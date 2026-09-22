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La terrible amenaza que recibió Denisse González de una fanática de Bautista Mascia: “¿Cuándo te vas a morir?”

La influencer aseguró que la acosadora consiguió sus mails laborales, crea cuentas alternativas en Instagram y le escribe a diario desde su salida del reality

La ex “Gran Hermano” relató que recibe mensajes diarios con advertencias para que se separe de su pareja y explicó que nunca denunció a la acosadora
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Luego de que diversas figuras revelaran las situaciones de acoso que viven en redes sociales, Denisse González decidió hacer público el calvario que atraviesa ella con una fanática de su novio, Bautista Mascia. Según contó la joven, esto empezó hace tres años, llevándola a recibir correos electrónicos diarios y amenazadores de esta mujer.

Todo comenzó cuando González hizo pública la situación durante una entrevista en La Mañana con Moria, por eltrece, a la que había asistido inicialmente para hablar de un problema de salud. La ex participante del reality intervino cuando el programa abordaba el caso de Homero Pettinato y las amenazas recibidas por su expareja, Sofía “La Reini” Gonet, quien denunció el acoso de un hombre desde hace una década. En ese contexto, González decidió exponer una situación que, según explicó, había mantenido en reserva.

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“Hace tres años que a mí me mandan mails todos los días diciéndome que me separe de mi pareja. Una mujer que claramente está obsesionada —porque eso no es amor— con mi pareja. Y me manda todos los días mails, que marco como spam”, relató.

La influencer señaló que los mensajes escalaron a amenazas directas. “Antes de ayer me preguntó: ‘¿Cuándo te vas a morir?Está obsesionada con mi pareja”, afirmó. También indicó que su reciente problema de salud incrementó la llegada de mensajes que, según dijo, la instan a morir.

Primer plano de una mujer rubia con flequillo, aro en la nariz y micrófono de diadema sobre un fondo rosado
Denisse González reveló que sufre acoso digital desde hace tres años por parte de una mujer obsesionada con Bautista Mascia

González aseguró que seguidores le enviaron fotografías y datos de la mujer, aunque nunca presentó una denuncia. “Nunca le vi la cara. Me han mandado fotos de ella, me han dicho su nombre y su apellido, pero la realidad es que nunca me animé a denunciar”, expresó.

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Según su relato, la persona habría conseguido direcciones de correo que utiliza para trabajar y también se comunica con ella por Instagram mediante distintas cuentas. “Es una persona que se ve que en el reality, en Gran Hermano, miró, se enamoró, se obsesionó y a partir de ahí consiguió mis mails, que en realidad son mails de trabajo, y me manda mensajes todos los días desde que salí”, sostuvo.

Al explicar por qué no recurrió a la Justicia, concluyó: “No le quise dedicar tiempo y, como no se volvió algo de yo verla sino que fue algo por redes, yo le resté importancia. Por Instagram también me habla, hace multicuentas”.

Un mes después de su última internación, Denisse González contó que padece púrpura trombocitopénica idiopática, un cuadro que le provocó una marcada baja de plaquetas y la llevó a ser hospitalizada en dos oportunidades. La ex participante de Gran Hermano dio detalles de su diagnóstico durante su visita a La Mañana con Moria, el ciclo de eltrece.

Denisse González confirmó el diagnóstico de púrpura trombocitopénica idiopática tras permanecer hospitalizada en dos ocasiones
Denisse González confirmó el diagnóstico de púrpura trombocitopénica idiopática tras permanecer hospitalizada en dos ocasiones

“Es una enfermedad muy particular, pero por lo que tengo entendido le pasa a muchas personas. Mi enfermedad se llama púrpura trombocitopénica idiopática. En mi caso es idiopática porque no se sabe la causa que lo provocó”, explicó. Luego describió la función de las plaquetas: “Cuando vos te cortás, automáticamente las plaquetas se juntan en tu cuerpo y hacen de taponcito para controlar las hemorragias”.

González contó que el diagnóstico surgió a partir de una consulta de rutina y derivó en una internación. “Fui a hacerme un chequeo de rutina y terminé internada”, relató. También precisó que llegó a tener 1.000 plaquetas y explicó el riesgo que implicaba ese nivel: “Yo llegué a tener mil plaquetas. Al mínimo contacto o mismo los pequeños vasitos sanguíneos en nuestro cuerpo que constantemente se van rompiendo, mi cuerpo no lo puede controlar, entonces yo corría riesgo de tener una hemorragia interna”.

La joven contó el proceso por el que tuvo que pasara y el grupo de apoyo que encontró Video: La mañana con Moria- El Trece)

En ese período, debió adoptar cuidados para evitar posibles sangrados. “Estaba en un estado de riesgo, entonces no me podía ni siquiera lavar los dientes”, afirmó. Consultada sobre la principal complicación que podía sufrir, confirmó que existía la posibilidad de un sangrado intracerebral.

El médico Guillermo Capuya, panelista del programa, señaló que la denominación actual del trastorno es púrpura trombocitopénica inmune. Según explicó, puede estar asociada a un déficit de vitamina B12, al uso de determinados medicamentos —como la heparina—, a una menor producción de plaquetas o a su destrucción. Además, indicó que los tratamientos incluyen corticoides, inmunoglobulina y otras alternativas terapéuticas; en algunos casos, añadió, el bazo destruye las plaquetas y puede evaluarse una esplenectomía.

A un mes de su última internación, González aseguró que se encuentra estable, aunque habló de las dificultades emocionales que le generó el diagnóstico. “Es muy raro cómo la vida te va presentando problemas de un día para el otro y vos los tenés que afrontar”, sostuvo ante Moria Casán. “Estoy muy sensible. Me hace mal verme así. Yo sé que tengo una enfermedad, pero yo no soy la enfermedad”.

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