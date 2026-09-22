El sentido mensaje de Colapinto a Messi por su despedida de la selección argentina: “No te vayas nunca”

El comentario de Franco Colapinto a Lionel Messi por su despedida de la selección argentina (@AlpineF1Team)

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Franco Colapinto dejó un comentario cargado de emotividad en el posteo con el que Lionel Messi presentó la camiseta que utilizará en su último partido con la selección argentina. El piloto del equipo Alpine de Fórmula 1 admira y respeta al crack rosarino.

“Qué ganas que no te vayas nunca. Lo que te vamos a extrañar”, escribió el piloto, acompañado de un emoji de lágrimas, en medio de los preparativos para el Gran Premio de Azerbaiyán.

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El saliente capitán de la Albiceleste publicó el lunes un video en sus redes sociales en el que descuelga la casaca utilizada en el Mundial 2026 para dar paso a un nuevo diseño. “Último partido… Una camiseta para toda la vida”, escribió Messi junto a las imágenes, en referencia al encuentro ante Benín que disputará el 6 de octubre en el estadio Monumental.

El vínculo entre ambos deportistas se remonta a mayo de este año, durante el fin de semana del Gran Premio de Miami. El piloto visitó al futbolista en el predio del Inter Miami y, días después, el capitán de la Selección devolvió el gesto al acercarse al paddock junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos. Desde entonces, los intercambios de mensajes en redes sociales se repitieron en varias ocasiones.

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El video que compartió Messi sobre su despedida en la selección argentina

El comentario de Colapinto se sumó a una ola de reacciones de figuras del deporte internacional. Entre ellas se destacó la del brasileño Neymar, ex compañero de Messi en el Barcelona, quien respondió con emojis de aplausos. El mensaje del piloto argentino fue uno de los que más repercusión generó entre los seguidores, en sintonía con el sentimiento de buena parte del público local ante el cierre de una etapa.

La casaca que Messi vestirá en su despedida tendrá un diseño exclusivo: base celeste con una franja vertical blanca en el centro, número y apellido en tonos dorados, y el Sol de Mayo estampado en la espalda. El modelo, pensado para la ocasión, reemplaza al utilizado durante la última Copa del Mundo.

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Messi había anunciado su retiro de la selección argentina el 31 de agosto, después de más de dos décadas con la camiseta albiceleste. Tras el subcampeonato en el Mundial 2026, el capitán explicó que consideraba llegado el momento de cerrar ese ciclo y agradeció el respaldo recibido a lo largo de su carrera con el combinado nacional.

En aquel anuncio, el piloto de F1 le escribió a Messi: “No existen palabras de agradecimiento que jamás vayan a alcanzar... somos unos afortunados de haberte tenido y disfrutado durante tanto tiempo. Gracias por haberte levantado una y otra vez y dado todo por hacer feliz a un país entero sos el ejemplo”.

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Messi y Colapinto, el día que se conocieron en el predio del Inter Miami (@francolapinto)

El partido despedida de Messi se jugará ante Benín, dentro de una ventana de fecha FIFA en la que la Scaloneta también enfrentará a Bolivia y Burkina Faso. La venta de entradas, que en un principio iba a habilitarse el martes, fue reprogramada por la AFA para el jueves 24 de septiembre a las 18hs, a través del sitio Deportick. Los precios oscilarán entre los $ 90.000 y los $ 480.000.

Mientras se despide a Messi de la Selección, Colapinto atraviesa la previa del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, que se correrá entre el jueves 24 y el sábado 26 de septiembre en el circuito callejero de Bakú. El piloto de Alpine, llega a la cita tras sumar puntos en el Gran Premio de España, resultado que definió como un cierre positivo de la etapa europea de la temporada.

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“El circuito de Bakú es otro trazado de alta velocidad que combina tramos urbanos y muros muy cercanos; nuestro objetivo será trasladar a este fin de semana el nivel de rendimiento que mostramos en España”, señaló Colapinto en la previa de la carrera.

El corredor bonaerense de 23 años remarcó además la relevancia del tramo de calendario que se aproxima: “Entramos en una fase de mucha actividad en las próximas semanas, por lo que es crucial aprovechar al máximo todas las oportunidades que surjan, y Bakú ha ofrecido históricamente mucha emoción”. El pilarense buscará repetir el ingreso entre los diez primeros mientras Alpine continúa su pelea por el quinto puesto en el Campeonato Mundial de Constructores.

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