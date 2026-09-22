SpaceX AI de Elon Musk lanza Grok 4.7 con mejoras en programación, análisis legal y tareas de ingeniería

Grok 4.7 conserva el precio y la velocidad de ejecución de Grok 4.6, según SpaceX AI. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

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SpaceX AI presentó Grok 4.7, un nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) con mejoras en programación, análisis legal e ingeniería, que mantiene el precio y la velocidad de ejecución de Grok 4.6 mientras amplía su capacidad para resolver tareas complejas durante horas.

El modelo fue entrenado con una base nueva y de mayor tamaño que la de su antecesor, combinada con aprendizaje por refuerzo prolongado. Este método se aplicó a tareas complejas, a diferencia del entrenamiento inicial basado en la lectura de millones de textos para reconocer patrones de lenguaje y conocimiento general.

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La empresa de Elon Musk afirmó que el sistema puede verificar su propio trabajo y administrar contextos extensos. Esa capacidad permite mantener conversaciones más largas sin que el usuario deba repetir información proporcionada al inicio del intercambio.

El nuevo modelo de Grok puede revisar su propio trabajo y sostener conversaciones con contextos extensos. (Foto: Europa Press)

Para qué fue diseñado Grok 4.7, la inteligencia artificial de Elon Musk

Grok 4.7 fue diseñado para programación avanzada, redacción técnica, análisis legal y tareas de oficina e ingeniería eléctrica. Fue integrado en CursorBench 4.0, una herramienta de evaluación para tareas de programación.

En el Harvey Legal Agent Benchmark, una prueba de trabajo jurídico, el modelo obtuvo 19,6%. La puntuación triplicó el 6,7% de Fable 5.1 y fue casi ocho veces superior al 2,5% registrado por GPT-5.6 Sol Max.

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La estructura de precios fija el costo de uso en 2 dólares por entrada y 6 dólares por salida. SpaceX AI sostuvo que, en la salida de resultados, Grok 4.7 es 8,3 veces más barato que Fable 5.1 y 3,3 veces más económico que Sol.

Fable 5.1 mantuvo ventaja sobre Grok 4.7 y Sol en la ejecución autónoma de Terminal. (Foto: Europa Press)

Sin embargo, Fable 5.1 Max conservó una ventaja en la ejecución autónoma de Terminal, con 57,9%, frente al 38% de Grok 4.7 y el resultado de Sol de OpenAI, situado 20,6 puntos por debajo del líder. SpaceX AI ofrece una variante más rápida que duplica la velocidad de salida por el doble de precio.

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Cómo SpaceX AI quiere evitar que su IA salga de control o tenga riesgos

La nueva arquitectura de mitigación de riesgos busca reducir los intentos de jailbreak, técnicas destinadas a eludir las restricciones de un sistema, y los accesos maliciosos. En HackerBench v0.3, una referencia para solicitudes cibernéticas maliciosas, Grok 4.7 bloqueó 96,7% de los pedidos de uso dañino.

El modelo fue desarrollado para ámbitos de doble uso, como la ciberseguridad y el trabajo biológico, donde una misma capacidad puede emplearse con fines defensivos o peligrosos. En el índice de bioseguridad de LatchBio obtuvo 62,4%, según la empresa.

Grok 4.7 alcanzó un índice de bioseguridad de 62,4% en la evaluación de LatchBio para ámbitos de doble uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

SpaceX AI señaló que Grok 4.7 combina capacidades de ciberdefensa con una baja tasa de rechazo de usos legítimos. La compañía comenzó a otorgar por invitación acceso a socios seleccionados de ciberseguridad para utilizar las funciones de tipo rojo del modelo en investigaciones de defensa.

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Qué otras novedades tiene SpaceX AI en materia de inteligencia artificial

La compañía de Elon Musk lanzó Grok Voice Transcribe 2.0, un modelo de reconocimiento de voz diseñado para convertir conversaciones y grabaciones de audio en texto. La compañía aseguró que la nueva generación duplica la precisión de la anterior y puede utilizarse a través de su API de reconocimiento de voz.

xAI lanzó Grok Voice Transcribe 2.0, un modelo de reconocimiento de voz que duplica la precisión de la generación anterior. (Foto: xAI)

El sistema se basa en el modelo de audio empleado por Grok Voice. Esa tecnología procesa decenas de miles de llamadas de atención al cliente por día, transcribe millones de horas de narraciones de video y permite operar agentes de voz en productos físicos, incluido el asistente Grok instalado en vehículos Tesla.

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Para desarrollar la actualización, xAI utilizó grabaciones de audio en vivo con ruido de fondo, distintos idiomas y diversos ambientes. Luego aplicó procesos de postentrenamiento para mejorar el comportamiento del modelo en situaciones habituales de uso.

Según la compañía, Grok Voice Transcribe 2.0 ocupa el primer lugar en precisión entre 32 modelos de transmisión analizados en la clasificación pública de Artificial Analysis.