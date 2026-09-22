El partido 500 de la historia de la Liga de Naciones Concacaf tendrá lugar en una pequeña isla del Caribe

El cruce entre Islas Caimán y Dominica representará el partido número 500 en la historia de la competencia regional. (Cortesía: Concacaf)

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La quinta edición de la Liga de Naciones de Concacaf comenzará el miércoles 23 de septiembre de 2026 con la participación de las 41 Asociaciones Miembro, y definirá la única ruta de clasificación hacia la Copa Oro Concacaf 2027. El torneo abarcará las Ligas A, B y C, tendrá actividad hasta marzo de 2027 y celebrará su partido número 500, anunció Concacaf.

La primera ventana internacional, entre septiembre y octubre, reunirá 74 partidos de fase de grupos. La Liga C abrirá la competencia el 23 de septiembre, mientras que las Ligas A y B iniciarán sus encuentros al día siguiente.

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El jueves 24 de septiembre, Islas Caimán y Dominica disputarán el encuentro 500 de la historia de la Liga de Naciones en el Windsor Park de Roseau, capital de Dominica. El partido contará con parches conmemorativos y balones personalizados.

La Copa Oro 2027, definida por el desempeño en las tres ligas

Los cuatro vencedores de los cuartos de final de la Liga A y los cuatro ganadores de grupo de la Liga B obtendrán el pase directo a la Copa Oro Concacaf 2027.

Los cuatro semifinalistas de la Liga A y los ganadores de grupo de la Liga B clasificarán de forma directa a la Copa Oro. (Cortesía: Concacaf)

También accederán a los Prelims de la Copa Oro: los cuatro equipos de la Liga A que lleguen a cuartos de final sin clasificarse para las finales de la Liga de Naciones, los terceros y cuartos de cada grupo de esa división y los dos mejores segundos de la Liga B.

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Los quintos y sextos de cada grupo de la Liga A jugarán el Play-In de las Ligas A y C junto con los tres ganadores de grupo de la Liga C y el mejor segundo de esa categoría. Los cuatro vencedores de esa instancia ingresarán a los Prelims.

Los 14 equipos de los Prelims jugarán siete eliminatorias de ida y vuelta en marzo de 2027. Los ganadores de cada serie completarán los cupos procedentes de la Liga de Naciones para la Copa Oro.

México, Estados Unidos, Canadá y Panamá esperan en cuartos de final

La Liga A reunirá a 16 selecciones y combinará una fase de grupos con los cuartos de final. Las 12 selecciones peor ubicadas de esa categoría en el Ranking de Concacaf se distribuirán en dos grupos de seis bajo un sistema suizo: cada equipo jugará cuatro encuentros, dos como local y dos como visitante.

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El Grupo A estará integrado por Costa Rica, Haití, Trinidad y Tobago, Curazao, Nicaragua y República Dominicana. Honduras, Jamaica, Guatemala, Surinam, Martinica y El Salvador conformarán el Grupo B.

Catorce selecciones disputarán las series de eliminatoria en los Prelims de marzo de 2027 para conseguir los últimos pases al torneo continental. (Cortesía: Concacaf)

Los dos primeros de cada zona avanzarán a los cuartos de final, donde se sumarán México, Estados Unidos, Canadá y Panamá, preclasificados directamente para esa ronda. Los cruces se establecerán según el Ranking de Concacaf posterior a la ventana de septiembre y octubre y el rendimiento de los clasificados en la fase de grupos.

El cuarto mejor preclasificado enfrentará al mejor líder de grupo, mientras que el tercero jugará contra el siguiente mejor primero. El segundo mejor preclasificado se medirá con el mejor segundo, y el primero lo hará ante el otro segundo clasificado.

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Los cuartos de final se jugarán a ida y vuelta en noviembre de 2026. Los cuatro vencedores en el marcador global avanzarán a las Finales de la Liga de Naciones, previstas para marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

La Liga B tendrá 16 participantes, repartidos en cuatro grupos de cuatro. Cada selección disputará dos partidos ante cada rival de su zona, para un total de seis encuentros durante las ventanas de septiembre-octubre y noviembre.

Guyana, Puerto Rico, Dominica e Islas Caimán competirán en el Grupo A. Guadalupe, Bermudas, Santa Lucía y Barbados integrarán el B; Cuba, Granada, San Cristóbal y Nieves y Bonaire formarán el C; y Guayana Francesa, San Vicente y las Granadinas, Belice y Sint Maarten estarán en el D.

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El SoFi Stadium de Los Ángeles recibirá las Finales de la Liga de Naciones de Concacaf en marzo de 2027. (Cortesía: Concacaf)

Los encuentros de la Liga B se jugarán en sedes centralizadas, un formato incorporado en la edición anterior para reducir las exigencias de traslado y facilitar la organización de los partidos. Los cuatro líderes de grupo avanzarán al Campeonato de la Liga B, que definirá al campeón de la categoría.

La Liga C contará con nueve equipos distribuidos en tres grupos de tres. Cada selección jugará dos veces contra sus rivales de zona y completará cuatro partidos durante la ventana de septiembre y octubre, también en sedes centralizadas.

Montserrat, Islas Turcas y Caicos e Islas Vírgenes Británicas integrarán el Grupo A. Antigua y Barbuda, Aruba y Anguila estarán en el B, mientras que Saint Martin, Bahamas e Islas Vírgenes de los Estados Unidos formarán el C.

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Los tres líderes de grupo y el mejor segundo clasificado disputarán el Campeonato de la Liga C. Esa definición y el Campeonato de la Liga B se realizarán por primera vez en marzo de 2027, junto con las Finales de la Liga de Naciones.