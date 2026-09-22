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Pablo Prigioni fue ascendido en la NBA: el nuevo rol que ocupará en su equipo y el elogio de su "jefe"

El argentino que trabaja como asistente ofensivo en los Minnesota Timberwolves fue promovido por Chris Finch ante la salida de un integrante del cuerpo técnico

Pablo prigioni minesota timberwolves portada
Pablo Prigioni fue promovido a primer asistente técnico de los Minnesota Timberwolves. (Cody Sharrett / Timberwolves)
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Pablo Prigioni tendrá un nuevo cargo en los Minnesota Timberwolves a partir de la próxima temporada de la NBA, que comenzará el 20 de octubre. El cordobés, que actualmente cumple la función de entrenador principal de la selección argentina de básquet, fue promovido en la franquicia estadounidense que lidera el head coach Chris Finch.

El ascenso de Prigioni en la estructura de los Timberwolves se debe a la reciente partida de Micah Nori, quien fue contratado como entrenador principal de los Portland Trail Blazers en reemplazo del brasileño Tiago Splitter. Tras esta salida, el propio Finch ratificó el nuevo puesto del argentino, que será el primer asistente del equipo, complementando el rol que tenía como especialista en ofensivas.

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A pesar del ascenso en el staff, la función del ex base no replicará de forma directa las tareas que Nori desempeñaba. El técnico Chris Finch fue claro al respecto en diálogo con MinnPost: “Pablo asciende a asistente principal, pero su rol es muy diferente al de Micah porque seguirá centrándose en las cosas en las que ha sido bueno y que necesitamos que continúe haciendo, como liderar la ofensiva”.

Pablo Prigioni, de 49 años, también ejerce el rol de entrenador principal de la selección argentina de básquet (REUTERS/Luisa Gonzalez)
Pablo Prigioni, de 49 años, también ejerce el rol de entrenador principal de la selección argentina de básquet (REUTERS/Luisa Gonzalez)

Finch detalló en qué áreas se destacaba su ex colaborador y cómo se distribuirán esas funciones a partir de ahora. “Las cosas en las que Micah era realmente bueno eran las situaciones especiales: final del partido, gestión del tiempo, control de faltas y tiempos muertos”, explicó el entrenador al medio estadounidense. Y ahondó acerca de las nuevas tareas de Prigioni: “Obviamente, Pablo se hará cargo de parte de eso. Nate (Bubes) también realizará ese tipo de tareas”.

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Por otra parte, el entrenador canadiense reconoció que la reorganización interna de Minnesota es un proceso en marcha. “Estoy trabajando en ello ahora mismo. De hecho, le he dedicado mucho tiempo a definir las funciones y responsabilidades del personal. Estoy analizando con mucho detalle todos los aspectos”, declaró Finch.

El ascenso no tomó por sorpresa a quienes siguen de cerca a la franquicia. Prigioni, de 49 años, había rechazado una oferta para sumarse a los New York Knicks y optó por continuar en Minnesota Timberwolves, donde el equipo valoraba su aporte y donde ya era reconocido como una de las referencias más influyentes del banco. Su promoción fue la solución más natural una vez que Nori partió tras una profunda campaña de playoffs.

Pablo ﻿﻿Prigioni
El entrenador principal Chris Finch confirmó que el nuevo rol de Pablo Prigioni se centrará en el liderazgo ofensivo. (Prensa CAB)

Desde la incorporación de Prigioni al cuerpo técnico, los Wolves encadenaron cuatro participaciones consecutivas en playoffs: en 2023-24 alcanzaron las Finales de Conferencia con un récord de 56-26 en la temporada regular, en las que cayeron ante los Dallas Mavericks. En 2024-25 repitieron en esa instancia con marca de 49-33, pero volvieron a quedar eliminados, esta vez ante el Oklahoma City Thunder. En 2025-26 volvieron a clasificarse a postemporada con el mismo balance, pero cayeron en las semifinales de conferencia ante los San Antonio Spurs.

En paralelo a su trabajo en la NBA, Prigioni conduce desde hace varios años a la selección argentina de básquet, con la que afronta actualmente la segunda fase de las Eliminatorias de FIBA Américas para la Copa del Mundo 2027, que se disputará en Qatar. La Albiceleste se encuentra en puestos de clasificación en su zona luego de la victoria ante Puerto Rico y la derrota ante Canadá en la primera ventana. El combinado nacional busca su regreso al torneo ecuménico tras haberse quedado afuera del Mundial de Filipinas, Japón e Indonesia en 2023, lo que representó la primera ausencia argentina en una Copa del Mundo en 41 años.

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