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La sugestiva frase de Kylian Mbappé sobre sus raíces africanas en plena carrera por el Balón de Oro

El delantero del Real Madrid agradeció el apoyo de los votantes del continente y adelantó a quién le dedicaría el premio si logra consagrarse en la ceremonia de Londres

La peculiar frase de Kylian Mbappé sobre sus raíces africanas en plena carrera por el Balón de Oro
La peculiar frase de Kylian Mbappé sobre sus raíces africanas en plena carrera por el Balón de Oro
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Kylian Mbappé dedicó parte de una entrevista a agradecer el respaldo de los votantes africanos en la carrera por el Balón de Oro 2026, en momentos en que 20 de los 100 periodistas que integran el jurado del premio pertenecen a federaciones de ese continente. El delantero del Real Madrid habló con la emisora francesa Radio Francia Internacional (RFI) y remarcó el vínculo que mantiene con sus orígenes cameruneses y argelinos.

“¿Un mensaje para los votantes africanos del Balón de Oro? Primero, agradecerles por el apoyo durante todos estos años. Siempre me sentí muy querido cada vez que pisé el continente africano”, expresó el atacante ante el medio francés. La declaración se dio en el marco de la definición del premio, cuya ceremonia se realizará el 26 de octubre en el Teatro The London Palladium de Londres.

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El padre de Mbappé, Wilfried Mbappé, nació en Camerún, mientras que su madre, Fayza Lamari, tiene ascendencia argelina. El futbolista, nacido y formado en Francia, sostuvo que esa herencia familiar estuvo presente durante toda su crianza. “Siempre tuve una educación marcada por la cultura africana, aunque nací en Francia e hice todo en Francia. Nunca corté el vínculo con mis raíces, con mis orígenes. Forma parte de los valores que te inculcan”, afirmó.

El delantero también recordó sus visitas al continente, entre ellas un viaje reciente a Camerún. “Ya iba cuando era pequeño y pasé un momento increíble. Cada vez que voy a África, siempre me reciben muy bien, siento el amor de la gente”, relató.

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Mbappé agradeció el respaldo de los votantes africanos en la carrera por el Balón de Oro 2026 (AFP)
Mbappé agradeció el respaldo de los votantes africanos en la carrera por el Balón de Oro 2026 (AFP)

Mbappé fue más allá del agradecimiento y planteó una posible dedicatoria en caso de consagrarse con el galardón. “Espero poder irme con el Balón de Oro y, de una manera u otra, poder dedicárselo también a ellos”, concluyó el delantero en la entrevista con RFI, en referencia a sus padres y al público africano que lo respalda.

El futbolista llega a la definición del premio respaldado por números que consolidan su candidatura. Durante la última temporada fue el máximo goleador de la Champions League y de LaLiga española, además de terminar como máximo artillero del Mundial 2026, torneo en el que estableció un nuevo récord histórico de goles.

En la misma entrevista, Mbappé se mostró convencido de sus méritos individuales. “He tenido un buen año. He tenido una gran temporada a nivel individual”, sostuvo, y agregó que “siempre he sido el elegido, no hubo nadie mejor que yo la temporada pasada”, una frase que había generado repercusión en Francia y que el delantero ratificó sin matices ante la consulta del medio.

El jugador reconoció además que no ganar el premio le generaría decepción. “Por supuesto. Creo que un deportista siempre se siente decepcionado cuando no gana. Así que lo que más se vería afectado sería mi espíritu competitivo”, declaró.

La candidatura de Mbappé también enfrenta factores que podrían pesar en la votación: el Real Madrid no alcanzó los resultados esperados en la temporada y la selección francesa terminó en el cuarto puesto del Mundial 2026, ahora bajo la conducción de Zinédine Zidane como nuevo seleccionador, tras el ciclo de Didier Deschamps.

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