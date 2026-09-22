Abelardo de la Espriella solicita a Laura Fernández eliminar el requisito de visa para que los colombianos ingresen a Costa Rica

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, solicitó a Laura Fernández estudiar la eliminación del requisito de visa para los ciudadanos colombianos. (Imagen ilustrativa Infobae)

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, solicitó este martes a su homóloga de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, estudiar la posibilidad de eliminar el requisito de visa que actualmente deben cumplir los ciudadanos colombianos para ingresar al territorio costarricense.

El planteamiento se realizó durante el primer encuentro bilateral entre ambos mandatarios, celebrado en Barranquilla, Colombia, donde discutieron diferentes asuntos relacionados con la cooperación y el fortalecimiento de las relaciones entre ambas naciones.

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Durante una declaración conjunta ante los medios de comunicación, De la Espriella explicó que su Gobierno busca avanzar hacia condiciones de reciprocidad migratoria, al considerar que actualmente existen diferencias en los requisitos de ingreso establecidos por ambos países.

“También abordamos un asunto importante para nuestro país y para los colombianos: la movilidad entre las dos naciones. Le solicité a la señora presidente estudiar la posibilidad de avanzar hacia condiciones de reciprocidad migratoria en materia de visado para nuestros ciudadanos”, manifestó el mandatario.

El presidente colombiano recordó que Costa Rica mantiene la exigencia de visa para los ciudadanos colombianos, mientras que Colombia permite el ingreso de costarricenses sin necesidad de tramitar ese documento para visitas de corta duración.

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“Hoy Colombia no le exige visado a los costarricenses, pero Costa Rica sí exige visado”, expresó De la Espriella durante su intervención.

Laura Fernández se comprometió a estudiar la propuesta

De acuerdo con las declaraciones del presidente colombiano, Fernández manifestó su disposición a revisar el planteamiento, aunque cualquier eventual modificación deberá realizarse conforme a los procedimientos internos y las disposiciones migratorias costarricenses.

“La presidenta se comprometió a revisar este asunto y, por supuesto, bajo los lineamientos que ella determine y los procedimientos internos. Valoramos, eso sí, señora presidente, esa disposición de estudiar esa posibilidad”, afirmó.

El mandatario también manifestó su interés en que las relaciones bilaterales permitan facilitar la movilidad de los ciudadanos de ambas naciones.

“Yo entiendo que en otros gobiernos eso era necesario, pero en este, que vamos a compartir información e inteligencia, créame que no voy a dejar que se le pase la basura para Costa Rica, no se preocupe”, declaró De la Espriella.

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Pese a la disposición expresada durante el encuentro, no se anunció la eliminación de la visa, una fecha para modificar los requisitos migratorios ni la apertura de un proceso formal para implementar la propuesta.

Por lo tanto, los ciudadanos colombianos deberán continuar cumpliendo con las condiciones de ingreso establecidas por las autoridades costarricenses.

La presidenta Laura Fernández manifestó su disposición a revisar las condiciones migratorias entre ambos países, aunque todavía no se anunció ninguna modificación. Crédito: Captura Presidencia de la República

¿Qué requisitos deben cumplir actualmente los colombianos para viajar a Costa Rica?

De acuerdo con la Embajada y el Consulado General de Costa Rica en Colombia, los ciudadanos colombianos requieren una visa consular para ingresar al país, salvo que cumplan con alguna de las excepciones contempladas en la normativa migratoria.

Para solicitar una visa de turismo o negocios, los interesados deben completar el procedimiento consular correspondiente, presentar la documentación requerida y acudir a una cita previamente programada.

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La representación diplomática también establece que los colombianos que cuentan con determinadas visas o residencias vigentes de Estados Unidos o Canadá pueden quedar exentos del trámite, siempre que cumplan con las condiciones exigidas.

Asimismo, quienes realizan una escala aérea inferior a 12 horas sin pasar por los controles migratorios costarricenses no necesitan tramitar una visa para ese tránsito.

El mandatario colombiano recordó que los costarricenses pueden ingresar a Colombia sin visa, mientras que los colombianos necesitan tramitar ese documento para visitar Costa Rica. (Foto cortesía Aeropuerto Internacional Juan Santamaría)

¿Cuáles otros países necesitan visa para ingresar a Costa Rica?

Colombia no es el único país cuyos ciudadanos deben gestionar una autorización consular para ingresar al territorio costarricense.

De acuerdo con las Directrices Generales de Visas de Ingreso y Permanencia para No Residentes, publicadas en La Gaceta el 17 de noviembre de 2025, Costa Rica clasifica las nacionalidades en cuatro grupos migratorios, según los requisitos establecidos para ingresar al país.

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Los primeros dos grupos corresponden a nacionalidades que no necesitan visa, mientras que el tercero comprende a quienes requieren una visa consular y el cuarto a quienes deben tramitar una visa restringida.

Entre los países latinoamericanos y del Caribe incluidos en el grupo de visa consular se encuentran Colombia, Ecuador, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela.

La categoría también incluye a ciudadanos de otras naciones, como China, India, Indonesia, Egipto, Marruecos, Arabia Saudita, Jordania, Kenia, Nigeria, Tailandia y Vietnam, entre otros.

La visa consular es una autorización que se tramita mediante las representaciones diplomáticas costarricenses en el exterior, conforme a las condiciones establecidas para cada nacionalidad.

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Por otra parte, Costa Rica mantiene una categoría de visa restringida, cuyo otorgamiento requiere la autorización de la Comisión de Visas Restringidas y Refugio.

En este grupo figuran países como Cuba, Haití, Afganistán, Bangladés, Irán, Irak, Jamaica, Pakistán, Somalia, Siria, Corea del Norte y Sri Lanka, entre otros.

No obstante, la legislación costarricense contempla excepciones para determinados viajeros que poseen visas o residencias vigentes de terceros países, de acuerdo con los requisitos establecidos por la Dirección General de Migración y Extranjería.

En el caso de Colombia, una eventual eliminación de la visa consular modificaría las condiciones de ingreso para los viajeros que actualmente deben realizar ese trámite antes de visitar Costa Rica.

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Sin embargo, la exención de visa no implicaría la eliminación de los controles migratorios ni de los demás requisitos que deben cumplir las personas extranjeras al ingresar al territorio nacional.

La propuesta presentada por Abelardo de la Espriella quedó planteada ante el Gobierno costarricense, a la espera de que las autoridades determinen si procede una modificación de la política migratoria aplicable a los ciudadanos colombianos.