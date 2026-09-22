Una leyenda del fútbol reveló que lo tentaron para volver a jugar a los 48 años: “El pie no envejece”

Francesco Totti, con la casaca de la selección de Italia: fue campeón del mundo en 2006 (AFP PHOTO / DDP / JOHANNES SIMON)

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Francesco Totti reveló en su autobiografía que, a los 48 años, recibió y estuvo a punto de aceptar una propuesta para volver al fútbol profesional: Cesc Fàbregas, entrenador del Como, le ofreció un lugar en el plantel. El libro, titulado Oltre (“Más allá de”), salió a la venta este martes y ya genera repercusión mundial por las confesiones del eterno capitán de la Roma.

La revelación no se limita a una anécdota curiosa. Totti describe con detalle un proceso interno que duró semanas: un período en el que se sometió a un régimen de entrenamiento intenso, controló su alimentación y consultó a fisioterapeutas, todo para evaluar si su cuerpo podía responder a las exigencias de la Serie A. La conclusión física fue sorprendente. La conclusión personal, inevitable.

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“Tenía 48 años, de acuerdo, pero la edad de alguna manera se puede superar; uno se vuelve más lento, pero el pie no envejece. Todos de acuerdo: ese no necesita bótox. La Roma era el punto. No el problema, nunca lo será. Una traición deportiva no tiene edad, ya tengas 18 o 48 años”, escribió el ídolo romano en el libro, coescrito junto al periodista italiano Alessandro Alciato.

Fàbregas, Gilardino y una oferta que casi se concreta

La propuesta del Como no fue la única que llegó a sus manos. El Genoa también se comunicó con él, con Alberto Gilardino —campeón del mundo con Italia en 2006, igual que Totti— como técnico. En el libro, el exjugador no oculta la rareza de la situación: “Gilardino tenía 42 años, Fàbregas 37, así que habría tenido respectivamente 6 y 11 años más que quienes cobraban por decirme qué hacer. No son leyendas urbanas, es la pura verdad. Increíble, pero cierta. Una locura”.

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Totti se retiró a los 40 años como un símbolo de la Roma (REUTERS/Tony Gentile/File photo)

Ante ambas opciones, Totti optó por el silencio momentáneo y la reflexión. “Seguí con el fútbol 8 de los lunes, añadí tres sesiones semanales en el gimnasio y dos con el fisioterapeuta, y controlé mi alimentación. Fuera el pan, fuera los dulces, fuera todo. Dejar los dulces fue durísimo. Entrenaba y no me costaba demasiado, el físico respondía bien, más allá de las molestias normales de alguien que se acerca a los cincuenta”, relata.

El dilema no era físico sino sentimental. “La cabeza decía que podría aceptar, el corazón decía que no; luego se intercambiaban los papeles, los pensamientos frenaban y el corazón se aceleraba”, cuenta. La pregunta que terminó definiendo todo fue tan simple como contundente: “¿Se puede jugar en un equipo que no sea la Roma?”.

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Se retiró a los 40 años, en 2017, tras 25 años en Roma

Totti se retiró del fútbol profesional el 28 de mayo de 2017, a los 40 años, después de dedicar su carrera entera a la Roma. Debutó en el club a los 16 años, en 1993, y disputó 786 partidos con la camiseta amarilla y roja, en los que marcó 307 goles. Fue campeón de la Serie A en 2001 y de la Copa del Mundo con Italia en 2006, entre otros títulos. Su último partido fue, justamente, ante el Genoa, en el Stadio Olimpico, con una despedida que conmovió a todo el mundo del fútbol.

“Dije que no a la Serie A. Le dije que no al Genoa. Le dije que no al Como”, resume en Oltre, con la economía de palabras de quien ya sabe que tomó la decisión correcta. El libro lleva por subtítulo: “Uno se jubila y le pasa cualquier cosa. Y entonces tiene que contar la historia”.

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