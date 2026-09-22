Dignidad que no se rinde: Fundación del Río recibirá el Premio WOLA 2026 por defender el territorio frente al autoritarismo en Nicaragua

Un ambientalista nicaragüense sostiene una planta frente a un paisaje natural, en una obra que simboliza la demanda de justicia ecológica frente a Daniel Ortega y Rosario Murillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Fundación del Río fue elegida para recibir el Premio WOLA de Derechos Humanos 2026, un reconocimiento de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) a su trabajo de defensa ambiental y territorial junto a comunidades indígenas y afrodescendientes de Nicaragua.

La distinción formará parte del Mes de los Premios de Derechos Humanos que WOLA celebrará durante octubre. La entidad estadounidense transformó en 2025 su tradicional gala anual en una programación de un mes, con entrevistas, análisis y contenidos audiovisuales dedicados a personas y movimientos que defienden la democracia y los derechos humanos en América.

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El trabajo territorial de la organización nicaragüense

Según la presentación de los homenajeados, Fundación del Río lleva décadas dedicada a la defensa de los recursos naturales del país y al acompañamiento de comunidades que reclaman la protección de sus territorios.

WOLA señaló que la organización desarrolló esas tareas en un contexto de restricciones políticas en Nicaragua, marcado por el exilio de integrantes de la sociedad civil, la censura y el acoso estatal. La institución remarcó que el reconocimiento busca visibilizar a quienes sostienen la defensa de libertades democráticas y derechos comunitarios en la región.

Fundación del Río recibirá el Premio WOLA de Derechos Humanos 2026.

El galardón y su integración al programa de octubre

El Mes de los Premios de Derechos Humanos de WOLA reunirá historias de los homenajeados de 2026 y de años anteriores. La iniciativa apunta a extender durante octubre la difusión de las causas que antes concentraba en una única ceremonia.

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El galardón reconoce la labor de Fundación del Río en la protección ambiental y la defensa de los derechos territoriales de comunidades indígenas y afrodescendientes nicaragüenses. De acuerdo con el anuncio de WOLA, la entidad no figura como nominada: fue confirmada como ganadora del Premio WOLA de Derechos Humanos de 2026.

La organización monitorea la situación de deterioro ambiental de Nicaragua, con un enfoque prioritario en los factores que afectan las áreas protegidas y los territorios indígenas del país, y da seguimiento a la gestión de las políticas públicas ambientales implementadas por el régimen de Daniel Ortega. Entre sus compromisos figura la defensa y protección de la Reserva Biológica Indio Maíz, reconocida como uno de los ecosistemas más importantes de Mesoamérica.

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La fundación fortalece capacidades productivas y promueve la diversificación económica con grupos campesinos e indígenas en Costa Rica y Nicaragua, mediante iniciativas agroecológicas y de comercialización que favorecen su autogestión. Acompaña el mejoramiento de las capacidades organizativas y fomenta el empoderamiento económico de mujeres exiliadas nicaragüenses con el propósito de mejorar sus condiciones de vida y dotarlas de herramientas para su eventual retorno.

Fotografía de archivo en la que se captó al biólogo, investigador y activista ambiental nicaragüense y director de la Fundación del Río, Amaru Ruiz, exiliado en Costa Rica. EFE/Quique Garcia

Incidencia internacional, Educación ambiental y Agenda ambiental

La organización fortalece los vínculos entre liderazgos y organizaciones para la defensa de los bienes naturales y de los territorios indígenas y afrodescendientes en Nicaragua. Desarrolla procesos de monitoreo, documentación y fiscalización del cumplimiento del marco de protección ambiental y de derechos humanos, y presenta denuncias y demandas ante mecanismos internacionales frente al incumplimiento de medidas de protección nacional e internacional.

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La fundación promueve la conservación de las Reservas de Biosfera del país y establece propuestas dirigidas a la nación con el objetivo de colaborar en la construcción de una Nicaragua democrática, libre, con justicia social y respetuosa de sus bienes naturales.

Fundación del Río mantuvo sus denuncias desde el exilio

El ambientalista Amaru Ruiz vinculó la persecución del régimen de Nicaragua contra la organización con sus denuncias por el incendio en la Reserva Biológica Indio Maíz en 2018 y con su rechazo previo al proyecto de canal interoceánico. Recordó que Fundación del Río lleva más de 37 años de trabajo ambiental, con tres décadas de presencia en Nicaragua.

“Más de 5.635 organizaciones han sido canceladas”, aseguró Ruiz al describir el impacto de las medidas contra asociaciones civiles. Añadió que el caso de Fundación del Río permanece ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tribunal regional, en etapa de revisión de fondo, por la presunta vulneración de la libertad de asociación.

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