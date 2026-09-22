Video: manejaba alcoholizado, dejó su auto en las vías del tren y tuvieron que montar un operativo para moverlo

Todo ocurrió en la ciudad entrerriana de Chajarí con un hombre que registró 1,86 g/l en el test de alcoholemia. El rodado fue entregado a un familiar tras labrarse el acta de infracción correspondiente

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Un conductor alcoholizado estacionó su auto sobre las vías del ferrocarril en Chajarí, ciudad de la provincia de Entre Ríos, y obstruyó el paso del tren, lo que generó una intervención conjunta de vecinos, personal de Tránsito Municipal y efectivos policiales en la noche del lunes.

Una vez que el rodado pudo ser movido, las autoridades le realizaron un test de alcoholemia que arrojó que tenía 1,86 gramos de alcohol por litro de sangre, casi el doble del límite permitido.

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El episodio se desencadenó pasadas las 23 cuando las autoridades recibieron un llamado solicitando asistencia: un vehículo había ingresado a la zona ferroviaria y bloqueaba el paso. Al llegar al lugar, los agentes identificaron al conductor, un hombre mayor de edad con domicilio en la localidad, quien presentaba signos evidentes de estar bajo los efectos del alcohol, de acuerdo con la información de Elonce.

El personal actuante en Entre Ríos labró la infracción correspondiente y entregó el vehículo a un familiar del infractor.

La situación en las vías obligó a improvisar una solución. Dado que el auto no podía moverse por sus propios medios, personas que se encontraban en el lugar colaboraron para empujarlo manualmente hasta despejarlo de las vías. De esa forma, el sector ferroviario quedó liberado para permitir el paso del tren.

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Cumplidos los procedimientos de rigor, el personal actuante labró el acta de infracción correspondiente. El rodado fue entregado a un familiar del conductor, según indicó Uno Entre Ríos.

Un conductor chocó en Mendoza y el control de alcoholemia dio seis veces más que lo permitido

Durante la madrugada del domingo pasado, un conductor perdió el control del auto que manejaba y terminó dentro de una cuneta ubicada en el ingreso al barrio Los Solares, en el departamento de Maipú, provincia de Mendoza. Luego de ese hecho, el hombre fue detenido. El control de alcoholemia que se realizó después del siniestro registró 3 gramos de alcohol por litro de sangre, una cantidad seis veces superior al límite autorizado para conducir en la provincia.

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Cerca de las 4:35, el vehículo se desvió de la trayectoria que llevaba en una zona de acceso al barrio. Tras salir de su recorrido, terminó dentro de una cuneta situada al costado del camino. A raíz de lo ocurrido, intervino personal perteneciente a la Delegación Vial Gran Mendoza.

El portal del diario Los Andes informó que los efectivos de Policía Vial recibieron la alerta sobre el hecho y se dirigieron al lugar. Una vez en el sitio, llevaron adelante las actuaciones que correspondían. El control de alcoholemia al que fue sometido el conductor confirmó que tenía una alta presencia de alcohol en sangre.

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El dosaje de alcohol en sangre del conductor mendocino marcó 3 gramos por litro tras el siniestro en el barrio Los Solares. (Policía de Mendoza)

El resultado del test fue de 3 g/l de alcohol en sangre. Con esa cifra, se determinó que el hombre circulaba con un nivel seis veces mayor que el máximo permitido para conducir en la provincia. Después del procedimiento realizado en el lugar, fue detenido y trasladado a la Comisaría 49.

El hombre también recibió asistencia en el lugar a causa de los politraumatismos que sufrió como consecuencia del accidente. Esa atención se sumó a la intervención del personal de Policía Vial. Los profesionales que lo asistieron evaluaron su condición luego del impacto que había tenido el vehículo.

Tras recibir la primera atención, y según se indicó, los profesionales determinaron que no requería ser trasladado a un centro de salud. El conductor permaneció en el lugar mientras se efectuaban las medidas vinculadas con el siniestro y con el control de alcoholemia.

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La asistencia brindada al automovilista y las diligencias habituales que se realizan ante un choque en la vía pública integraron el procedimiento. En ese contexto, los efectivos realizaron el test para establecer si el conductor tenía alcohol en sangre, una medida que suele aplicarse en intervenciones viales de estas características.