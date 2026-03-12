Más de 1.000 dólares pagan a humanos al mes para entrenar robots y chatbots con IA

Entrenar chatbots de IA puede llegar a pagar hasta más de 1000 dólares al mes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial se está consolidando como una nueva fuente de empleo remoto en América Latina, impulsada por la creciente demanda de empresas globales que necesitan talento para mejorar el funcionamiento de modelos de IA.

Según el Reporte de Contratación Global 2025 de Deel, los roles vinculados al entrenamiento de IA crecieron un 283% en la región durante el último año dentro de su plataforma.

Este tipo de trabajo incluye tareas como la clasificación y etiquetado de datos, la verificación de respuestas generadas por modelos de IA o la validación de información en áreas especializadas como medicina, economía y traducción.

Empresas buscan trabajadores para entrenar IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchos casos, estas actividades se realizan de manera remota para empresas internacionales que buscan personal capacitado fuera de los mercados tradicionales.

El informe señala que el aumento en la contratación responde al crecimiento global de la inteligencia artificial y a la necesidad de mejorar el rendimiento de los sistemas mediante la supervisión humana. A medida que más organizaciones integran la IA en sus procesos, también aumenta la demanda de trabajadores que ayuden a entrenar, evaluar y ajustar los algoritmos.

¿Cuánto ganan los entrenadores de IA?

El reporte también ofrece datos sobre los ingresos promedio de quienes desempeñan estas funciones en la región. Según las cifras recopiladas por Deel, los salarios varían dependiendo del país y del nivel de especialización requerido.

Argentina encabeza la lista con un promedio de alrededor de 20 dólares por hora. En Brasil y México, el pago promedio se sitúa en torno a los 15 dólares por hora, mientras que en Chile alcanza aproximadamente los 14,5 dólares. En Colombia, el ingreso promedio es de unos 10 dólares por hora.

Empresas internacionales se han fijado en el mercado latinoamericano para encontrar entrenadores de IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos valores reflejan la diversidad del mercado laboral latinoamericano y también la naturaleza flexible del trabajo remoto, donde las tarifas pueden variar según la experiencia, la especialización y el tipo de proyecto.

Crecimiento acelerado en la región

Dentro de la plataforma de Deel, algunos países latinoamericanos registraron incrementos especialmente altos en la contratación de entrenadores de IA durante 2025. Entre ellos destacan Colombia, con un crecimiento del 745%, y Argentina, con un aumento del 724%. También se registraron incrementos significativos en Brasil (642%), México (408%) y Chile (209%).

Sin embargo, los especialistas advierten que parte de este crecimiento se explica porque se trata de un sector emergente. Al partir de una base de contratación relativamente baja, incluso aumentos moderados pueden traducirse en porcentajes elevados.

Un especialista puede llegar a ganar más de 1000 dólares al mes entrenando IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Natalia Jiménez, directora de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica en Deel, señaló que el fenómeno forma parte de una tendencia más amplia relacionada con la aparición de nuevas profesiones vinculadas a la inteligencia artificial.

“En tendencias más nuevas, como la aparición de roles vinculados al entrenamiento de sistemas de IA, el crecimiento responde en buena parte a que se trata de posiciones emergentes que parten de una base todavía baja”, explicó.

Actualmente, la empresa estima que más de 70.000 personas trabajan entrenando sistemas de inteligencia artificial en más de 600 organizaciones en todo el mundo.

Ante el avance de la IA, empresas busacan personas que puedan entrenar sus modelos de IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué Latinoamérica resulta atractiva

Para muchos analistas, el crecimiento de estos empleos en la región responde a una combinación de factores que resultan atractivos para las empresas internacionales.

Entre ellos se encuentran la disponibilidad de talento profesional, costos laborales más competitivos que en mercados como Estados Unidos o Europa y una zona horaria compatible con el mercado norteamericano.

El analista en transformación digital Camilo Salah explicó que esta combinación convierte a Latinoamérica en un destino cada vez más buscado para tareas relacionadas con la inteligencia artificial.

“A eso se suma que muchos profesionales son bilingües y culturalmente cercanos al mercado norteamericano, lo que facilita entrenar modelos que necesitan entender tanto inglés como español”, señaló el especialista.

Cada vez más personas trabajan entrenando IA de empresas internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un mercado en expansión

El crecimiento del empleo vinculado a la inteligencia artificial ocurre en paralelo con la expansión global de esta tecnología. Según estimaciones de International Data Corporation (IDC), la inteligencia artificial podría contribuir con 19,9 billones de dólares a la economía mundial hacia 2030 y representar alrededor del 3,5% del producto interno bruto global.

Al mismo tiempo, el avance de la automatización también plantea desafíos para el mercado laboral. Algunos estudios señalan que determinadas ocupaciones podrían verse afectadas por la adopción de sistemas de inteligencia artificial en sectores como atención al cliente, traducción, contabilidad o inspección industrial.

Datos recopilados por la plataforma de análisis laboral RationalFX indican que los despidos en la industria tecnológica superaron los 45.000 trabajadores en lo que va del año hasta marzo, de los cuales más de 9.000 estarían relacionados con procesos de automatización y uso de inteligencia artificial.