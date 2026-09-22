Hasta 3 dólares por hora pagan a las personas para entrenar y mejorar robots que usan IA

Más allá de la mecánica del trabajo, el testimonio de Divya expone un cambio en su situación personal dentro del hogar. (Composición Infobae: R.Satish Babu/AFP / Instagram/CNN)

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Una ama de casa del distrito de Karur, en India, encontró una fuente de ingresos propia al grabar sus tareas domésticas para entrenar sistemas de inteligencia artificial. Se trata de Divya, quien se sujeta un teléfono celular a la cabeza y filma actividades cotidianas como cortar verduras o limpiar la casa. Por ese trabajo recibe alrededor de 3 dólares por hora, según un video publicado en la cuenta de Instagram de la BBC.

Cómo funciona el trabajo de entrenar inteligencia artificial desde casa

El mecanismo que sigue Divya es sencillo en apariencia, aunque exige disciplina y tiempo. Ella misma lo describe así: “Grabo videos del trabajo que hago en casa y se los envío. Me pagan por eso y me hago cargo de mis gastos con ese dinero”.

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Las grabaciones muestran tareas domésticas comunes, filmadas desde la perspectiva de quien las realiza gracias a la cámara sujeta a la cabeza. Ese material se utiliza para entrenar robots potenciados con inteligencia artificial, que aprenden a partir de los movimientos y procesos registrados en video.

Una mujer encontró una fuente de ingresos propia al grabar sus tareas domésticas para entrenar sistemas de IA. (Instagram/BBC)

El proceso, sin embargo, no es tan simple como repetir una rutina frente a una cámara. Grabar cada acción implica ajustes que alteran los tiempos habituales de trabajo.

Divya lo explica con un ejemplo concreto: “Si normalmente me toma 30 minutos cortar verduras, este trabajo me toma una hora cuando tengo que grabarlo en video”. A eso se suma un filtro de calidad sobre el material entregado: “Si grabo 4 horas al día, aproximadamente entre 2 y 2,5 horas de grabación son aprobadas”.

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Qué representa este ingreso para la independencia económica de las mujeres en India

Más allá de la mecánica del trabajo, el testimonio de Divya expone un cambio en su situación personal dentro del hogar. El dinero que genera filmando tareas domésticas le permitió asumir gastos que antes dependían por completo de su esposo.

Grabar cada acción implica ajustes que alteran los tiempos habituales de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ella misma marca el contraste entre su situación anterior y la actual: “Antes, hasta para ponerle saldo a mi celular, tenía que pedírselo a mi esposo. Ahora yo misma lo hago. Si quiero comprar algo, yo misma lo compro”.

Ese cambio se refleja en detalles cotidianos, como la posibilidad de recargar saldo en su propio celular sin intermediarios, algo que antes requería pedir el dinero directamente a su pareja.

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El debate sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo

El caso de Divya se inscribe en una discusión más amplia sobre el futuro del trabajo frente al avance de la inteligencia artificial. Existen temores de que esta tecnología termine con algunos empleos tradicionales, una preocupación que atraviesa distintos sectores productivos.

Mujeres tienen dispositivos en sus cabezas que graban sus actividades. Imagen: R. Satish Babu/AFP

Frente a ese escenario, las empresas del sector sostienen una postura distinta. Según se plantea en el mismo material difundido por la BBC, sostienen que surgirán nuevos trabajos, como el de entrenar modelos de inteligencia artificial.

El caso de Divya en Karur funciona como ejemplo concreto de ese tipo de empleo emergente: tareas domésticas convertidas en insumo para el desarrollo tecnológico, con una remuneración directa para quien las realiza.

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Qué son los robots potenciados con inteligencia artificial y cómo aprenden

Los robots potenciados con inteligencia artificial son máquinas dotadas de algoritmos de aprendizaje automático y visión por computadora, capacidades que les permiten operar de forma autónoma y ajustarse a su entorno en tiempo real.

Los robots potenciados con inteligencia artificial son máquinas dotadas de algoritmos de aprendizaje automático y visión por computadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se diferencian de los robots industriales tradicionales, limitados a ejecutar secuencias mecánicas repetitivas dentro de escenarios predefinidos. Los robots inteligentes, en cambio, pueden interpretar datos sensoriales, procesar lo que perciben visualmente y tomar decisiones sin depender de una programación específica para cada movimiento.

Esa capacidad se desarrolla mediante el procesamiento de grandes volúmenes de datos, entre ellos videos grabados en primera persona que muestran a personas realizando tareas domésticas. A partir del análisis de esas imágenes, la inteligencia artificial identifica objetos, reconoce patrones de movimiento y adquiere habilidades de manipulación física y desplazamiento.

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Ese aprendizaje le permite al robot interactuar con entornos cambiantes e impredecibles, como una cocina o una sala de estar, y ajustar en consecuencia su fuerza, su trayectoria y sus acciones según los objetos y las situaciones que encuentre.