiento fue uno de los factores que impidió que el vehículo pudiera seguir avanzando.

Rescataron a un grupo de montañistas que habían quedado varados por la nieve

Mendoza: rescataron a un grupo de montañistas que habían quedado varados por la nieve
Los andinistas quedaron aislados en las inmediaciones del refugio San Bernardo sin acceso a sus vehículos por la nieve acumulada sobre la calzada

Tras el temporal de nieve que afectó a la zona cordillerana de Mendoza hace tres semanas, los maquinistas de la Dirección Provincial de Vialidad lograron esta mañana habilitar tres kilómetros adicionales del circuito de Vallecitos y rescatar a un grupo de montañistas que permanecía aislado sin acceso a sus vehículos, de acuerdo con información oficial del Gobierno de Mendoza.

La operación permitió llegar hasta el refugio San Bernardo, punto hasta donde el camino había quedado bloqueado por la acumulación de nieve. Según precisó el Gobierno de Mendoza, las nevadas de los últimos días dejaron más de 10 centímetros de nieve en la base del circuito y más de medio metro desde San Bernardo hacia arriba, lo que demandó un trabajo arduo en las tareas de despeje.

Al llegar a ese refugio, los equipos de Vialidad Mendoza se encontraron con un grupo escuela de andinistas que había quedado atrapado con sus carpas y equipamiento en las inmediaciones del lugar. Sin posibilidad de regresar con sus automóviles —el camino estaba cerrado por la nieve acumulada sobre la calzada—, los montañistas aguardaban el avance de las máquinas para poder salir de la zona.

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