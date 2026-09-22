Guatemala inaugura los Primeros Juegos Deportivos Universitarios Nacionales

Guatemala inauguró los primeros Juegos Deportivos Universitarios Nacionales con la participación de más de 700 estudiantes de siete universidades. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)

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Guatemala inauguró los primeros Juegos Deportivos Universitarios Nacionales con la participación de más de 700 estudiantes de siete universidades, que competirán del 22 al 27 de septiembre de 2026 en busca de fortalecer la actividad física, la convivencia y el bienestar dentro de la comunidad académica.

La ceremonia de apertura se realizó el lunes 21 de septiembre en el Polideportivo del Parque Erick Barrondo.

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El Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) impulsó la primera edición del certamen mediante el Viceministerio del Deporte y la Recreación.

La entrada a todas las competencias será gratuita. La medida busca acercar al público al deporte no federado e incentivar a más jóvenes a aspirar al profesionalismo dentro de las 47 federaciones y asociaciones deportivas del país.

La entrada a todas las competencias es gratuita con el objetivo de acercar al público al deporte no federado. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)

Siete disciplinas en cuatro sedes de la capital

Los estudiantes competirán en fútbol 11, fútbol sala, baloncesto, voleibol, atletismo, tenis de mesa y ajedrez. Los encuentros se repartirán entre la Universidad del Valle de Guatemala, la Federación de Tenis de Mesa, la Universidad Rafael Landívar y el Parque Erick Barrondo.

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Las universidades del Valle de Guatemala, Rafael Landívar, Da Vinci, Rural, Panamericana, San Carlos y la Mariano Gálvez integran la nómina de instituciones participantes.

El viceministro del Deporte y la Recreación, Ricardo José Alvarado Alvarado, sostuvo que el Gobierno busca ampliar los espacios para la práctica deportiva entre los estudiantes.

“Desde el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, a través del Ministerio de Cultura y Deportes, tenemos el compromiso de fomentar una vida activa y saludable y generar espacios donde todas y todos puedan desarrollarse a través del deporte”.

Los Juegos Deportivos Universitarios Nacionales reunirán durante una semana a atletas de distintas casas de estudio para definir a la primera institución campeona de esta competencia nacional.

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Siete instituciones de educación superior integran la nómina oficial de participantes en las competencias. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)

El acto inaugural incluyó el desfile de las delegaciones universitarias, la juramentación de los atletas y demostraciones del Juego de Pelota Maya, batonistas, bandas y baile folclórico.

También participaron el delegado del deporte de la Presidencia, Rafael Robles Cabrera, y el director de Áreas Sustantivas, Carlos Marroquín.

Calendario de actividades

El ajedrez se disputará en la Universidad del Valle de Guatemala y el tenis de mesa tendrá como sede a la Federación de Tenis de Mesa.

La Universidad Rafael Landívar recibirá las pruebas de voleibol, fútbol 11 y baloncesto, mientras que el atletismo se realizará en la pista roja del Parque Erick Barrondo y el fútbol sala en su polideportivo.

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Martes 22

Ajedrez – Sede UVG

De 14 a 17 horas Premiación a las 17:30

Tenis de mesa – sede Federación de Tenis de Mesa

De 14 a 16 horas

Premiación a las 18:00 horas

Voleibol – sede Universidad Rafael Landívar

De 13 a 16 horas

La ceremonia de apertura se realizó en el Polideportivo del Parque Erick Barrondo con el impulso del Ministerio de Cultura y Deportes. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)

Futbol 11 – sede Universidad Rafael Landívar

A1 vs A2 / masculino / 12 horas

B1 vs B2 / masculino / 14 horas

Miércoles 23

Atletismo – sede pista roja, Parque Erick Barrondo

Impulso de bala masculino y femenino / 14 horas

100 metros planos masculino y femenino / 14:15 horas

La jornada inaugural incluyó el desfile de delegaciones, la juramentación de atletas y demostraciones culturales. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)

1, 500 metros planos femenino / 14:30 horas

1, 500 metros planos masculino / 14:45 horas

200 metros planos femenino / 15:00 horas

Salto largo masculino / 15:15 horas

200 metros planos masculino / 15:15 horas

5 mil metros planos femenino / 15:30 horas

5 mil metros planos masculino / 16:00 horas

Premiaciones a las 16:30 horas